Sead Đulić : Ćeraćemo se, Mile!

Piše: Sead Đulić

Dana 12. novembra 2023. godine na svom Tviter nalogu izvjesni vojvoda u pokušaju, predsjednik s ukradenim mandatom, uistinu uplašeni, zbunjeni, narcisoidni čovjek primitivnog ponašanja, o čemu svjedoči njegova kako neverbalna, tako i verbalna komunikacija, zapisao je sljedeći stav:

“BiH nema ‘dan državnosti’ jer ne postoji nijedna odluka daytonskih institucija kojom je to utvrđeno. Izmišljeno u glavama muslimanskih političara. Postoje laži o tome, kao što je lažna BiH. To što BiH slavi, izmišljeno je u glavama muslimanskih političara koji samouvjereno, što je svojstveno njima, na lažima pokušavaju izgraditi priču o obilježavanju komunističkog događaja iz Drugog svjetskog rata u Mrkonjić-Gradu kao ‘dan državnosti’. U tom periodu većina muslimana bila je u ustaškoj vojsci i u Handžar-diviziji, dok je većina Srba bila na strani partizana boreći se protiv nacista i ustaša, gdje su bili muslimani iz BiH.

Čovjek se mora upitati – šta slavite?

Zato živite u vlastitim lažima. U tom periodu, na tom događaju u Mrkonjić-Gradu muslimani nisu ni bili jer su bili na strani nacista. Taj događaj na koji se danas pozivate organizovali su zabludni Srbi, komunisti, i tad tamo nije bilo muslimana – Bošnjaka.

Zašto obilježavate ZAVNOBiH, a ne AVNOJ? To što BiH slavi izmišljeno je u glavama muslimanskih političara, koji samoubjeđeno, što je svojstveno njima, na lažima pokušavaju… Kako je moguće da prvi slavite, a drugi negirate? Prestanite već jednom lagati, prvo sebe, a onda i druge. Lažete i kad se pozivate na Aliju Izetbegovića koji je 1991. godine odbacio isti taj ZAVNOBiH i prvi je formirao nacionalnu muslimansku stranku da bi napravio muslimansku BiH, onakvu o kakvoj je pisao u Islamskoj deklaraciji. Tu nećete naći da piše o ZAVNOBiH. Zar stvarno mislite da tu vašu zabludu i propagandu možete isporučiti kao trik i da on uspije? Vidim da mislite da vam to uspijeva. Alija je bio pripadnik Handžar divizije i zašto kad Bošnjaci spominju ZAVNOBiH, ne spominju i da je Alija Izetbegović bio pripadnik ‘Mladih muslimana’ za koje neki smatraju da je teroristička organizacija, te da je bio pripadnik Handžar divizije, koja je bila pod direktnom Hitlerovom komandom. Toga svega nema u ZAVNOBiH ili ja to nisam našao da pročitam. Šta onda slavite, ljudi?

Jedini odgovor je da slavite srpsko zabludno okupljanje u Mrkonjić-Gradu. Nijednom odlukom u deytonskoj BiH nije utvrđeno da se obilježava ‘dan državnosti’, jer on ne postoji, što znači da ne postoji BiH koja ima ‘dan državnosti’. Istoričar Bećirović je zabludni sin svoje fantazmagorije. Onako rumen u licu, šepuri se i prodaje vlastitom narodu narativ za koji zna da je laž. I ko vam može pomoći? I opet priča da, eto, brani BiH. Ustvari brani svoju zabludu o BiH. Niko mu ne brani da ostane da živi u toj svojoj zabludi.“

U pravilu na nemušte, zapjenjene i pune mržnje, a prečesto i nebulozne zapise i izjave ovakvih osoba ne treba reagovati. Ignorisanje je jedini lijek jer to ih ostavlja da se guše u vlastitoj septičkoj jami, gdje po onome što pišu i izjavljuju uglavnom i spadaju.

No ovaj je put situacija drugačija. Skrojio je on zakon o kleveti kojim želi ušutkati sve neistomišljenike na parčetu zemlje koju je oteo građanima i vlada kao kakav srednjevjekovni despot. E pa, ovo je sad zgodna prilika da sam okusi slovo zakona koji je poslušnicima izdiktirao.

Neću i nema potrebe iznositi kontraargumente na klevete iznesene u citiranom tvitu.

Ali zato hoću i moram navesti zašto odgovarajućem tužilaštvu u Banjoj Luci podnosim prijavu protiv njega – zbog iznesenih kleveta.

Nemam pravo to prešutjeti zbog Avde Hume, Hasana Brkića, Sulejmana Filipovića, Skendera Kulenovića, Šefketa Maglajlića, Husnije Kurta, Osmana Karabegovića, Ismeta Bektaševića, Hamdije Čemerlića, Sulejmana Filipovića, Abdulaha Kunosića, Hadži Mehmeda Mujkića, Pašage Mandžića i Muhameda Sudžuke.

Oni bijahu ključni ljudi, među ostalim, na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a. On kaže da nisu bili u Mrkonjić-Gradu. Podugačak je spisak i vijećnika, njihovih sunarodnjaka, koji se tog 25. novembra 1943. godine probiše do slobodne teritorije kako bi učestvovali u radu ovog ratnog parlamenta Bosne i Hercegovine.

Nemam pravo prešutjeti navedene klevete ni zbog Mahmuta Bušatlije, Fadila Jahića Španca, Hasana Zahirovića Lace, Adema Buće, Vahide Maglajlić, Šefketa Maglajlića, Omera Maslića, Huse Merdžića, Ahmeta Pintula, Rifata Frenje, Esada Midžića, dr. Safeta Mujića, Mustafe Dovadžije, Šefika Obada te desetine i desetine drugih koji svojim junaštvom postadoše narodni heroji Jugoslavije.

Neću i ne mogu prešutjeti ni zbog Džemala Bijedića, Envera Ćemalovića, Džemila Šarca, Nurije Pozderca, Hamdije Omanovića, Omera Mrgana i drugih koji u narodno-oslobodilačkoj borbi dadoše nemjerljiv doprinos u borbi za slobodu jugoslovenskih naroda.

Na kraju, ne smijem šutjeti na ovakve uvrede ni zbog mog oca Selima, časnog čovjeka, partizana, koji je od Stoca dotabanao do Trsta, vjerujući u ideju slobode i jednakosti među ljudima.

Ja zato podnosim tužbu za klevetu protiv osobe kojoj ne želim ni ime spomenuti, ali molim i sve one građane Bosne i Hercegovine, kao i drugih država koji su jednako oklevetani kao ja samo zbog mržnje prema njihovoj nacionalnoj pripadnosti, da takođe podnesu tužbu odgovarajućem tužilaštvu u Banjoj Luci.

Neka to bude hiljadu, deset hiljada, dvije stotine hiljada, milion tužbi…

Učinimo to i, vjerujte, rezultat će biti fantastičan. Svaki put kada je dobio ozbiljan odgovor, prepao se kao miš i još nervoznije reagovao, a tada se ogoljuje do srži.

Ili se povlačio, što ga karakteriše kao ozbiljnu kukavicu. Pojedinačno on ne smije ni sa kim na megdan. Verbalni, naravno. Jak je samo kad se krije iza naroda, iza institucija, iza mase. Tužbe su prilika da ga ogolimo i izvučemo na čistinu gdje neće biti mase, a presude će donositi njegove institucije koje jedva čekaju da neko nešto ovako preduzme.

Učinimo to i tucimo ga njegovim „oružjem“. Dao nam je zakon kao savršeno sredstvo obračuna s njegovim primitivizmom i bahatošću, odnosno njim samim.

Učinimo to!

Upotrijebimo taj alat elegantno i gospodski i sačekajmo kako će reagovati njegovo pravosuđe. Šta god bude, postoji i naredna instanca, a nju ne kontroliše.

Učinimo to!

Ukratko – pravi je trenutak, a čovjek nam je dao alat u ruke, da svi pojedinačno kažemo: “Ćeraćemo se, Mile”.