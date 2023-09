Savo Milošević i zvanično predstavljen kao novi selektor BiH : Ovdje sam iz fudbalskih razloga, u Bosni je svaki rezultat bitan

“Želio bih se prije svega zahvaliti predsjedniku i rukovodstvu na ukazanom povjrerenju. Svjestan sam da to nije bila laka odluka. Ja sam ovdje danas isključivo iz jednog razloga – on je fudbalski. To je zato što iskreno vjerujem da ova ekipa može da konkuriše za Euro. Taj put će biti jako težak i trnovit, ali ima dovoljno kvaliteta. Još jedna stvar fudbalska – ne bih bio ovdje da ne vjerujem da to mogu da uradim. Nadam se da ne zvuči arogantno, ali nakon svega što sam uradio u životu mogu to da uradim. Iskreno vjerujem da mogu pomoći ovoj ekipi i vjerujem da ova ekipa može mnogo. Dovoljno kvaliteta imamo da se do marta pripremimo na najbolji mogući način. Priprema će biti specifična i mora da počne odmah.”

Ističe kako nije istakao od kvalifikacija, ali da će mečevi biti kao uvod u baraž.

“Vratit ću se na kvalifikacije od kojih nismo odustali, ali moramo biti realni. Baraž je specifičan i ne postoji šansa da do rezultata dođete kvalitetnom igrom. To se neće desiti. Baraž se igra srcem, karakterom i borbom. Spremnošću svakog igrača da da 100%, ako ti nije dovoljno idemo sa 105%. To jedina razlika koju sam vidio za 32 godine bavljenja nogometom. Jedino je ta razlika ko je spreman da se žrtvuje. Kvalitet vrlo malo odlučuje. On može da pomogne malo, ali oni timovi koji su spremni dati više nego realno u datom momentu, pogotovo u toku utakmice. One ekipe koje pokažu karakter i momci koji su spremni žrtvovati sebe za druga i da budu spremni na sve da prebrode teške momente. Samo takvi su spremni da iznesu ovo i takav tip utakmica nas očekuje u martu.”, rekao je Milošević, a potom dodao:

“Predsjednik je rekao da kvalifikacije možemo da gledamo kao pripremne utakmice. Možemo i gledat ćemo ih kao pripremne utakmice, ali moje iskustvo mi govori da reprezentacija nema čak ni prijateljske utakmice. Svaka utakmica se gleda posebno, ovdje u Bosni posebno i svaki rezultat je bitan. Tako se ponašamo prema svakoj utakmici i odnos mora da bude maksimalan. Neću se vraćati i analizirati javno, već ja moram da imam poštovanje prema prethodnicima. Mehu poznajem, sa Farukom sam prijatelj. Radit ćemo analizu i vidjeti šta bi to moglo na drugačiji način da se riješi. Ne želim da kažem da je ovo do sada bilo pogrešno, ali želim da se dadnu drugačiji rezultati na terenu, a to je najbitnije.”

