Protiv da se RS-u “oduzme” državna imovina, stranci da se ne miješaju

Sjećam se kada smo glasali o priznanju Bosne i Hercegovine i posmatrao sam Srbe i onda, šta se dešava kada se potpisivao Dejtonski sporazum, i kada je NATO bombardovao Beograd, a kasnije sam pratio i kako se bore Srbi da nađu svoje mjesto u novom dobu i vremenu. Uvijek sam to posmatrao sa emocijama i priznavanjem, kada jedan narod mora da nađe svoje mjesto u svijetu, to je jako teško. Uvijek sam odavao priznanje Srbima kako tražite i nalazite svoje mjesto u novo doba – rekao je Orban.

– Kao što je moj prijatelj Milorad rekao, ovo je i izraz prijateljstva i ljubavi između prijatelja i ne smatram to kao običan državni akt, nego tu ima emocija, povjerenja i optimizma prema zajedničkoj budućnosti. Ja sam star čovjek, dugo posmatarm Srbe i sjećam se kako im je bilo kad se ovaj svijet još zvao Jugoslavija i kada ste vi, Milorade, bili bogatiji i razvijeniji od nas.

– Mnogo smo se borili za otvaranje pregovaračkog postupka sa BiH. Imali ste podršku i drugih, naročito Austrijanaca i nadali smo se da će odluka o započinjanju pregovora dovesti do konsolidacije i da ćemo ugledati sunce. Međutim, sada uočavamo situaciju da se donose odluke o izmjeni Izbornog zakona i to dovodi do srozavanja svih rezultata koje smo postigli – dodao je.