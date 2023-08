Projekcijom filma “Poljubite budućnost“ otvoren 29. Sarajevo Film Festival

Projekcijom dokumentarnog filma “Kiss The Future“ (Poljubite budućnost) scenariste i režisera Nenada Čičina-Šaina, večeras je u Sarajevu otvoren 29. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 18. augusta.

Domaćin svečanosti otvaranja u Narodnom pozorištu bio je talentirani glumac Lazar Dragojević, a svečanosti su prisustvovali brojni gosti Festivala, javne i kulturne ličnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U okviru večerašnje ceremonije, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, redatelju i piscu Marku Cousinsu uručeno je Počasno Srce Sarajeva, a uručuio mu ga je direktor SFF-a Jovan Marjanović.

Dokumentarni film „Poljubite budućnost“ je priča o sarajevskom otporu tokom opsade grada 1990-ih i prati gradsku alternativnu scenu, koja je koristila muziku i umjetnost kako bi izazvala promjene i privukla svjetsku pažnju, a poslijeratni koncert grupe U2 bio je proslava teško osvojene pobjede grada nad nacionalizmom.

Producenti filma su Matt Damon i Ben Affleck za “Pearl Street Films“ i Sarah Anthony za „Good Wolves Production“. Izvršni producenti filma su Drew Vinton, Madison Ainsley, Alan Moloney, Jennifer Pitcher, Nenad Čičin-Šain i Bill S. Carter.

U filmu se pojavljuju Bono Vox, The Edge, Adam Clayton, Bill Clinton, Christiane Amanpour, Mirsad Purivatra, Vesna Andree Zaimović, Senad Zaimović, Enes Zlatar, Alma Catal Hurem, Boris Šiber i Srđan Gino Jevđević.

Svjetska muzička zvijezda i veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine Bono Vox prije projekcije filma večeras prošetao je crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala.

Vesna Andre-Zaimović, koja se pojavljuje u ovom filmu, pred sami početak projekcije kazala je novinarima kako film nisu samo priče ljudi koji se pojavljuju u filmu, već svih stanovnika Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

“To su priče svih stanovnika Sarajeva, svih Bosanaca i Hercegovaca, koji su uvijek bili uvjereni da su na boljoj strani civilizacije i koji i dan danas rade na to me da sačuvaju ono najbolje što imamo a to je naša Bosna i Hercegovina, naša domovina, onakva kakvu je volimo. Naša poruka je da učimo od onoga što nam je historija dala, da historija bude naša učiteljica, da se greške ne ponavjaju i da zaista na jedan najljepši način ljubimo našu budućnost”, poručila je Andre-Zaimović.

“Poljubite budućnost“ opisuje iskustva ove izuzetne zajednice, koja je nastavila raditi, stvarati i živjeti u gradu tokom cijele opsade. Kako blokada traje godinama, življenje postaje čin odbrane, a rock i punk muzika inspirišu i odvlače pažnju od svakodnevnog užasa granata i snajpera.

Bill Carter bio je američki humanitarac koji je živio u Sarajevu, i inspirisan lokalnim otporom, obratio se jednom od najvećih svjetskih bendova, U2, kako bi vidio mogu li pomoći u podizanju svjetske svijesti o ratnim razaranjima. Bend je pristao, i tokom ljeta 1993. godine, njihova ZOO TV turneja je uključivala uživo satelitske intervjue sa stanovnicima Sarajeva. Kada su intervjui završili, bend se obavezao nastupiti u gradu nakon rata.

Film prati priču o tom obećanju i o poslijeratnom koncertu na kojem je U2 nastupio pred više od 45.000 fanova u oslobođenom gradu. Taj koncert i danas je kolektivna uspomena za Sarajlije, kao dokaz da nisu samo preživjeli opsadu, nego i da usred strahota proizišlih iz najmračnijih poriva, muzika i umjetnost mogu biti čin pobune i otpora.

“Poljubite budućnost“ će biti prikazan u sklopu Open Air programa Sarajevo Film Festivala. Ovaj dokumentarni film je imao specijalnu gala premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 2023.

Na ovogodišnjem festivalu biće prikazano više od 220 filmova iz cijelog svijeta. Za nagrade Srce Sarajeva u Takmičarskim programima 29. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 49 filmova, a bit će upriličene i dvije gala te jedna specijalna projekcija. U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 23 filma će zabilježiti svjetsku, 2 međunarodnu, 21 regionalnu i 3 bosanskohercegovačku premijeru. Projekcije filmova bit će prikazane na više od 30 lokacija u Sarajevu, a brojne projekcije biće prikazane i u Mostaru i Tuzli.

