Profesor Spahiu tvrdi : Država Srbija stoji iza terorističkog napada na sjeveru Kosova, žalosno što nema ni verbalne ograde

Na sjeveru Kosova tokom noći ubijen je jedan policajac, dok je najmanje jedan ranjen. Napadači nisu poznati, ali zna se da se radi o naoruđanoj grupi od 30 osoba koja se krije unutar kapije manastira Banjska. Oni su opkoljeni i za sada nema informacija kako napreduje njihovo hapšenje.

Najnoviju situaciju na sjeveru Kosova za Buku je komentarisao i politički analitičar i univerzitetski profesor Nedžmedin Spahiu koji vjeruje da je u sve uključena država Srbija.

„Situacija je ozbiljna zato što je jedna specijalna jedinica vojske ili policije Srbije, ne zna se još, ali uniformisana jedinica i obučena u pancire, s teškim naoružanjem ušla 50 kilometara u unutrašnjost Kosova. Ne zna se kako su išli blindiranim vozilima na teritorij Kosova, da li sa žmirenjem EUFOR-a ili su tu bili negdje sakriveni od završetka rata na nekom mjestu, ali u svakom slučaju, na osnovu fotografija koje je prezentirao premijer Kurti, vidi se da se radi o jednoj veoma obučenoj, spremnoj, obučenoj jedinici koja ima za cilj teroristički napad na sjeveru Kosova ili kontrolu Republike Srbije nad sjeverom Kosova kao što je imala do prije par mjeseci ili da onemogućava kontrolu same kosovske države u tom području, zastrašivanjem i terorističkim aktima i postavljanjem barikada na sjeveru Kosova.

Upitan kako će se ovo odraziti na sigurnosnu situaciju na Kosovu te odnose Beograda i Prištine, Spahiu kaže da će to zavisiti od ishoda cijele situacije.

„Ovisi kako će se sve zavrišiti. A sada su (napadači) ušli u manastir Banjska, opkoljeni su od strane kosovske policije, da li će se predati ili će uspjeti da pobjegnu to ćemo tek vidjeti. Ako ih uhapse ipak ćemo jedno vrijeme imati mir i stabilnost. Ukoliko uspiju da se izvuku onda možemo slične terorističke aktivnosti očekivati ubuduće“, mišljenja je Spahiu.

Žalosno je, dodaje, što nema reakcije zvaničnog Beograda niti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

„To je jako žalosno. To je snažna poruka da Republika Srbija stoji iza ovoga. U ovakvim situacijama Vlada koja je optužena za to treba da se ogradi od samog čina bez obzira da li stvarno stoji ili ne stoji iza toga. Jasno je da je država Srbija počinilac tog terorističkog čina i tog napada, ali nemamo nikakvu ni verbalnu ogradu, a to situaviju čini još težom“, mišljenja je Spahiu.

Prema najnovijim informacijama, jedan od napadača je ubijen.

(Buka)