Prof.dr. Vahidin Preljević : Politika arapskih zemalja prema Palestini je licemjerna (VIDEO)

Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahidin Preljević izjavio je za TV Hayat da ne treba zaboraviti da je ovo krvoproliće i brutalni rat počeo terorističkim upadom Hamasa koji je tom prilikom počinio užasne zločine.

“Za takav čin nema opravdanja. Isto tako nema opravdanja i za ovo što izraelska vlada čini već sedmicama. Problem u ovom dijelu svijeta je u tome što imamo dvije nepomirljive politike koje se međusobno isključuju. Politika koja se zasniva na nepriznavanju Izralea je u sukobu sa politikom koja bi taj dio svijeta najradije očistila od Palestinaca. Tu su dvije genocidne politike koje u svojoj isključivosti ne mogu doći do rješenja. Stav mnogih terorističkih organizacija da Izrael ne treba postojati također polazi od toga da treba državljane Izralea raseliti po cijelom svijetu. Taj konflikt traje već 70 godina ako ne i duže. Stanovništvo zapadnih zemalja mahom simpatizira Palestince. Imamo jednu proturječnost u samim zapadnim državama. Stručnjaci pominju to rješenje dvije države. Bojim se da sa ovakvom političkom dinamikom da do toga zadugo nećemo doći“, rekao je Preljević.

Osvrnuo se i na to kakva je uloga SAD-a u cijeloj ovoj priči, ali dotakao se i snažne podrške Izraelu.

Govori da je poznato da ne postoji američka vlada koja bi okrenula leđa Izraelu, ali da ti odnosi nisu uvijek najbolji.

“Možemo reći da je to konstanta od koje SAD neće odustati. Tim prije, ako su SAD saveznik Izraela, čini mi se da one ne koriste dovoljno svoj utjecaj da privole Izrael na jednu humaniju politiku prema Palestincima, a sada i da ih privole na prekid vatre i mirovnih pregovora. Pokazuje se jedna neprincipijelnost. Osudio sam ruski napad na Ukrajinu kao što su to trebali i svi učiniti, ali kada Izrael upadne u Gazu onda takve osude ne vidimo u mnogim istupima zapadnih političara. To su dvostruki standardi. Palestinci su izdani od svih. Politika arapskih zemalja prema Palestini je licemjerna. Palestince koriste za mobilizaciju svojih javnih mnijenja. Istinske podrške Palestincima nema. Kada govorimo o palestinskoj sudbini onda to treba sagledati iz više uglova. Pokazuje se da Palestincima niko nije istinski prijatelj. Govorim o državnim zvaničnim politikama. Arapske zemlje i druge muslimanske zemlje da su htjele mogle su zaustaviti još puno ranije ovakav razvoj situacije”, istakao je Preljević.

O mogućim posljedicama rata u Gazi, Preljević ističe da i ako Izrael uspije eliminirati sve predstavnike Hamasa, ništa se na duge staze neće promijeniti.

“U Palestini, ali i u cijeloj regiji odrastaju generacije mladih ljudi koji ne poznaju normalan život. Ne poznaju ga zbog nehumane politike Izraela prema Palestincima. Izrael sam sebi stvara vječite neprijatelje u tom dijelu svijeta. Taj sukob se može početi rješavati tako što će Izrael promijeniti svoju politiku. Sada ne može osim ukoliko SAD ne izvrše posebno jak pritisak na Netanyahua. Sve su prilike da do toga neće doći. Uzdam se u jedan dio izraelske javnosti. O tome treba voditi računa“, smatra Preljević.

(Kliker.info-Hayat TV)