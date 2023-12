Prof.dr. Sead Turčalo : Dodik vodi politiku, ostalima se politika dešava

Konstruktivan razgovor. U najkraćem, tako bi se mogao opisati pohod bh. zvaničnika u Brisel.

Učesnici drugog političkog foruma na visokom nivou između Evropske unije i Bosne i Hercegovine očekuju da će naša zemlja nastaviti provoditi reforme.

Da li su čelnici Unije uspjeli uvjeriti bh. politički vrh da zemlja nema drugu perspektivu osim evropske i šta nam je novo donio ovaj samit, analiziramo u Rezimeu.

Gost emisije ovim povodom bio je Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

„Ono što smo danas čuli je – performativna eurofilija. Imate performans u kojim kažete da je postignut konsenzus da su evropske integracije jedini put BiH, s druge strane dobijete poruku od evropskih zvaničnika da je pokazano jako opredjeljenje. Znate da ste na istom mjestu, da nije bilo nikakvog pomaka. O tom nedostatku pomaka svjedoči da je 40 ljudi, polovina nije sigurna šta su im nadležnosti kada se radi o evropskim integracijama, boravilo kao bh. delegacija u Briselu“, pojasnio je Turčalo.

Zbog složenosti odlučivanja u našoj zemlji, EU je dala priliku svim političkim akterima da nešto kažu, naglašava on.

„Činjenica je da su pozvani i lideri samo političkih stranka, poput predsjednika entiteta RS, koji nije niti u jednom od tijela koje smo formirali – poput Kolegija za evropske integracije. To je pokazatelj da stvarna moć odlučivanja ne leži kod tih 40 osoba nego kod političkih lidera odnosno predsjednika političkih stranaka. Dakle, suštinski ništa novo“, ocijenio je Turčalo.

Prešli smo od situacije u kojoj je EU razgovarala samo sa Vijećem ministara BiH, a danas razgovara sa 40 osoba za koje se i mi pitamo zašto su se oni našli na tom sastanku, kategoričan je on.

Pozivanjem Milorada Dodika na politički forum u Brisel, evropski zvaničnici šalju poruku da su spremni pristati na bilo kakvu političku realnost na terenu, bez obzira da li ona otvara put BiH ka EU, tvrdi Turčalo.

„Politika udovoljavanja Dodiku je itekako prisutna. Onaj ko može napraviti najveći problem, onaj ko u BiH vodi politiku, a to jeste u ovom slučaju predsjednik RS-a, kreira uvjete za one kojima se politika dešava. To su njegovi politički partneri i predstavnici međunarodne zajednice. Čak i površnim promatranjem politike svako može zaključiti da u aktuelnoj koaliciji konce povlači Dodik. Čović aktivno pušta da se vodi ta politika Dodikove dominacije, jer ona je koordinirana sa željama HDZ, a istovremeno ne košta ništa HDZ. Sa minimalnim ulogom dobije maksimum“, napominje Turčalo.

Entitet RS proces evropskih integracija vodi na takav način da nanovo pokušava ispregovarati odnose moći unutar BiH i nastoji da taj proces pregovaranja bude potpuno entitetski centričan, kaže Turčalo.

„RS pokušava preuzeti nadležnosti koje apsolutno ne mogu biti nadležnosti entiteta. To vidimo iz ovog spornog slučaja sa FRONTEX-om gdje entitet želi da odlučuje o pitanju vanjskih granica“, dodaje Turčalo.

„Vi, zapravo, glumite cijelo vrijeme evropske integracije, a zaboravljamo konstantne izjave da se čeka neka povoljna prilika za geopolitičko preslagivanje”, kazao je.

Itekako Dodik i njegovi partneri u entitetu RS iščekuju 2024. i izbore za Evropski parlament gdje se očekuje rast radikalne desnice. On je već dio tog kruga, naglašava Turčalo.

„Ja sam danas sebi postavio jedno pitanje – da li je izjava predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto zasnovana na potrebi da se dezinformiše javnost ili na neznanju. Izjava da do kraja godine se očekuje datum pregovora sa BiH – o datumu pregovora se ne govori čak ni u kontekstu Ukrajine niti Moldavije. Zatim je potrebno odrediti šta je to pregovarački okvir, to će biti zahtjevno pitanje. Namjerno zanemaruju da ćemo datum dobiti kada riješimo famoznih 14 kriterija“, naglasio je Turčalo.

Ističe da je glavni problem u funkcioniranju vlasti u BiH nepostojanje nikakve vrste zajedničke strategije.

„Mi nemamo nikakvu koalicionu vlast. Ona uvijek podrazumijeva neki zajednički cilj. Taj cilj ne postoji i to je vrlo očigledno kada uzmemo neke praktične primjere. Suštinski svako ko učestvuje u vlasti upravlja svojim resorom, onda dobijete anarhiju. Ne postoji neki nadređeni akter, kao strateška vizija“, zaključio je Turčalo.

