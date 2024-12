Nova bitka za Alepo : Američko-izraelski pritisak na Rusiju i Iran? Turski gambit? Sve je moguće, čak i “nesveta” koalicija u samom gradu

Na sjeverozapadu Sirije dogodilo se ono čega su se mnogi pribojavali. Bilo je samo pitanje vremena, odnosno pogodnog trenutka, kad će nagomilana opasnost iz Idliba eksplodirati i to se sad upravo događa. Sirijski grad Aleppo oslobađan je godinama i u konačnici je oslobođen prije 8 godina.

Da, u kontekstu drugih sukoba i opće eskalacije napetosti na globalnoj razini nismo ni primijetili da je već skoro cijelo desetljeće prošlo od teških i iscrpljujućih bitaka za ključni grad sjeverne Sirije. Oni koji pamte te dane sjetit će se da su sve sukobljene strane jasno prihvatile tezu o tome da onaj tko pobijedi u Aleppu pobijedit će i u ratu. Izgledalo je da su to sirijske vlasti. Aleppo je bio slobodan grad, do jučer, ali sve se naglo mijenja.

Kako i znamo, poraz militanata u Siriji nikad nije bio konačan. “Vruća faza” rata okončana je na način da im je sirijska vojska omogućila slobodan prolaz iz raznih dijelova zemlje prema Idlibu, provinciji na sirijskom sjeverozapadu. Tamo su se utaborili i zapravo već osam godina se pripremaju upravo za ovaj čin.

Zadnje informacije sugeriraju da je situacija teška, jako teška. Nema jasne potvrde od strane Damaska, no sve više izvora tvrdi da je Aleppo pao. Ne samo predgrađe, ne samo zapadni dio, već cijeli grad.

Sirijska vojska večeras je objavila da se njihove snage “privremeno povlače” iz grada nakon iznenadne ofenzive militanata. Svima je jasno što to u prijevodu znači. Pitanje je jedino je li to trajno povlačenje ili pokušaj regrupiranja s ciljem pokretanja protuofenzive. Ali ako militanti zaista imaju kontrolu nad gradom, a večeras se pojavljuje sve više fotografija i snimaka njihovih snaga iz brojnih gradskih četvrti, nemoguće je očekivati da bi podjednakom brzinom mogli izgubiti kontrolu. Vidjeli smo prije osam godina koliko je sam grad utvrda, uz njegovu poznatu povijesnu utvrdu u centru.

Pitanje je puno, a odgovora malo, no osvrnimo se na ono glavno – tko stoji iza ovog napada? Teško je povjerovati da su militanti, predvođeni terorističkom skupinom HTS, sami od sebe ojačali do te mjere da bi mogli izvesti ovako nešto. Nekoliko je vanjskih faktora kojima ova eskalacija jako odgovara.

Izrael i SAD imaju veliki interes od destabilizacije Sirije. Preko ponovnog pokretanja rata u Siriji vrši se simultano pritisak na Rusiju, Iran i oslabljeni libanonski Hezbollah. Za Izrael je ovo idealan razvoj situacije nakon što su nanijeli velike udarce Hezbollahu. Nije tajna da su upravo borci Hezbollaha osigurali neke od ključnih pobjeda u ratu protiv militanata u Siriji. Sirijska vojska odradila je najveći dio posla, no sirijska vojska kao takva uvijek je i u određenoj opasnosti od unutarnjeg rasula u zemlji koja je većinski sunitska i gdje moćne sunitske sile, poput Turske, Saudijske Arabije i Katara, smatraju da bi vlast u Damasku trebalo srušiti jer je ista alawitska, odnosno u savezu s iranskim šijitima.

Kako smo i rekli na početku, prošlo je već skoro cijelo desetljeće od najvećih bitaka u Siriji. Puno toga se u međuvremenu moglo degradirati unutar redova same vojske. Vidjet ćemo uskoro, no potpuno prepuštanje Aleppa je u najmanju ruku sumnjivo. Ako se ispostavi da je peta kolona odradila dio posla za militante onda su to naročito loše vijesti po Siriju, čak i po njen opstanak.

Za Izrael su ovo izvanredne vijesti i ako su mogli na bilo koji način pomoći da se ovo dogodi onda sigurno i jesu. Zapravo njihovi brojni zračni napadi na prostoru Sirije svakako su pridonijeli i slabljenju sirijskih snaga, ali i prebacivanju vojske južnije, naročito za vrijeme eskalacije sukoba u Libanonu.

Jedan od najvećih geopolitičkih ciljeva Izraela je “izbaciti” Siriju iz tzv. Osovine otpora na čijem čelu se nalazi Iran. Zvuči li sve ovo već pomalo poznato? Na sličan način je Izrael neumorno radio na eliminaciji palestinskih sekularnih frakcija, PLO-a, čineći sve kako bi iste dodatno istisnuli islamistički militanti. Od tih izraelskih operacija, koje su bile uspješne, u konačnici je zapravo nastao Hamas kao željeni i ubrzo neželjeni nusproizvod. Po sličnom ključu Izrael priprema kaos za Siriju što bi značilo da će u nekoj bliskoj budućnosti u njoj imati element poput Hamasa, protiv kojeg, kad se dogodi nešto poput 7. listopada 2023., će ponovno rušiti sve pred sobom.

D. Marjanović (Advance)