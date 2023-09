Premijer Kosova Albin Kurti : U nedjelju je na Kosovu trebao početi rat

Milan Radoičić, čelnik Srpske liste, samo je egzekutor nedjeljnog napada na sjeveru Kosova, dok ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić isplanirao i naredio, kazao je premijer Kosova Albin Kurti u razgovoru za Al Jazeeru.

On je naveo kako „u Beogradu danas za predsednika imate malog Putina“, te kako su napadači u selu Banjska u nedjelju imali opremu koja je proizvedena u Srbiji i koja se ne može kupiti na slobodnom tržištu.

Vjerujete li Milanu Radoičiću da je sam organizirao napad?

– On je dobio logističku, vojnu, opremu i pripremu od strane Beograda, a također dobio je i političke naredbe od predsednika Vučića. Ima bezbroj fotografija gde Milan Radoičić je blizu Vučiću na raznim sastancima u Beogradu i meni nije uopšte nikakva sumnja da je Radoičić samo egzekutor. Onaj koji je planirao i naredio ovaj teroristički, zločinački napad na našu državu, da bi prekršio naš teritorijalni integritet, nacionalnu sigurnost i državnu bezbednost, jeste niko drugi no predsednik Vučić.

Znate, oni pokušavaju da nas vremoplovom vrate u 90-te kad smo imali Miloševića i Arkana. Sada Slobodan Milošević je Aleksandar Vučić, dok Željko Ražnjatović Arkan jeste ovaj Milan Radoičić, koji je inače veoma poznat po raznim zločinima po Kosovu, pogotovo na severnom delu, ali i krijumčarenjem tamo.

Za dve i po godine što sam ja na vlasti mi smo uništili devet laboratorija za proizvodnju droge baš tamo na severnom delu Kosova. Ovo nije nikakav građanski otpor, ovo nisu bande koje rade tu da bi krijumčarili dobra, nego su paravojne profesionalne grupe, koje jesu u organizovanom kriminalu, ali sad krijumčare najviše oružje i municiju protiv ustavnog poretka i neovisnosti države Kosova. Oni su izgubili bitku sa našom policijom u nedelju i sad žele da se pravdaju i svoj zločinački nasrtaj da politizuju.

Znate, oni su počeli da kao političari postanu kriminalci, a sad žele da svoj kriminal politizuju. Nema nikakvog građanskog otpora tu. Oni ne predstavljaju ni Srbe sa Kosova, a, Boga mi moram da kažem, ne predstavljaju ni srpski narod. Oni predstavljaju kapital koji su uzeli od naroda time što su već mnogo godina u organizovanom kriminalu i žele da na rotativan način destabilizuju jedan mesec Kosovo, potom Crnu Goru, potom Bosnu i Hercegovinu, jer žele da se vremeplovom svi mi vratimo u 90-te.

Što onda mislite da je bio krajnji cilj ovoga napada u nedjelju?

– Oni su hteli da u manastir Banjska uđe naša policija, pa potom da po svetu dele fotografije gde se vide meci po zidovima manastira. To se nije desilo, jer je naša policija veoma jaka i veoma profesionalna i oni su pobegli. Trojica terorista su ubijena od strane naše policije, nekoliko njih je zatvoru, a mi želimo ekstradiciju onih drugih koji su pobegli, jer oni su sad u Srbiji, neki po bolnicama tamo, a neki možda i slobodni građani.

Ti moraju da se sučeljavaju sa licem pravde u Republici Kosovo, koje je najdemokratskija država na Zapadnom Balkanu i koja ima najveći nivo vladavine prava. Znači, mi tražimo da ti teroristi i zločinci koji su uradili taj čin agresije budu ekstradirani u Republici Kosovo.

Kad već govorimo o događajima u manastiru, u nedjelju smo govorili o tridesetak napadača. Kad zbrojimo ubijene i uhićene, manje ih je od deset. Što se dogodilo sa ostalima? Kažete da su neki od njih u Srbiji? Kako su izašli iz kruga manastira? Bili su u okruženju, odnosno opkoljeni, prema informacijama koje smo tada imali?

– Teren je tamo veoma brdovit i granica sa Srbijom je veoma dugačka. Još istraživanja nisu dala svoju poslednju reč, pa da mi znamo koliko tačno su bili tu, ali naše preliminarne informacije govore da su oni jedna grupa od najmanje 30 ljudi.

Mi dosta njih poznajemo, iako su imali maske, jer su oni postavili 16 borbenih barikada u decembru mesecu prošle godine. To su isti koji su također ranjavali vojnike KFOR-a, našu policiju i novinare krajem maja ove godine. Mi poznajemo, to su Severna brigada i Civilna zaštita, ali pod direktnom kontrolom i vodstvom službenog Beograda. Znači, ove paramilitarne formacije imaju i svoju opremu i pripremu od Srbije, ali također od države Srbije dobivaju i naredbe, kao što je bilo ove nedelje, za destabilizaciju Kosova.

Kako znate to? Kakve obavještajne podatke konkretno imate?

– Verovatno ima onih koji su pobegli, da li su bacili uniforme ili možda se još kriju negdje po Kosovu, ja to ne znam, ali kažem da istraživanje našeg Tužilaštva još nije dalo poslednju reč o svem tome i poslednja reč nije data još od strane naše policije, jer mi još prikupimo informacije. Ali to što znamo je da smo zaplenili pet miliona (eura) vrednosti municije i oružja i sve je to proizvedeno u fabrikama Sloboda i Zastava u Srbiji.

Znači, ručni bacači, mitraljezi, svi ti koji smo mi zaplenili oni su proizvedeni u Srbiji i ne mogu se naći na tržištu. Očigledno da je Vojska Srbije dala ovim paravojnim informacijama.

Oružje i oprema vrijednosti oko pet miliona eura, to je velika količina. Jeste li vi imali bilo kakve operativne informacije ili procjene da bi do napada ovakvog intenziteta kao u nedjelju moglo doći?

– Problem je u tome što mi imamo previše takvih informacija. Oni svo vreme rade nekakve vojne vežbe okolo naše granice sa Srbijom. I dok ja radim ovaj intervju, oni rade te vežbe. Nekoliko kilometara, pa čak i dva kilometra blizu naše granice, oni imaju svoje baze gde rade neke vežbe i na neki način pripremaju se za rat.

Ja mislim da je ovo veoma opasno. Mi smo veoma pažljivi, nikad nismo plašljivi, ali također znamo da što više vreme prolazi, ne samo da gubimo vreme, nego gubimo i ljude. Afrin Bunjaku, heroj Kosova, je pao na liniji dužnosti u nedelju, ali veoma je važno da međunarodna zajednica priča sa Beogradom sa jezikom koji Beograd razume, a to je jezik sankcija.

Ovi autokrati, ako budeš velikodušan sa njima, oni će smatrati da se ti ili bojiš, ili si slab. Zato međunarodna zajednica, Evropska zajednica, NATO, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, moraju službenom Beogradu da pokažu i dokažu da povratak u 90-te neće biti dopušten.

Gospodine Kurti, kakva je u ovom trenutku sigurnosna situacija? Kontrolira li policija Kosova u potpunosti stanje na sjeveru? Koje su procjene o mogućnosti novih napada? Jer i sami ste rekli, to je velika količina oružja, vi unaprijed niste znali da ona već postoji na tom teritoriju.

– Naravno da je situacija sada mirna zbog naše policije, ali ponovne agresije nisu isključene, pa zato mi smo veoma oprezni. E sad, sva ta municija i oružje koje je dospelo na severni deo Kosova iz Srbije je zapravo oružje za rat. Oni su hteli samo početak tog rata da bude u nedelju 24. septembra.

I vi znate veoma dobro kako je rat počeo u Sarajevu. Prvog marta 1992. godine, tokom jedne svadbe, ranjen je jedan pravoslavni srpski pop. Mi smo bili veoma oprezni da se ništa slično ne događa. Ali ja mislim da su oni hteli da ponove scenario iz početka rata u svim našim republikama koji su izašli iz nasilnog raspada bivše Jugoslavije.

A sada je situacija i još kompleksnija zbog toga što Severna brigada i Civilna zaštita su dve terorističke organizacije koje smo mi proglasili terorističkim organizacijama 29. juna ove godine, koji imaju tesne veze sa Noćnim Vukovima i sa Wagnerom. Znači oni su proruski nastrojeni, oni mrze Ukrajinu i oni žele da Putin pobedi.

Mi moramo dodatno da se bavimo ovima i ja sam tražio da nas NATO pomaže prije dve godine kad je Aleksandar Bočan Harčenko, ruski ambasador u Beogradu, došao na granični prelaz sa Kosovom da inspektira pregrupisanje vojnih snaga Srbije, dok je u vazduhu bio MiG-29 koji je bio kao donacija ili Ruske Federacije ili Belorusije Srbiji.

Ja sam još u septembru mesecu 2021. godine tražio da granica sa Srbijom bude što bolje ojačana i da na taj način zaštitimo i branimo građane Kosova, naš teritorijalni integritet i sve zajednice. Ja sam premijer svih građana Kosova, ne samo Albanaca, iako su Albanci 93 posto stanovništva u Republici Kosovo.

Zato kažem da danas nije samo analogija Vučić, Radoičić kao Milošević i Arkan, nego također i kao drugi duet, drugi par, Putin-Prigožin. U Beogradu danas imate kao predsednika malog Putina, a ovaj mali Putin ima svog malog Prigožina. Zato i Vučić ima Radoičića.

Spominjete, gospodine Kurti, vrlo otvorenu moguću ulogu Rusije, spominjete ‘oni žele rat’, pretpostavljam da tu mislite na Aleksandra Vučića. Koliko to možete potkrijepiti obavještajnim podacima iz same istrage? Koliko možete dokazati ove tvrdnje?

– Mi radimo što bolje i brže, što znamo i možemo, ali više pomoći je uvek još bolje.

Rekli ste da ovdje nije riječ o tome da su Srbi sa sjevera reagirali otporom. Aleksandar Vučić upravo vas optužuje za teror nad srpskim narodom na sjeveru Kosova. On tvrdi da su oni reagirali otporom, da tamo ključa zbog vaših aktivnosti. Kako na to odgovarate?

– To rade teško naoružani paramilitarci koje mi znamo i kao zločince organizovanog kriminala unutar pravoslovnog manastira u Banjskoj koji potiče iz 14. veka. Šta rade oni tu? Koga brane tu? Oni su došli da napadaju. Ovo je teroristički, zločinački napad na našu republiku, na našu policiju, zbog toga što se predsjednik Srbije odlučio na agresiju protiv naše države. On voli rat, on želi rat, on hoće rat, jer on hoće Republiku Srpsku na Kosovu.

Vi znate zašto je nastala Republika Srpska. Zbog toga što je bio rat i genocid u Bosni. E sad, on hoće rat i još jedan genocid na Kosovu da bi dobio Republiku Srpsku, ali neće.

Kako je sad vaš odnos prema i vaše viđenje Srpske liste?

– To je jedan ogranak SNS-a iz Beograda. To nije prava stranka. Glavni smisao Srpske liste na Kosovu jeste da ne dozvoljava nijednu drugu političku stranku Srba sa Kosova. Nema demokratije bez ljudskih prava, bez vladavine prava i bez političkog pluralizma. Ali u Srbiji imaju jedan srednjovekovni model – jedna država, jedan lider, jedan vođa i jedna stranka.

Zato im je ovde svrha da se bore, da ne postoji nikakva druga politička organizacija Srba sa Kosova, osim njih. A oni su ogranak vladajuće stranke u Srbiji.

Spominjali ste nam utjecaje Rusije. Možete li nam pojasniti kako vidite ulogu Rusije koju ste dovodili u vezu sa ovim napadom u Banjskoj?

– Pa isto kao što je Rusija vodila hibridski rat protiv Ukrajine i Srbija vodi protiv nas. I zato ima onaj notorni humanitarni ruski centar u Nišu, 160 km daleko od Prištine, gde je puno špijuna i agenata Ruske Federacije. Također, Gazprom je glavni vlasnik naftne industrije Srbije. Osim toga, oni su u 2021. godine imali čak 104 zajedničke vojne vežbe, Srbija i Ruska federacija.

Vi također znate da je to jedina evropska država koja nije uspostavila sankcije Ruskoj Federaciji i koja gaji veoma dobro odnose sa Rusijom. Vi ste u nekoliko navrata mogli da budete svedoci da predsednik Srbije voli da se poredi sa Nikolom Pašićem, a Nikola Pašić imao glavni moto „Bog, narod, Rusija“. Znači ne pominje Srbiju uopšte.

Ali oni su nam susedi sad, geografiju i istoriju ne možemo promeniti, ali NATO, evropska zajednica, demokratsko Kosovo nemaju alternativu i mi zapravo pružamo otpor njima, a oni imaju fašistički nasrtaj na našu mladu državu.

Gospodine Kurti, NATO je za misiju KFOR odobrio dodatne snage za rješavanje, kažu, trenutačne situacije. Što to znači za sigurnost stanovnika, koliki su oni jamac mira u ovom trenutku?

– Mi smo to tražili čak pre dve godine, pre nego što je počela ruska invazija u Ukrajini, kada je Aleksandar Bočan Harčenko došao na granične prelaze u Brnjak i Jarinje, pa se tu susreo sa srpskim oficirima, a MiG-29 u zraku plovi kao da će da napadne bilo koji trenutak. E sad, mi tražimo opet više NATO prisustva na Kosovu, ali ne da zamenjuje našu policiju, jer naša policija je izvanredna i uspešna, nego da zajedno sa našom policijom patroliramo granicom Kosova i Srbije. To je naš zahtev i nadam se da će se NATO pozitivno odgovoriti na ovaj naš glavni zahtev sigurnosti.

Sada su dve stvari potrebne. Sigurnost za Kosovo, sankcije za Srbiju.

Niste spremni na Vučićev zahtjev da kontrolu nad sjeverom Kosova prepustite u potpunosti KFOR-u?

– Ne može on da traži o Republici Kosovo ništa. On nek’ se bavi Srbijom, ako može. Ja mislim da on ne bi trebao da se bavi ni Srbijom, ali kad je tu kao predstavnik, šta ćemo? Republika Kosova je suverena država, mi odlučujemo o našoj teritoriji i o našem ustavnom poretku. Kad god imamo slične napade, prvi responder je Policija Kosova, drugi je EULEX i treći je KFOR. Ne može ovo da se promeni, jer to je stvar između Kosova i NATO.

Kakva je sudbina zajednice srpskih općina? Je li sa strane Kosova u ovom trenutku taj dogovor izgubio smisao?

– Ja sam pre rekao da oni žele Republiku Srpsku, ali daju joj drugo ime. Znate, Srbije htjela da opet bude žandar Balkana, pa ga zove Otvoreni Balkan – Otvoreni Balkan kao kontradikciju, protivrečnost između žandara i otvorenosti. Znači, da bude žandar Balkana, zove Otvoreni Balkan. Također, da bi ono zvučilo bolje, zovu ga asocijacija, zajednica. A hoće Republiku Srpsku.

Također, da ne bi zvučalo kao Velika Srbija, koja je prouzrokovala genocide u svim našim republikama, oni to sada zovu Srpski svet. Ovo su druga imena iste stvari, ali druga imena ne promenjuju činjenice. Oni žele bosnizaciju Kosova u smislu da imaju jednu Republiku Srpsku unutar Kosova, koja bi od Kosova napravila propalu državu. Ali to nećemo dozvoliti, to se neće desiti. Biće borbe, ali mi smo tu da pobedimo.

Međunarodna zajednica poziva na hitno smirivanje napetosti, na povratak k pregovorima. Jeste li vi u ovom trenutku otvoreni za nastavak dijaloga?

– Dve stvari su hitno potrebne i najvažnije. Sigurnost za Kosovo, sankcije za Srbiju, e potom možemo imati rešenje o dobrosusedskim odnosima.

Što ako ne bude sankcija?



– Milan Radoičić, Milorad Dodik, Zvonko Veselinović i mnogo drugih su na crnoj listi američkog trezora i vanjske politike Velike Britanije. Ja mislim da ta crna lista treba da postane sankcije protiv Srbije.

Što je kratkoročno moguće učiniti sa vaše strane da se napetosti smire, a što treba učiniti Srbija prema vama?

– Što pre, to bolje – Evropska zajednica, SAD, NATO, Evropa, Amerika, sada imaju glavnu reč naspram Srbije, koja, paradoksalno, ima partnerstvo za mir sa NATO. Možete zamisliti. Ali također i mi, narodi koji smo patili od Srbije, Albanci, Bošnjaci, Hrvati, Slovenci, pa i Crnogorci, Makedonci, moramo da kažemo našu istinu o zvaničnom Beogradu, jer oni ponavljaju svoju laž sve vreme.

Mi moramo da ponavljamo istinu, jer naša generacija je to doživela. Ne treba mi da pitamo naše dedove i bake šta se desilo. Niti da čitamo knjige istorije. U našim kostima, u našoj koži, mi znamo ko je zvanični Beograd, a tamo na vlasti su oni koji su bili i krajem 90-tih.

Kako komentirate dosadašnje reakcije međunarodne zajednice, SAD-a, Europske unije? Uputili ste naime teške optužbe na račun Miroslava Lajčaka. Vjerujete li njemu dovoljno da ponovno sjednete s njim za stol? Vjerujete li međunarodnoj zajednici? Kako vidite njihov odnos prema Kosovu u odnosu na njihov odnos prema Beogradu?

– Sigurnost za Kosovo, sankcije za Srbiju, to je najvažnija i urgentna stvar. Potom možemo da vidimo kako možemo dalje. Ja sam već nudio da potpišem osnovni sporazum, predsednik Srbije nije hteo, a kad god je on prekršio, naš sporazum, zvanični Brisel, koji je tu kao glavna instanca ovih pregovora između nas, nije nikad rekao da je Srbija prekršila sporazum i došli smo do ove situacije.

Najpre predsednik Srbije nije hteo da potpiše sporazum i protivio se potpisivanju i sporazumu, i drugo, kad god je napravio prekršaj, ovi arbitri iz Brisela nikad nisu rekli svoju reč i na taj način da pokažu mesto gde pripada zvanični Beograd. Zato smo došli u ovu situaciju. Ali sada nama treba najpre, hitno, sigurnost za Kosovo, sankcije za Srbiju.

(AJB)