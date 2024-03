Predsjednik SDS-a Milan Miličević : Milorad Dodik u procesu na Sudu BiH ne brani RS već svoju imperiju i bogatstvo !

Milorad Dodik u procesu na Sudu BiH ne brani RS već svoju imperiju i bogatstvo. Zbog njegovih poteza, izgubilo se povjerenje u instituciju Narodne skupštine. Za secesiju on nema podršku građana RS-a, kaže u intervjuu za Mrežu Milan Miličević, predsjednik SDS-a. Miličević govori i o evropskom putu, rezoluciji o Srebrenici, crnim listama, zakonu o sudovima, Ustavnom sudu, terorizmu i izborima.

Geopolitički smo podobni

Upitan hoće li nam se ove sedmice otvoriti evropska vrata, naglašava da je siguran, na osnovu onoga što dolazi do nas putem medija i različitih informacija, da će se to dogoditi, te da je to dobro. Međutim, kaže da se trebamo upitati zašto se to nije dogodilo mnogo ranije.

„Sada će se svi hvaliti kako su najzaslužniji što se to desilo, oni koji su trenutno nosioci vlasti na svim nivoima, i to je u redu i o tome ne treba mnogo ni razmišljati. Dugo smo bili u evropskom ćošku i čekali na red“, istakao je Miličević.

Naglašava da nije sve do kriterija – geopolitičko stanje je trenutno takvo da je interes da zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju.

„Geopolitički smo sada podobni. Bez obzira zašto je to tako – jesu li to odnosi Istoka i Zapada, i ko će ovdje imati prioritet – za nas to jeste važno, ali je manje važno. Sada se postavljaju neki hitni rokovi i svi su u nekakvoj tremi, tenziji, kako mi moramo usvojiti 14 prioriteta, devet zakona koji se odjednom naprasno usvajaju pod pritiskom, a ustvari sve je to dvolična politika međunarodne zajednice. Ovi koji se sada hvale da su oni ti koji su Evropejci, upravo ti, potpomognuti još nekim drugima koji su činili vlast na nivou BiH, su učinili sve da to dođe što kasnije, izgubili smo barem 15 godina“, smatra Miličević.

Dodaje da političke elite koje su, kako kaže, duboko u kriminalu i korupciji, dobile su dodatnih 15 godina da manipulišu i da se bogate na leđima naroda. To je nešto što je prošlo, ali to ne smije da se zaboravi, poručio je.

Govoreći o tome ko je najzaslužniji da se BiH otvore evropska vrata, kaže da možemo zahvaliti međunarodnoj zajednici i geopolitičkim odnosima, ali nikako domaćim političarima.

Osvrnuo se i na zakon o sudovima.

„Prvo ću krenuti da ja dolazim iz RS-a i da je SDS podržao zaključke NSRS-a koji su jasno definisali da je prioritetni zakon, iznad svih drugih 14 prioriteta, zakon o Ustavnom sudu, i da nema otvaranja drugih evropskih zakona dok se on ne usvoji“, podsjeća Miličević.

Kako navodi, niz je takvih zaključaka koje SNSD nije ispoštovao i koji su samo služili kao ulog Milorada Dodika u pregovorima. Izgubilo se, kaže, povjerenje u instituciju Narodne skupštine.

„Pitanje sudova je bila tema kojom se uvijek manipulisalo. Ovaj put, kada je u pitanju Sud i Tužilaštvo BiH, dolazimo do pojma Apelacionog suda. Sada se više i ne pominje ni NSRS ni referendum. Sad se pominje nešto potpuno trivijalno – hoće li sjedište tog suda biti u Istočnom Sarajevu ili Banjoj Luci. SNSD i Dodik i ne pomišljaju da takvo nešto treba da prođe kroz NSRS, da se čuje glas poslanika. To je i dalje samo jedna politička borba u kojoj se pred lokalne, pa kasnije opšte izbore, diže rejting SNSD-a, a koji se predstavlja kao jedini zaštitnik interesa i prava RS-a. To ne može biti istina“, objasnio je on.

Dodikov poremećaj ličnosti

Političari su prolazna kategorija, pa tako i Dodik, kaže Miličević.

„Samo psihopatološke ličnosti imaju taj mesijanski sindrom koji smatraju da bez njih ništa ne može. To je jedna patologija koju ja kao ljekar vrlo dobro poznajem“, poručio je.

Ustvrdio je da ne postoji i ne smije da postoji identifikacija između Dodika i RS-a.

„Dodik i slični na Sudu BiH brane svoju imperiju i bogatstvo i to je jedina prava istina“, kazao je on.

Miličević je naglasio i da nije prirodno da jedna država ima strane sudije u Ustavnom sudu, a treba da bude kandidat za EU.

„Uz sve to, ta je zemlja protektorat u kojem visoki predstavnici kroz niz godina mogu da koriste bonska ovlaštenja i da nameću zakone. I čak – s time prijete“, rekao je Miličević.

Kupovanje vremena

Novi izborni zakon, uključujući i mjere vezane za izborni integritet, je neophodan BiH, ocijenio je on.

„I to opozicija i u RS-u i u FBiH ponavlja godinama. Imao sam priliku vidjeti dva dokumenta. Jedan je što je SDA predložila, a drugi je neformalni koji je prošao kroz medije u radnoj verziji – izborni zakon RS-a. Ni jedan ni drugi apsolutno nisu zakoni koji omogućavaju transparentan izborni proces u BiH. Drugo, očigledno ova dva dokumenta služe samo jednoj svrsi – kupovanje vremena. Ući ćemo u ove izbore u oktobru sigurno po starom zakonu koji odgovara onima koji kradu“, tvrdi Miličević.

O američkoj crnoj listi kaže da to pitanje treba posmatrati u dva pravca.

„Jedan je konkretan, da ti ljudi i kompanije koje se nalaze na crnoj listi, ma šta oni pričali, definitivno imaju problem. S druge strane, imate čudnu situaciju u čudnoj državi, da ako ste na crnoj listi SAD-a, diže vam se politički rejting. I to je, nažalost, tako. Sve to ne bi bilo interesantno, da to ne implicira direktnu štetu za stanovnike koji žive u BiH. To su automatski sankcije koje direktno impliciraju razne bitne projekte i protok novca u RS-u“, smatra Miličević.

Priča o secesiji i referendumu nema smisla, konstatirao je on.

„Dodik ne može ništa da odluči zato što takve stvari ne zavise od njega. To zavisi od ljudi koji žive u RS-u. Ozbiljne su to stvari da bi se s njima igralo na način kako se Dodik igra. On se igra i s entitetom, i s narodom, i s BiH. I to vrlo uspješno se igra. To su već viđene priče u kojima on RS koristi kao sredstvo za trgovinu svojim ličnim interesom“, objašnjava Miličević.

Na konstataciju da se priprema nova rezolucija o Srebrenici koja će se, možda već u aprilu, naći na Generalnoj skupštini UN-a, Miličević kaže:

„Vanjsku politiku i takve globalne stavove treba da donosi Predsjedništvo BiH. Bojim se da smo generalno kao narodi koji žive u BiH i šire, još uvijek taoci prošlosti. Političari treba da se bave životom ljudi u državi u kojoj rade“.

Okupljanje opozicije

Govorio je i o predstojećim lokalnim izborima.

„Ono što sam kao predsjednik SDS-a sebi dao u zadatak, kao predsjednik najjače opozicione stranke, je da budem osovina okupljanja opozicije i na tome sam jako mnogo radio. Da su i drugi opozicionari bar malo od ove energije koju sam ja uložio – uložili u to – danas bismo bili mnogo jedinstveniji nego što jesmo. Generalno je napravljen veliki pomak, jer ćemo u 95 posto lokalnih zajednica izaći sa zajedničkim kandidatima. Jedino što je sasvim sigurno je da nigdje nećemo podržati bilo kakvog kandidata SNSD-a”, zaključio je Miličević za Mrežu.

(Kliker.info-FTV)