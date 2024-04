Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar : Želim da Slovenija što prije prizna Palestinu

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar istakla je da tokom jučerašnjeg susreta na Brdu kod Kranja s predsjednicima Italije Sergiom Matarellom, Austrije Alexanderom van der Bellenom, Hrvatske Zoranom Milanovićem i Mađarske Tamasom Sulyokom nije bilo razgovora o Palestini, već da su se puno više fokusirali na Ukrajinu i evropske teme.

“Što se tiče Palestine, stvar unutar Evropske unije je vrlo problematična. Naravno, Austrija i Njemačka su u teškoj krizi zbog događaja iz prošlosti, iz vremena holokausta. No, čini mi se da sada svi, pa i u Evropi, polako vide da su Izraelci nesrazmjerno krenuli ili to već predugo traje s tim pravom na samoodbranu. Želim da Slovenija što prije prizna Palestinu, inače nećemo moći doći do dvodržavnog rješenja. To treba učiniti više zemalja. Razumijem, naravno, vladu i skupinu zemalja koje su istog mišljenja da treba čekati pravi trenutak. Ali slovenska vlada je već odlučila da će Palestina biti priznata, samo je pitanje vremena”, rekla je Pirc Musar u intervjuu za RTV Slovenije.

Istakla je da Ministarstvo vanjskih poslova također izuzetno dobro radi u okviru Vijeća sigurnosti UN-a.

“Stav Slovenije je jasan. Potpuno negiranje humanitarnog prava je neprihvatljivo. Boli me to kao majku, kao ženu, boli me kao pravnicu i nadam se da će doći vrijeme pa i unutar Vijeća sigurnosti, kada se više neće veta zveckati oko stola oko ovakvih pitanja, koja ne bi trebala biti politička, već čisto humanitarna. Jer 33 hiljade mrtvih jednostavno je previše”, istakla je Pirc Musar.

Govorila je i o tome kako gleda na to da je Slovenija zapravo s jedne strane imala odluku Vlade kada su u pitanju migracije, a da je onda resorni ministar naknadno otišao u Brežice i tamo pokušao dogovoriti stvari s građanima, koji su se bunili. Naime, Brežice, slovensko pogranično mjesto s Hrvatskom ove godine imale su 40 posto više ilegalnih prelazaka u odnosu na prošlu godinu.

“Teško mi je prosuditi kakvu je strategiju vlada imala iza kulisa. Kao predsjednica Slovenije želim istaknuti da sam rekla da je solidarnost riječ koja bi trebala biti glavna. Iznimno je važan među svih 27 država članica EU. Dakle, solidarnost među državama. Ali na kraju, ne zaboravimo solidarnost među ljudima i za ljude. Ovi ljudi koji su napustili svoje domove nisu otišli tek tako. Otišli su s razlogom. Migracija je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Ovo se neće poništiti. Schengenski granični režim zatvaramo upravo zbog migracija. No slobodno kretanje roba i usluga jedna je od pet najvažnijih sloboda, a zbog straha od migranata zatvaramo granice. Što čini štetu nama koji smo se već malo navikli na slobodan prelazak granica, ali sada se granice opet zatvaraju”, rekla je Pirc Musar.

Navela je i šta je rekao austrijski predsjednik kada ga je podsjetila da Slovenija već dugo čeka da Austrija otvori granicu.

“Austrijski predsjednik nije problem. Kad sam prvi put bio u službenom posjetu Austriji, on je na konferenciji za novinare vrlo lijepo rekao da i on želi da se povuku kontrole schengenskih granica. Danas, kada je predsjednik Mattarella dao izjavu, naglasio je da je Schengen toliko dobar, ta sloboda koju svi moramo zaslužiti. Na kraju, ali ne manje važno, brojke govore da je takva mjera doista nerazmjerna te sam pozvala vlade svih tih država pa tako i slovensku, da razmisle je li zatvaranje granica unutar schengenskog graničnog režima proporcionalno”, rekla je Pirc Musar.

Govorila je i koliki je vanjskopolitički konsenzus naše zemlje da bivši slovenski predsjednik Borut Pahor postane izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine.

“U tome se slažemo sve troje, premijer, ministar vanjskih poslova i ja kao predsjednica, da on zaslužuje tu podršku. Možda postoji još jedna stvar koju mogu reći u ovom trenutku. U prošlosti smo se previše puta uvjerili kako smo unutar političke rasprave ‘minirali’ vlastite kandidate. Premalo je Slovenaca na visokim položajima u inostranstvu i bilo bi krajnje nepametno ne predložiti dobre kandidate. A Borut Pahor jako dobro poznaje Zapadni Balkan. Ja ću ga podržati na tom putu. Naravno, još mora podnijeti službenu kandidaturu”, rekla je Pirc Musar.

(Kliker.info-AA)