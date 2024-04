Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović : Glavni problem u BiH nije Dodik već Vučić !

– Na nama je da radimo sve što možemo da naša zemlja što prije uđe, posebno, u NATO savez. Zbog toga sam prije nekoliko dana bio i u Briselu, razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a po treći put u nešto više od godinu dana i moram reći i nevezano za ono što je saopćeno i na pres-konferenciji u Briselu, da su ohrabrujuće stvari iz Brisela, iz sjedišta NATO-a, jer NATO ima mandat i prema Dejtonskom mirovnom sporazumu da reagira kad god su ugroženi mir, sigurnost i država BiH. Stoga, onima koji na bilo koji način dovode u pitanje budućnost nezavisne i suverene BiH preporučio bih da se ne igraju sa vatrom – istakao je Bećirović.

Na novinarsko pitanje u vezi najavljenog sastanka i vaskršnjeg sabora Republike Srbije i bh. entiteta Republike Srpske, Bećirović je naveo da posljednjih sedmica i mjeseci domaća, regionalna, evropska i svjetska javnost polako saznaju pravo lice predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

– On nije nikakav mirotvorac, glavni problem u BiH nije Milorad Dodik već upravo Aleksandar Vućić. Međunarodni zvaničnici bi se trebali zapitati kakve to instrukcije Vučić daje Dodiku. Vučić bi napokon morao da počne poštovati suverenitet i nezavisnost i teritorijalni integritet BiH i da se prestane miješati u unutrašnje stvari. Stoga mu je moja poruka da poštuje međunarodno pravo, a ne da se ponaša kao da za njega ne važe nikakva pravila – dodao je Bećirović.

Govoreći o prijedlogu rezolucije UN-a o Srebrenic, Bećirović je naveo da je to još jedno pitanje na kojem treba raditi odgovorno i ozbiljno, a ne davati populističke izjave po medijima.

– Kada se sve to završi onda ću malo više govoriti o tome. Do tada treba ozbiljno i odgovorno da radimo, a evo i ekskluzivna informacija – početkom iduće sedmice idem i u New York – dodao je Bećirović.

Bećirović je danas na Šehidskom mezarju “Kovači” u Sarajevu prisustvovao obilježavanju Dana šehida.

(Kliker.info-Fena)