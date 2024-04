Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović : U regionu ima onih koji šire obmane i laži, jedan od njih je Aleksandar Vučić

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, govoreći o aktuelnoj temi rezolucije o Srebrenici na kojoj se radi u Ujedinjenim nacijama, poručio je kako u regiji ima onih koji šire obmane i laži i kako je jedan od njih srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, javlja Anadolu.

Povodom obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva, brojne delegacije položile su cvijeće na spomen-obilježje na Šehidskom mezarju Kovači i na mezar Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva RBiH. Vijenac je položio i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

“Ovo je veliki dan ne samo za Sarajevo, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo ponosni na naš glavni grad i na našu domovinu. Šetog aprila 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije. Sarajevo je grad koji je od 1992. do 1995. godine za vrijeme brutalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu preživio najdužu opsadu u modernoj historiji čovječanstva, ali je opstalo. I danas je i dalje moderan, evropski, kozmopolitski grad. Naša obaveza je da čuvamo istinu o Sarajevu, istinu o počinjenom genocidu u Srebrenici, istinu o cijeloj Bosni i Hercegovini”, rekao je Bećirović novinarima nakon polaganja vijenca.

Nastavio je kako u regionu ima i onih koji ne čuvaju istinu, već šire obmane i laži.

“Jedan od takvih je i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On se zadnjih sedmica spušta na nivo ispod civilizacijskih vrijednosti kada ponovo negira počinjeni genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Ne bi trebao to da radi. Pozivam ga da prihvati presude sudova Ujedinjenih nacija. To je jako važno za budućnost cijele regije. Jer ne može ni jedna rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imati veću snagu od pravosnažnih presuda sudova Ujedinjenih nacija”, poručio je Bećirović.

Bećirović je pozvao Vučića da, kako je rekao, ako već želi da bilo što kaže o Srebrenici, o počinjenom genocidu u Srebrenici, “da prvo dostavi 16 zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kako bi i domaća i svjetska javnost saznala punu istinu. I da prestanu kriti istinu”.

Dodao je kako se na rezoluciji o počinjenom genocidu u Srebrenici radi dugo i ozbiljno. Nažalost, kazao je, bosanskohercegovačkoj javnosti o tome govore često ljudi koji nemaju “blage veze” s tom rezolucijom niti znaju šta uopće u njoj piše.

“Ta rezolucija ima za svrhu da ojača proces povjerenja i pomirenja i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji. Zajedno sa našim prijateljima širom svijeta, na čelu grupe prijatelja koja to zastupa i u Ujedinim nacijama su Savezna Republika Njemačka i Ruanda. A tu su i države sa svih kontinenata. U interesu je cijelog čovječanstva da preveniramo zlo, da u obrazovnim sistemima učimo nove generacije kako se genocid nikada i nikome više ne bi ponovio”, zaključio je Bećirović.

(Kliker.info-AA)