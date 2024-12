Pobunjenici ulaze u Damask i Homs: Vojnici bježe, a Assad poslao porodicu u Moskvu

Naoružane grupe koje se protive režimu Bashara al-Assada počele su ulaziti u južna predgrađa Damaska. Naoružane skupine napreduju brzo prema središtu Damaska ​​nakon što su zauzele središte provincije Quneitra na jugozapadu zemlje.

Boreći se protiv režimskih snaga, grupe su ušle u predgrađe Darayya (6 km jugozapadno od centra grada), kvart Jaramana (3 km jugoistočno od centra), Moadamiyet al-Sham (7 km zapadno od centra). Američki dužnosnik je pod uvjetom anonimnosti rekao za CBS News kako se čini da Damask “pada u ruke pobunjenika, predgrađe po predgrađe”, dodavši da borci koji se protive Asadovu režimu napreduju glavnom cestom prema glavnom gradu Sirije. Dopisnica CNN-a tvrdi da se Assadovi vojnici presvlače u civilnu odjeću, a tek nekolicina njih je ostala uniformirana i na kontrolnim točkama u centru.

Pojavio se video gdje prosvjednici ruše kip Assadovog oca Hafeza u predgrađu Damaska.

Dakle, mnogo stanovništva koje ima veze s Assadom bježi u obalne gradove. Sama obitelj al-Assad je podrijetlom iz obalne regije Latakije, gdje se nalazi i ruska zračna baza. Bitno pitanje je hoće li pobunjenici krenuti i prema obalnim gradovima i ruskim bazama. Nadalje, nameće se pitanje koliko strane sile imaju kontrole nad pobunjenicima i ako imaju, žele li riskirati (prvenstveno Erdogan) napadom na jedine dvije ruske baze na Bliskom istoku (druga je pomorska baza u Tartusu). Poznati ruski vojni bloger Ivan Ivanov (FireBomber) je vrlo zabrinut za daljnji razvoj situacije (nije jedini među ruskim analitičarima) te tvrdi da baze nisu utvrđene ni dizajnirana za obranu s kopna.

“U stvarnosti moramo shvatiti da se pobunjenici neće zaustaviti”, upozorio je još poznatiji ruski vojni bloger Rybar. “Pokušat će nanijeti maksimalni poraz i maksimalnu reputacijsku i fizičku štetu predstavnicima Ruske Federacije (u Siriji), a posebno uništiti naše vojne baze.”

Pojavile su se glasile da je sam Assad napustio zemlju, ali je njegov ured to opovrgnuo. No, Asma al-Assad, supruga sirijskog predsjednika rođena u Britaniji, pobjegla je s njihovo troje djece u Moskvu, prema The Wall Street Journalu.

Pobunjenici ulaze i u Homs: Sirijski vladini vojnici bježe u Irak

Jučer su opozicione grupe preuzele kontrolu nad Daraom u južnoj Siriji, blizu granice s Jordanom. Ranije danas su preuzeli su potpunu kontrolu nad pokrajinom Suwayda u južnoj Siriji. Reuters javlja da snage oporbe ulaze u i Homs.

Više od 1000 vojnika sirijske vojske stiglo je u Irak preko graničnog prijelaza u istočnoj Siriji, navodi se u priopćenju iračke državne novinske agencije pozivajući se na vojni izvor.

Istovremenu, turske snage (službene) djeluju unutar operacije “Zora slobode” protiv Kurda u okrugu Tel Rifaat u ruralnom području Alepa, oslobađajući to područje od “terorističkih elemenata”. Čini se da bi Kurdi i turske snage mogli voditi svoje borbe još dosta dugo nakon što Assad padne, što je sada vrlo izgledno.

