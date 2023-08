Nova potencijalna terapija za rak : Onkologinja dr. Linda Malkas sa svojim timom pri City of Hope na pragu epohalnog otkrića

Dobri rezultati pretkliničkih ispitivanja

Istraživači iz City of Hope, jedne od najvećih organizacija za istraživanje i liječenje raka u Sjedinjenim Državama, objavili su studiju u kojoj objašnjavaju kako su razvili ciljanu hemoterapiju za koju se čini da uništava čvrste tumore u pretkliničkim istraživanjima.

Nacionalni institut za rak proglasio je City of Hope Sveobuhvatnim centrom za rak. City of Hope također je više od deset godina rangiran kao jedna od najboljih bolnica za liječenje raka u SAD prema US News & World Reportu i jedan je od osnivača Nacionalne mreže za borbu protiv raka.

Nova potencijalna terapija raka se temelji na molekuli AOH1996 koja cilja na kancerogenu varijantu PCNA, proteina koji je u svom mutiranom obliku važan u replikaciji DNK i popravku svih rastućih tumora. AOH1996 je dobio ime po Anni Oliviji Healey, mladoj djevojci rođenoj 1996. koja nažalost nije uspjela pobijediti rak.

Ovu terapiju već dvije decenije razvija onkologinja dr. Linda Malkas sa svojim timom pri City of Hope.

Još nije vrijeme za slavlje, potrebni rezultati istraživanja na ljudima

In vitro testiranja, odnosno testiranja na kulturama ćelija, pokazala su da je AOH1996 molelkula efikasna protiv niza vrsta raka, uključujući rak dojke, prostate, mozga, jajnika, vrata maternice, kože i pluća.

Međutim, sa terapijama u pretkliničkim fazama razvoja treba biti veoma oprezan, jer ponekad ono što se činilo kao dobra ideja i efikasna terapija u pretkliničkim studijama ne bude efikasno kada se testira na ljudima.

Ako se u ispitivanjima na ljudima pokaže dobra efikasnost ove nove hemoterapije, to bi mogao biti značajan korak u borbi protiv raka. Međutim, ovo obećanje terapije je još uvijek daleko od kliničke upotrebe.

Također, nema podataka da ova terapija ima dejstvo na tumore tečnih tkiva kao što je krv.

Dok naučnici nastavljaju istraživati temeljne mehanizme koji čine da ova pilula za zaustavljanje raka djeluje na životinjskim modelima, u toku je i prva faza kliničkog ispitivanja terapije na ljudima.

(Kliker.info-Glas Amerike)