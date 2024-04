Nikšić o uspjesima Vlade FBiH, ali i sigurnosnim izazovima: Za “Black Tie 2” rekao da je pokušaj “obezglavljenja FUP-a u bremenitim vremenima”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sumirao je prvu godinu rada aktuelnog saziva. Poručio je kako je sretan što rade kao tim te da sve probleme prevazilaze i rješavaju zajedno, bez obzira iz koje stranke dolaze. Također, govorio je o sigurnosnim izazovima, ali i akciji Black Tie 2.

Prvi “rođendan”

Podsjetio je da je aktuelna Vlada imenovana nakon četiri godine blokade, odnosno tehničke vlade na čijem čelu je bio SDA-ov Fadil Novalić. Ni ovaj saziv ne bi bio imenovan da visoki predstavnik nije donio izmjene Ustava FBiH kojim je za imenovanje federalne vlade potrebno saglasnost dva od tri člana predsjednika i potpredsjednika FBiH. Poslije toga izglasani su većinom glasova u PFBiH.

“Krenuli smo u rad iskreno, otvoreno i potpuno svjesni da je to učešće više političkih subjekata sa željom da obnovimo porušene mostove međusobonom povjerenju, izgradimo nove, da rušimo tabue o nemogućnosti saradnje i nerazumijavanja. Zato već duže vrijeme ističem da mi je drago reći da u ovoj Vladi, SDP BiH ima premijera i 16 ministara. Vjerujem duboko da ovo za sebe mogu reći i svi drugi partneri iz Vlade FBiH za svoje političke subjekte – da imaju premijera i 16 ministara. Radimo kao tim, sve otvorene probleme prevazilazimo i rješavamo kao tim”, rekao je Nikšić.

Pobrojao je sve zakone, ali i projekte koje je Vlada FBiH u aktuelnom sazivu donijela/realizovala u ovih 12 mjeseci. Osvrnuo se na stanje javnih preduzeća, industrijskih preduzeća i svega ostaloga. Za Elektroprivredu BiH je naveo kako je “zbog lošeg gazdovanja dovedena na koljena”, ali da će taj proces “uz podršku i razumijevanje građana voditi u smjeru konsolidacije i razvoja”.

Južna interkonekcija, Blok 7, povećanje minimalca…

“Finansijska reforma je ključni zadatak ove vlade koji smo sebi postavili – zakon o doprinosima, minimalnoj plati i fiskalizacije, nešto na čemu predano radimo. Pred nama je ozbiljan proces fiskalizacije, smanjenja doprinosa i povećanja minimalne plate, samim time i prosječne plate i naravno kada taj projekat okončamo, a rekao bih da smo značajno dio završili, rupe u budžetu će se pojaviti moramo riješiti pitanjem fiskalizacije”, naveo je Nikšić.

Odgovarajući na pitanja novinara, naveo je da su čekali da završe proces fiskalizacije kako bi mogli nadopuniti eventualne “rupe u budžetu”.

“Nećemo čekati fiskalizaciju da pustimo zakone u javnu raspravu”, dodao je.

Govoreći o projektu Južne interkonekcije, kazao je kako nije tajna da imaju različitih političkih pogleda, ali da se te razlike polako primiču jedni drugima i da bu uskoro taj zakon trebao biti usaglašen.

“Naravno kada se usvoiji, nismo riješili problem. Trebat će nam 6-7 godina da se sve okonča i ne vidim toliku dramu što pričamo o tome“, istakao je.

Za Blok 7 naveo je kako su propušteni svi rokovi za realizaciju ovog projekta i da sada traže način da ne dođe do međunarodne arbitraže.

“Moramo naći alternativu Bloku 7 i ove blokove koji su aktivni moramo prilagoditi ekološkim standardima. Ne stojimo skršetnih ruku. Zbog toga smo otvorili priču za koji su me svi optužili iako nisam nikada spomenuo da smo dogovorili za Buk Bjela, o hidrocentralama na srednjem toku Drine gdje bi preko Vijeća ministara i Komisijom za koncesije zajedno sa Republikom Srbijom dogovorili izgradnju tri HE u vlasništvu 50:50”, rekao je Nikšić.

“Uvjeren sam da neće biti sukoba”

Poručio je da “na kraju svaka istina dođe na vidjelo”.

Govoreći o tom kako smo “od optimizam za EU došli do priče hoće li biti rata”, Nikšić kaže: “Imam osjećaj kao da ljudi priželjkuju da ovdje bude neko novo žarište i da se hvatamo za vratove. Mora biti svima jasno, više neće biti rata kakav je bio. Ne postoji artiljerija ili avijacija koja nam je pravila probleme u prošlom ratu. Uvjeren sam da neće biti sukoba. Nisam naivan. Naša obaveza kao rukovodstva FBiH je da stvaramo pretpostavke da se građani osjećaju sigurno.”

Govorio je o “lošem tajmingu” akcije Black Tie 2 indirektno navodeći kako je neko htio da “obezglavi ključne sigurnosne institucije” u ovom trenutku, ali i poručio kako nijednom rječju ne želi spriječiti bilo koga da radi svoj posao niti zaštiti ako je neko radio nešto protivzakonito.

“Moramo voditi računa da je ovo bremenita situacija i da se dešava to što se dešava. Pozivanje pojedinih političkih partija na mobilizaciju OSBiH, falsifikat koji kruži s potpisom Denisa Bećirovića i Fahrudina Radončića, stvarno me interesuje šta ti ljudi priželjkuju nama i našoj djeci. Želim poručiti građanima da postoje institucije koje se bave sigurnosti, naši međunarodni prijatelji i siguran sam da nikome nije stalo da dođe do novog žarišta. Postoje oni koji su spremni da osiguraju sigurnost u ovoj zemlji”, rekao je Nikšić.

(N1)