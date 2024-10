Neznanje , muljanje ili nešto treće : Hladni rat Bakira Izetbegovića i SAD-a

Čelnik SDA Bakir Izetbegović i dalje vodi ‘hladni rat’ sa Sjedinjenim Američkim Državama. Najveća svjetska sila je i prije nekoliko dana žestoko optužila SDA zbog nedopustive blokade državnog Doma naroda. Iako se Izetbegović i njegovi nacionalisti zaklinju da je Amerika najvažniji i najbolji prijatelj BiH i Bošnjaka, u političkoj praksi oni odavno sijede antizapadni smjer.

To je postalo intenzivno i neskriveno od dana kada je Erdogan u srcu Sarajeva poručio ovdašnjim muslimanima, dakle Bošnjacima, da moraju biti na braniku borbe protiv Zapada koji želi uništiti snagu globalnog islama.

Bakirovo objašnjenje

Vođa SDA Bakir Izetbegović je u nedjelju ponovno vrlo ružno govorio o američkom ponašanju u BiH. Otkrio je i neke šokantne detalje. Tako je pripadnik “muslimanskog bratstva” ocrnio bivšeg američkog veleposlanika u BiH Erica Nelsona. Otkrio je da je američki diplomata od njega tražio da se odrekne Željka Komšića i DF-a i da i ne pokušava smijeniti tadašnju sarajevsku “šestorku” iz županijske Vlade te da mu je zaprijetio da će se, ako ga ne posluša, dvojica potpredsjednika SDA naći na američkoj “crnoj listi”.

„ Naravno da nisam pokleknuo, i Asim Sarajlić i Fadil Novalić su osvanuli na listi, kazao je Izetbegović.

Mlađi Izetbegović je izbjegao govoriti o stvarnim razlozima kažnjavanja SDA i njegovih saradnika. Niti jednom riječju nije samokritički spomenuo kriminal, korupciju, nepotizam. Nije pojašnjavao niti problem s Osmicom i upravljanje OSA-om, što su mu Amerikanci silno zamjerili.

Jednako tako vješto je zaobišao i pitanje stranačkih crnih fondova koje mu je punio obiteljski policajac i bivši šef OSA-e Osman Mehmedagić.

Ali je zato vođa SDA vrlo robusno poručio Zapadu da se neće mijenjati i da zapravo ne vidi razlog da se resetira jer smatra da on krimena nema.

„ Očigledno je problem što sam ja musliman, duboki musliman. To je moguće jedina moja greška. Pogledajte što je mađarski ministar vanjskih poslova rekao Draganu Čoviću: “Evropa se mora izgraditi na kršćanskim vrijednostima”. Eto, to je odgovor na pitanje zašto ja smetam, izjavio je Bakir Izetbegović.

Muljanje

On je pokušao da ozbiljni problem trovanja odnosa s Amerikom svede na benignu osobnu stvar koja se zapravo tiče vjere, a ne političkog udaljavanja od vrijednosti provjerenog “prijatelja” s onu stanu Atlantika. Tipično muljanje.

Ipak, morao bi biti korektan pa priznati kako njegov sukob sa SAD-om i Zapadom u cjelini i dalje traje. On, kao vođa SDA, dakle najjače bošnjačke stranke je nepoželjan sugovornik i partner. To je ta poražavajuća stvarnost.

“SDA je imala i ima jako važnu ulogu u oblikovanju Bosne i Hercegovine i to shvaćamo i to poštujemo. Sjećam se suradnje sa Sulejmanom Tihićem, to je čovjek integriteta, spreman da riskira da bi izgradio mir i pomirenje. Shvaćao je važnost izgradnje države Bosne i Hercegovine, da je to najbitnija misija. Shvaćao je važnost jačanja demokracije, borbu protiv korupcije. Nažalost, to se promijenilo, Bakir Izetbegović nije bio spreman raditi na tim pitanjima na način na koji smo mi željeli. Mi smo otvoreni da surađujemo sa strankom i članovima stranke koji žele da urade ispravnu stvar. On voli da kaže da su Sjedinjene Američke Države napustile Bosnu i Hercegovinu, da smo se promijenili. Mi nismo to učinili, naša politika je jasna, ne zasniva se na ličnostima. On se promijenio. On je stavio osobne i financijske interese iznad interesa stranke i zemlje, žao mi je što se to desilo. To nigdje nije jasnije nego način na koji je upravljao OSA-om. To je užasno za zemlju, podrivalo je jako važnu reformu, brutalno je skrnavio Izetbegovića američki ambasador Michael Murphy.

Više nije tajna, zapad će sva raspoloživa sredstva iskoristiti da se SDA i Bakir Izetbegović ne vrati u vlast, i u Sarajevu i na federalnoj, odnosno državnoj razini sve dok je klero-nacionalist Izetbegović stranački šef. Ali, unatoč jasnim porukama Bakir Izetbegović ne pomišlja na uzmicanje. Samo je šeretski kroz zube izustio: “Vidjet ćemo kako će to ići za dvije godine. To je veliko razdoblje”.

(Dnevni.ba)