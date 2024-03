Nermin Nikšić : “Na kraju smo uspjeli BiH ‘prodati’ Evropskoj Uniji bez ispaljenog metka”

“Posao ni izbliza nije završen, ali do sad smo pokazali da smo prilično uigrana ekipa i da među nama nema sujete. U ovaj proces smo krenuli svjesni svih opterećenja i svega što je pred nama, ali i jako opredijeljeni i odlučni da probamo promijeniti odnose na političkoj sceni u BiH. Nije to bilo lako, bilo je perioda kad smo jedni druge morali ubjeđivati da moramo razgovarati i nastaviti tim putem, da bez kompromisa neće biti rješenja”, kazao je Nikšić.

On naglašava i kako nije lako bilo ni trpjeti sve prozivke, laži i podmetanja.

“Na kraju smo uspjeli BiH ‘prodati’ Evropskoj Uniji, kako neko reče, bez ispaljenog metka. Presretni smo što smo došli do ovog nivoa. Želim vrlo jasno reći da nema prostora ni za kakvu euforiju i likovanje, ovdje niko nikoga nije pobijedio – ovo je pobjeda kompromisa”, dodao je.

Također, kako kaže, bez partnera iz SNSD-a i HDZ-a, te partija okupljenih oko njih, ne bi uspjeli te su im se ovom prilikom i zahvalili. “Danas, nakon što smo dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovara, trebamo se prisjetiti izjave Von der Leyen koja je rekla da je za ovih godinu dana urađeno više nego za prethodnih deset”, još je dodao Nikšić u obraćanju.

Potpuno su, kako nastavlja, svjesni koliko ih tek sada posla čeka, ali i toga da tek predstoje razgovori i postizanje kompromisa – smatra i kako će ti razgovori ubuduće biti puno relaksiraniji.

“Osim nas troje, tačnije tri subjekta – sada za sto dobijamo i predstavnike Evropske komisije, Evropske unije, koji će biti oni koji valorizuju to što mi dogovaramo i postižemo. Svi zajedno smo pokazali da želimo ispunjavati zahtjeve Evropske unije i da postanemo njena članica. Moramo doći do rješenja i nastavit ćemo raditi u punom kapacitetu”, zaključio je Nikšić.

Kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona, Nikšić je kazao kako je bolje da se lideri dogovore i ponude zakon, nego da to uradi visoki predstavnik, ali da je to, ako on to i uradi, zakon te da će se oni u skladu sa tim ponašati.”Može li to izazvati turbulencije na političkoj sceni? Naravno. I imamo najave da je to tako, ali u BiH ništa ne ide baš glatko da možemo o tome govoriti”, zaključio je Nikšić.

Podsjetit ćemo, današnje obraćanje stranaka Trojke (SDP, NiP i NS) dolazi nakon oduke Evropskog vijeća da da zenelo svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, ali i žestoke kritike Sjedinjenih Američkih Država upućene prijedlogu HDZ-a BIH za izmjene Izbornog zakona.