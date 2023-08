Mostarci uživali u književnoj večeri sa Ruždijom Adžovićem

U Narodnoj biblioteci Mostar u okviru međunarodne kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto” upriličeno je književno veče sa novinarom, publicistom i književnikom Ruždijom Adžovićem.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo da večeras imamo u gostima još jednog kulturnog stvaraoca koji je, za razliku od ostalih, svestran te ne znamo šta bismo rekli da je više književnik, slikar ili muzičar. Ono što želim istaknuti, kao i svaki put kad imam priliku to učiniti, jeste da su književnost a i umjetnost uopće, most za bolje međusobno razumijevanje i građenje ljepših međuljudskih odnosa“, istakao je direktor Narodne biblioteke Mostar Omer Mičijević.

Mostarska publika je u utorak kroz književno večer imala priliku da se bolje upozna sa cjelokupnim radom i djelom Ruždije Adžovića.

“Ovo nije klasična promocija. Inače volim da moje promocije ne traju dugo i da to bude više druženje sa publikom. Naravno, predstavit ćemo i moje knjige. Do sada sam objavio osam knjiga, deveta izlazi za 15-tak dana, knjiga o Abdulahu Sidranu, našem akademiku, proslavljenom filmskom scenaristi, piscu, poeti. Također, započeo sam i novi roman radnog naslova ‘Sjena Sergeja Jesenjina’. Za večeras sam pripremio čak i jedno iznenađenje. Ponio sam svoju harmoniku, pa ćemo malo zasvirati i zapjevati”, naglasio je Adžović.

Njegov roman prvijenac “Ogrlica iz Šanliurfe” čiji se prijevod na engleski jezik nedavno pojavio, naišao je na jako dobar prijem i bio veoma zapažen u Americi.

“Što se tiče knjige ‘Ogrlica iz Šanliurfe’, ovaj roman je u zadnje vrijeme baš ono, da kažem, ‘buknuo’, što me je jako iznenadilo. Doživio je šest izdanja u BiH, na bosanskom jeziku, sada Buybook treba da štampa sedmo izdanje. Objavljen je na turskom i albanskom jeziku te nedavno, prije dva mjeseca, u Americi, na engleskom jeziku. Prije mjesec dana je američki Fox News, jedna od dvije najjače kuće u Americi, pisala o mom romanu, što je zaista nevjerovatno. Trenutno se roman prevodi na francuski i arapski jezik, tako da mi je to veliko priznanje i zaista mi je drago”, objašnjava Adžović.

Izrazio je zadovoljstvo učešćem na manifestaciji “Mostarsko ljeto” koju smatra vrlo ozbiljnom i značajnom.

“Veoma sam počašćen što su me organizatori uvrstili u program ‘Mostarskog ljeta’ i zahvalan sam Narodnoj biblioteci Mostar na čelu sa direktorom Omerom Mičijevićem. Mostar mi je nekako posebno drag, zato što sam rođen u gradu koji je jako sliči Mostaru, a to je Podgorica. Ima istu panorama, dvije rijeke, sličnu temperaturu, a tu mi je sin završio i fakultet, tako da sam zaista počašćen. Uglavnom, u svakom gradu gdje postoji infrastruktura, gdje postoje ozbiljni ljudi koji rade posao, postoji i manifestacija. To je jako bitno za autore da imaju priliku da se predstave i da ostvare kontakt sa publikom, a ‘Mostarsko ljeto’ je jako ozbiljna manifestacija i čestitam organizatorima, jer vidim da na istoj učestvuju jaka i značajna imena što je vrlo važno”, zaključio je Adžović.

Razgovor sa Adžovićem vodio je književnik Asmir Kujović, dok je moderator promocije bila Selma Aškraba.

(N1)