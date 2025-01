Moćna šefica : Mnogi tvrde da ima najteži posao na svijetu, ali već se hladnokrvno obračunala s Muskom

Javno je Donald Trump prije useljenja u Bijelu kuću iskazivao oduševljenje što njegov mega-donator i “prvi prijatelj” Elon Musk odabrao živjeti samo nekoliko stotina metara od njegove kuće. No, privatno, čini se da mu je dosadilo da multimilijarder svraća k njemu kad god mu se to prohtije, pisao je početkom mjeseca, prije inauguracije novog/starog američkog predsjednika, Daily Beast .

“Trump se malo žali ljudima da je Musk često tu”, rekla je novinarka The New York Timesa i “šaptačica Trumpu” Maggie Haberman novinarki Kari Swisher u njezinom podcastu.

Nakon što je uložio više od četvrt milijarde dolara u Trumpov reizbor, Musk je unajmio smještaj na imanju Banyan Cottage za 2000 dolara na noć u Trumpovoj privatnoj rezidenciji Mar-a-Lago, kako je ranije izvijestio NYT. Kuća se nalazi samo nekoliko stotina metara od Trumpove rezidencije i sjedišta tadašnjeg tranzicijskog tima. Od tamo je Musk mogao prisustvovati sastancima Trumpa i njegovog tima i upasti na večere na kojima sudjeluju njegovi konkurenti tehnološki milijarderi, poput osnivača Amazona Jeffa Bezosa.

Musk se našao na pobjedničkoj strani u bitkama unutar MAGA pokreta protiv tradicionalnih Trumpovih lojalista, no pitanje je koliko bi to moglo trajati, ustvrdio je tada Daily Beast. Trump tada još nije preuzeo dužnost, a američki medij istaknuo je da se Musk već prije toga ubacio u političke bitke do te mjere da su ga demokrati prozvali “predsjednik Musk”. “To mu definitivno smeta”, rekla je Haberman o tome kako Trump doživljava takve komentare.

Trump je osoba koja inzistira na tome da nad svime ima potpunu kontrolu, prema riječima njegovih dugogodišnjih prijatelja, rekla je Haberman te dodala kako nije sigurna da je Musk to shvatio.

Prva lekcija za Elona Muska

Također je procijenila da će Musk pokušati zadržati svoju razinu fizičke blizine Trumpu čak i nakon inauguracije, što će, kako je rekla, vjerojatno biti daleko teže nakon što se Trumpov aparat preseli iz Mar-a-Laga u Bijelu kuću. “Ne očekujem da će Musk imati ured u Zapadnom krilu… Ne znam čak ni hoće li imati plavu propusnicu da se mota tamo”, rekla je Haberman, kako je prenio Daily Beast.

I, čini se, najmanje u ovom zadnjem je bila u potpunosti u pravu.

The Times , ‘Ledena djeva‘ u centru Trumpove administracije, Susie Wiles, dobila je svoju prvu veliku bitku ovog tjedna – uskratila je Elonu Musku stalnu bazu u zapadnom krilu Bijele kuće. Wiles, 67-godišnjoj vrhunskoj organizatorici, veteranki floridske političke scene i prvoj ženi na poziciji šefa osoblja Bijele kuće, taj je nadimak nadjenuo Trump zbog staloženog profesionalizma koji je unijela u njegovu predizbornu kampanju. Naime, kako je u petak izvijestio izvještava britanski, ‘Ledena djeva‘ u centru Trumpove administracije,, dobila je svoju prvu veliku bitku ovog tjedna – uskratila je Elonu Musku stalnu bazu u zapadnom krilu Bijele kuće. Wiles, 67-godišnjoj vrhunskoj organizatorici, veteranki floridske političke scene i prvoj ženi na poziciji šefa osoblja Bijele kuće, taj je nadimak nadjenuo Trump zbog staloženog profesionalizma koji je unijela u njegovu predizbornu kampanju.

Promatrači nazivaju njezin posao “najtežim u Americi” – ona mora uvesti red u Trumpovu operativu u Bijeloj kući, kontrolirati pristup predsjedniku kako bi bio fokusiran u obavljaju svojih zadaća, upravljati višim osobljem i održavati vezu s Kongresom kako bi on mogao unaprijediti njegov zakonodavni program.

Wiles nije gubila vrijeme tumačeći zakon osoblju novog predsjednika, već je jasno stavila do znanja da “svatko na koga se ne može računati da će surađivati ​​i biti usredotočen na naše zajedničke ciljeve neće raditi u Zapadnom krilu”. Upozorila je da nisu dobrodošli “ljudi koji žele solirati ili biti zvijezde”. A to je značilo da se morala rano suočiti s izazovom da utiša priče o Musku kao “supredsjedniku” ili “pravom potpredsjedniku” umjesto J.D. Vancea, s obzirom na naviku blago rečeno ekscentričnog tehnološkog mogula da ‘okupira‘ naslovnice i promiče vlastitu agendu i saveznike.

Musk ima jednu od ključnih uloga u Trumpovom drugom mandatu kao voditelj novog Odjela za vladinu učinkovitost (DOGE) za rezanje troškova te je navodno zatražio vlastiti ured u neposrednoj blizini Ovalnog ureda u kojem stoluju američki predsjednici. No, Muskov tim, piše Times, trebao bi biti smješten u poslovnoj zgradi Eisenhower, koja se nalazi u krugu Bijele kuće, ali preko ceste, nekoliko minuta hoda od glavnog kompleksa.

Wiles je sjedila u Ovalnom uredu za predsjedničkim radnim stolom kada je jedan novinar upitao Trumpa tijekom potpisivanja izvršnih naloga hoće li Musk dobiti ured u Zapadnom krilu. “Ne”, rekao je Trump. “On dobiva ured za oko 20 ljudi koje zapošljavamo kako bismo osigurali da se te (uštede) provedu”, dodao je.

Druga lekcija za Elona Muska

Njegova šefica osoblja zadržala je bezizražajan, pokeraški izraz lica, iako je to za nju predstavljalo veliku pobjedu. Među dugogodišnjim podržavateljima Trumpa i sada članovima osoblja Zapadnog krila, koji su zamjerali Muskov brzi uspon nakon što je svoju potporu novom predsjedniku objavio tek prošlog ljeta, osjetilo se olakšanje.

No, postojao je još jedan znak odlučnosti ‘Ledene djeve‘ da stvori distancu između Muska i Trumpa, i to u izvršnoj naredbi o osnivanju Dogea, u kojoj je navedeno da šef tog ureda mora odgovarati njoj.

Kako piše Times, nitko ne zna bolje od Wiles, s njezinim dugogodišnjim iskustvom upravljanja ljudima velikog ega, koliko će biti teško obuzdati Muska, ali njezini ovotjedni potezi potvrdili su njezinu ulogu čuvara prilaza predsjedniku, što vrijedi čak i za najbogatijeg čovjeka na svijetu, koji je bio sveprisutan uz Trumpa nakon što se krajem prošle godine preselio u Mar-a-Lago. “Nikada nije postojala administracija koja izložena tolikoj navali stjecanja moći tako rano”, kaže politički analitičar Frank Luntz. “Ona ima srčanost i prave vještine za ovo – ako će itko uspjeti, to je ona”, dodao je.

Susie Wiles ima dugogodišnje iskustvo s likovima koji sebe doživljavaju većim od života još od svog prvog posla u Washingtonu 1979. godine, kada je radila za Jacka Kempa, bivšeg beka New York Giantsa (momčad američkog nogometa, op.a.) koji je postao kongresnik. On je bio prijatelj njezina oca, Pata Summeralla, još jedne zvijezde Giantsa, koji je postao poznat kao komentator NFL-a i pripisao je zasluge svojoj kćeri što mu je pomogla da prevlada alkoholizam.

Okušala se u Floridi radeći za gradonačelnike Jacksonvillea, a zatim je vodila guvernerske i senatske kampanje Ricka Scotta, prije nego što je nabasala na Trumpa dok je započinjao svoju političku karijeru. “Sjećam se da mi je 2015. pričala o svom prvom sastanku s Donaldom Trumpom u Trump Toweru”, prisjeća se Rick Mullaney, izvršni direktor Instituta za javnu politiku Sveučilišta Jacksonville, gdje je Wiles u to vrijeme predavala. “Vratila se iz New Yorka rekavši da on nije nimalo onakav kakvim ga mediji prikazuju i predviđala da će biti idući predsjednik Sjedinjenih Država”.Wiles je vodila Trumpovu kampanju na Floridi 2016. i bila je zaslužna za njegovu pobjedu u državi koja se tada smatrala ‘swing državom‘, što je rezultat koji je dodatno poboljšala 2020. Tijekom Trumpovih mračnih dana 2021. godine, nakon pobune njegovih pristaša na američkom Kapitolu u siječnju, pridružila mu se kako bi vodila njegov odbor za prikupljanje sredstava Save America, a od studenog 2022. vodila je njegovu kampanju za reizbor.

Prvi škakljiv zadatak: ‘Je** ga: Pustite ih sve‘

Iako je upozorila sve članove osoblja da rade kao tim, zna se da će Trump uvijek prirediti iznenađenja. Već je ovaj tjedan morala izraziti zabrinutost republikanaca zbog njegove odluke o općem pomilovanju za one koji su osuđeni zbog pobune. Trump je, naime, okupio suradnike pokušavajući odlučiti koliko njih pomilovati i gdje povući granicu između nasilnih i mirnih prosvjednika. Jedan je savjetnik za Axios rekao da je na kraju Trump samo rekao: “Je** ga: Pustite ih sve”, riskirajući time završetak ‘medenog mjeseca‘ sa strankom i prepuštanje svom timu da se sam nosi s posljedicama te odluke.

Wiles ima sposobnost reći Trumpu ‘ne‘ i raspravljati s njim o mudrosti određenih odluka, ali je i naučila pažljivo koristiti svoju supermoć, kaže Chris Whipple, autor knjige “Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris and the Odds in the Wildest Campaign in History”. “Ona ima obilje šarma i trebat će joj svaki djelić toga da preživi ovaj posao”, ističe Whipple. “Temperament je zapravo podcijenjena kvaliteta među šefovima osoblja Bijele kuće. Imao ga je Jim Baker, imao ga je Leon Panetta. Susie ga također ima, mislim. Ali, naravno, to je najteži posao u Washingtonu, ako ne i na planetu. Pogotovo kada je šef Donald Trump. U svom prvom mandatu promijenio je četvoricu šefova Bijele kuće”, dodaje.

Njezin rad u kampanji, koja je bila daleko najdiscipliniranija od sve tri Trumpove utrke za predsjednika, pokazao je njezinu sposobnost da surađuje s njim, dodao je. “On je poštuje i čini se da mu se sviđa, tako da je to prednost koju nitko od njezinih prethodnika nije imao”.

Njezina reputacija koja izaziva strahopoštovanje proširila se i na demokrate poput Hakeema Jeffriesa, čelnika stranke u Zastupničkom domu, koji ju je nedavno nazvao kako bi razgovarali o tome kako upravljati komunikacijom i potencijalnim područjima suradnje u Kongresu, navodi Whipple. Wiles je, pak, ovog mjeseca za Axios rekla da je njezina formula jednostavna, čak iako su komplikacije velike. “Ne mogu dovoljno naglasiti timski rad i uzajamnu podršku… To nije magija – postaviti ciljeve i vremenske okvire za sebe i tim, a zatim radite na tome da ih premašite. Jednostavno, ali to je prilično dobro funkcioniralo u kampanji”, zaključila je ‘Ledena djeva‘ Susie Wiles.

