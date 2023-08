Meho Kodro: Gledat ćemo drugačiju reprezentaciju, ali ne bih volio da stvaramo pritisak

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Meho Kodro bio je gost Novog dana N1 TV uoči okupljanja Zmajeva pred kvalifikacione duele za EURO protiv Lihtenštajna i Islanda.

Selektor Zmajeva osvrnuo se na skori susret sa igračima pred okupljanje.

“Igrači dolaze za tri do četiri dana, u ponedjeljak počinju pripreme. Znam gdje sam došao i sa kakvim igračima raspolažem. Optimista sam da se mogu dobre stvarit napraviti. I zbog forme naših igrača u klubovima u kojima igraju.” kazao je Kodro na početku razgovora.

Da li postoji pritisak?

“Čitav život sam u fudbalu i znam šta znači biti selektor. A nije mi ni prvi put da dođem na klupu BiH. Uvijek očekujem maksimalno sam od sebe. Očekivanja u smislu da mi nešto moramo, mislim da nije najbolji. Ne bih volio da bude nešta pod moranjem. U smislu da mi stvorimo neki pritisak. Volio bi da bude više motivirajuća situacija u kojoj možemo da odradimo naš dio posla.”

Prije 15 godina Kodro je vodio reprezentaciju BiH, ali kratko zbog nesuglasica sa čelnicima saveza, šta se promijenilo od tada do danas?

“Sazreo sam kao profesionalac i kao osoba, tu dileme nemam. Poklopile su se ambicije Saveza i mene. Nadam se da sve što se dešava, realno imamo razloga da budemo optimisti. I da ćemo gledati drugačiju reprezentaciju nego u posljednje vrijeme.”

Bosna i Hercegovina ima težak zadatak u grupi da ostvari plasman na EURO?

“Situacija nije lagana, mi smo sedam bodova iza drugoplasirane Slovačke. Moja su nadanja da nakon dva i tri kola ćemo smanjiti bodovnu razliku između nas i Slovačke. Imamo razloga zbog igrača i potencijala i na šta mogu da računam, to mi daje optimizam. Svjestan sam da je fudbal je takav kakav jeste i sve što pričam može da padne u vodu vrlo lagano, sve mora da se potvrdi na terenu. Najmjerodavniji sud je teren. Imamo optimizam i mislim da je realan.”

Odakle uvijek dobra energija?

“Pitaju me odakle mi optimizam, ne vjerujem da sam nerealan. Želimo da podignemo igračima samopouzdanje koje je poljuljano. Moja energija je uvijek takva bila. Vrlo važan faktor je organizacija i posložiti igrače. I igrači da vjeruju da je sve to moguće. Moramo da vjerujemo da utakmica koju igramo da je apsolutno moguće da je dobijemo. Fudbal je takav, samopouzdanje igrača varira, a ako nema rezultata nema ni raspoloženja, imam osjećaj da je ranjeno samopouzdanje igrača u posljednje tri utakmice. Moramo promijeniti percepciju i nadam se da će nas sreća malo pogledati uz sve to.”

Da li ste glavni motivator u reprezentaciji sada, kao što ste bili kao igrač Veleža i ko su lideri od fudbalera u reprezentaciji?

“Motivator jesam, ali prije motivacije mislim da je važnija organizacija i da na kraju krajeva sve to igrači moraju da prihvate. Svi smo na neki način tu i imamo svoje zadatke i da slijedimo ideju. Džeko, Pjanić, Kolašinac i Krunić su vrlo važni i mogu da budu predvodnici, što ne znači da neko od mlađih se ne može nametnuti.”

Da li biste voljeli da vas zovu u budućnosti pravi pravcati selektor, kao što je to u slučaju sa pravi pravcati Veležovac?

“Biti Veležovac i pravi selektor ide jedno uz drugo. Ja sam Veležovac od malih nogu. Jedan od prvih identiteta bio je Veležovac. Radujem se Veležovim uspjesima.”

Premijer liga Bosne i Hercegovine?

“Bio sam prije šest do sedam godina trener Sarajeva. Mislim da je kvalitet veći i sve je na višem nivou. To je dobro i pozitivna stvar. Mislim da Zrinjski večeras ima šanse da čak i prođe LASK. Gledao sam prvu utakmicu, gdje su u prvih 15 nadigrani zbog impresioniranosti ambijentom. Bili su u nastavku ne ravnopravni nego i dominantniji. Zrinjski ima šansu da prođe večeras. Imati ekipu u grupnoj fazi evropskih takmičenja, to je reklama ne može bolja da bude.”

Da li ste svjesni šta bi značilo kada biste odveli reprezentaciju BiH na Evropsko prvenstvo 2024?

“Ne razmišljam šta bi se desilo, kad bi bilo. Ja sam iz ovog naroda, nijednog momenta nisam bio van naših zbivanja. Mentalno nisam razmišljao šta bi bilo kad bi bilo. Više sam fokusiran na ovo što se dešava.”

