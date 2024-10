Marija Šerifović: U Brenu i Olivera se ne dira, to je sveto pismo (VIDEO)

Mariju Šerifović smo ugostili u podcastu Opet Laka, pred koncert koji se ove subote trebao održati u Sarajevu, a koji je, uslijed tragedije koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu, otkazala jer “nije vrijeme za pjevanje dok neko pati”. Svojom “Molitvom” je Eurosong dovela u region i baš nakon njene pobjede, na ovom muzičkom takmičenju je, sa svojim “Pokušajem”, nastupio i naš Laka.

Još jedna vrlo interesantna epizoda najgledanijeg podcasta u BiH.

Laka: Izgledaš dobro.

Marija: Sasvim korektno za četrdesetogodišnjakinju.

Laka: Odmah sam primijetio da ti je glatka koža. Imaš li benova?

Marija: Ne.

Laka: Nijednog? Ma daj… Nemoguće. Pa odakle ti dolaziš?

Marija: Ne znam, ali uradila sam svoj DNA, takozvani ancestry report.

Laka: I ja sam. Odakle smo? Jesmo li Grci?

Marija: Jesi li stvarno uradio? Šta ti je pokazano?

Laka: Uradila mi je sestra u Americi i prikazalo je sve vojske koje su prolazile preko Balkana. I najviše imamo Grka.

Marija: Pa dobro, to ima neke logike. Međutim mene ima i u Nepalu i u Maroku i u Alžiru i u zapadnoj Turskoj, u sjevernoj Grčkoj… To je jedan, ono, do te mjere šiz-miks, da je naprosto ovo moralo da bude ovakvo kakvo jeste.

Laka: Pa ti nisi odavde. Kad si mi rekla to, već vidim u tvom glasu… Znaš kako pjevaju Marokanci i Alžirci?

Marija: Njihova muzika je sjajna, čak mi je i draža od ove malo istočnjačke.

Laka: Odakle je Draginjina majka?

Marija: Centralna Srbija.

Laka: Ode to do Alžira znači…

Marija: Ali sam saznala još jednu drugu stvar. Gospodo draga, kada radite taj DNA report, dodala sam još malo dolara da mi se provjere potencijali za neke ozbiljne bolesti. Stoji mi da ću možda da fasujem Alzheimer.

Laka: Joj…

Marija: Kad krenem sa 88 da pjevam “Molitvu” al unazad.

Laka: (neobična gestikulacija i izvedba “Molitve”)

Marija: Jao kakva budala… Njegov humor je zaista zanimljiv. Uglavnom, to mi stoji da ću možda fasovati, ali saznala sam još nešto. Problem sa glutenom. Imam strašne probleme sa varenjem i stvarima koji mi odjednom ne prijaju. To sam uglavnom saznala i riješila.

Zatim su se Laka i Marija dotakli nekih od najvećih muzičkih zvijezda sa ovih prostora, te o pisanju pjesama.

Marija: Mlađe neke generacije pišu sebi pjesme. Ako vidiš da ne ide, nemoj pisat sebi pjesmu. Daj vrati se kod svog autora i plati pjesmu.

Laka: I Oliver Dragojević je htio nešto da napiše pa je rekao da je bacio prvo što je napisao.

Marija: Ali je napisao nekoliko kompozicija zanimljivih. Ili je koautor. Ali vidi, ako ćemo komentarisati Olivera, on je po meni sveto pismo i to se stvarno ne dira. To su takve savršenstvenosti da se u to ne dira.

Laka: Ne dira se ni u Čolu onda…

Marija: Ako bih trebala da dam ekskluzivno i lično mišljenje kako osjećam, prvo se ne dira u Lepu Brenu, a onda se ne dira u Olivera Dragojevića. Ovaj mučeni Balkan veću zvijezdu nije imao niti će.

Laka: Ne poznajem je lično ali sjećam se da me vodila mama na njen koncert kad sam bio mali.

Marija: Brena je bila supersupersuperstar kad sam ja bila dijete. Meni je Lepa Brena… To je to. I privatno a i poslovno, ne može to niko ponoviti. Nismo geografski ni politički sklopljeni da imamo te potencijale. Brena i Oliver, to je to.

Cijelu epizodu podcasta Opet Laka sa Marijom Šerifović pogledajte u nastavku.

(Oslobođenje)