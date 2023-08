Košarkaši BiH pobijedili Izrael i izborili plasman u finale pretkvalifikacija za OI

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale olimpijskih pretkvalifikacija u Poljskoj, nakon što je večeras u polufinalu u Gliwicama pobijedila selekciju Izraela sa 86:77.

Košarkaši BiH uspjeli su ostvariti cilj i doći do finalne utakmice u kojoj će u nedjelju protiv domaćina Poljske pokušati izboriti novi trijumf i plasirati se u kvalifikcije u Parizu.

Iako večeras nisu bili na nivou kao u prethodnom meču protiv Mađarske, košarkaši BiH su zahvaljujući prije svega dobroj odbrani i mnogo boljoj igri od protivnika u drugom poluvremenu uspjeli ostvariti pobjedu. Do trijumfa su ih vodili Luka Garza i Jusuf Nurkić, a posebno je blistao novopečeni reprezentativac BiH, s obzirom da su Izraelci često udvajali Nurkića, što je Garzi ostavljalo mnogo prostora. U finišu se pomenutom NBA dvojcu pridružio i Džanan Musa koji je zadao završni udarac Izraelu.

Izrael je bolje otvorio meč, ali bh. košarkaši uprkos tome nisu dozvolili protivniku da se rezultatski “odlijepi”. Sredinom četvrtine BiH je uspjela da uđe u egal, ali je u finišu napravila nekoliko grešaka te su Izraelci na pauzu otišli s minimalnim vodstvom.

Bolja odbrana košarkašima BiH donijela je prevagu u drugom periodu, pa Izrael pet minuta nije mogao do poena. To su iskoristili Bećiragićevi izabranici i stigli do vodstva od 31:22.

No, do kraja poluvremena Izrealci su se uspjeli vratiti, a na početku trećeg perioda i preokrenuti rezultat. U finišu treće četvrtine sjajno igra Garza i donosi BiH prednost od 52:47, a potom se “probudio” i Nurkić koji je dodatno povećao prednost BiH sa devet poena. Na ulasku u posljednjih deset minuta igre BiH ide na dvocifrenu prednost od 63:52. U život je Izraelce trojkom vratio Madar, ali košarkaši BiH nisu dozvolili da njihova prednost bude ugrožena, te su uspjeli mirno privesti meč kraju i slaviti sa 86:77.

Garza je meč završio s 24 poena, 11 skokova i dvije blokade, dok je Nurkić ubacio 20 poena uz 14 skokova. I Musa je meč okončao sa 20 poena, a on je svoj doprinos dao u samom finišu meča.

Kod Izraela su raspoloženi bili samo Sorkin (26 poena i 9 skokova) i Madar (24 poena).

Finalni susret između BiH i Poljske igra se u nedjelju od 14 sati i 15 minuta.

(Kliker.info-Fena)