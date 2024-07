Korak do nominacije : Kamalu Haris podržali ključni donatori i većina zvaničnika Demokratske stranke !

Nakon što se Joe Biden odustao od kandidature za novi mandat u Bijeloj kući i pružio neupitnu podršku trenutnoj potpredsjednici Kamali Harris, sasvim je jasno da je njen put do zvanične nominacije Demokratske stranke samo pitanje formalnosti.

Međutim postavlja se pitanje, da li neko može zaustaviti Kamalu Harris na putu da postane prva žena predsjednica SAD-a?

‘Dva su važna faktora u američkoj politici,’ rekao je Mark Hanna. ‘Prvi je novac, a drugog se ne mogu sjetiti.’ Kamala Harris, koja je svoje političke vještine razvijala u svijetu superbogate zapadne obale Demokratske stranke, to dobro razumije, piše Freddy Gray zamjenik urednika The Spectator-a.

Nakon što se Joe Biden povukao iz izbora 2024. godine, već je osigurala da veliki novac stoji iza nje. Tokom vikenda, ona i njen suprug Doug Emhoff uspješno su osvojili podršku demokratskih bogataša koji zaista donose odluke. Porodica Soros, na primjer, i osnivač LinkedIna Reid Hoffman već su izjavili svoju podršku za nju.

Nije samo to što se mnogi milioni obećani za Biden-Harris 2024. sada mogu lako preusmjeriti na Harrisinu kampanju. Već i to što će mnogi od tih velikih donatora, koji su uskraćivali svoju podršku Bidenu, sada početi da se vraćaju sa svojim milijardama. A gdje ide novac, slijede političari – toliko da Harrisov brzi uspon do nominacije sada izgleda nezaustavljivo.

Clintonovi, Bill i Hillary, pružili su joj svoju podršku. Kao i senatorica Elizabeth Warren, koja predstavlja lijevi dio stranačkog establišmenta. Senator Jim Clyburn, najmoćniji afroamerički demokrat, brzo je podržao Harris. Kao i bivši predsjednički kandidati Amy Klobuchar i Pete Buttigieg. Njeni potencijalni rivali za nominaciju očigledno su je prihvatili kao nominiranu. Gavin Newsom, guverner Kalifornije, iznenadio je mnoge brzim podržavanjem Harris sinoć. Gretchen Whitmer, guvernerka Michigana, izjavila je da neće sudjelovati u utrci.

Nancy Pelosi i Barack Obama, vjerojatno dvije najmoćnije figure u stranci, još je nisu podržali. Ali to bi moglo biti samo pitanje vremena: kao nadzornici demokratske mašinerije, oni će Harris dati svoju potvrdu tek kad bude sigurno da je ona nominirana.

U međuvremenu, lijevi dio stranke čini se poslušno se svrstao iza Harris. Tri od četiri člana ‘squada’ – najglasnijih lijevih kongresmenki u Kongresu – podržale su Harris: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar i Ayanna Pressley. Posljednja članica Squada, predstavnica Rashida Tlaib, još nije komentirala.

Međutim progresivna krila demokratske koalicije, koja predstavljaju pravu energiju stranke i njenu aktivističku bazu, jasno podržavaju Harris. Pramila Jayapal, predsjednica Kongresnog progresivnog kluba, izjavila je da ‘1000%’ podržava Harris – još jednom dokazujući da brojevna sposobnost nije jača strana Demokrata. I Kongresni crni klub, CBCPAC, podržao je Harris – kao i šefica Kongresnog hispanskog kluba, Nanette Barragán.

Neposredna prijetnja Harris može doći s desne strane njene stranke. Izvori bliski senatoru Joeu Manchinu, “Plavom psu demokratiji” koji je postao nezavisni, iz Zapadne Virginije, rekli su sinoć da razmatra ponovnu registraciju kao demokrata kako bi se suprotstavio Harris. Međutim, jutros se Manchin također povukao iz utrke, piše utjecajni britanski sedmičnik.

Sama Harris je, prihvatajući Bidenovu podršku, izjavila da želi ‘zaslužiti’ nominaciju. To bi mogla biti naznaka prema nekoj vrsti ‘blitz primarnih izbora’ kako bi njena kandidatura dobila legitimitet prije ili tokom konvencije u Chicagu sljedećeg mjeseca. Ali strah od drugog Trumpovog mandata može djelovati kao snažno ljepilo u demokratskim krugovima – a s obzirom da je ostalo samo 106 dana do izbora novog predsjednika Amerike, stranka i njeni donatori znaju da je Harris najjednostavnija i najmanje neuredna opcija. Zato se sada svi okupljaju oko nje.

Hoće li demokratski birači biti tako lako uvjereni? To je drugo pitanje.

