Konaković o opsežnoj akciji i Memiji: On je moj prijatelj, institucije trebaju raditi svoj posao. Oni koji pakuju neće se dobro provesti

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u izjavi za medije danas je prokomentirao opsežnu akciju koja se provodi u gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Akcije je povezana s predmetima otvorenim uz pomoć dokaza iz kriptovanih aplikacija poput Skya i Anoma. Aktivnosti privođenja i pretresa, vrše se na više desetina lokacija, na području Sarajeva, Zenice i Mostara, a meta akcije je više osumnjičenih fizičkih i pravnih osoba.

Prema prvim informacijama mete današnje akcije su više osoba koje su povezane s narko kartelom Edina Gačanina Tita. No, ove informacije nisu zvanično potvrđene.

Kako je ranije navedeno u akciji koju provode MUP Kantona Sarajevo po nalogu Tužilaštva BiH na ispitivanju su Mustafa Selmanović, šef Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije i biznismen Gordan Memija.

Inače, Gordan Memija je blizak prijatelj Konakoviću.

“Pošto sam imao dosta upita, htio sam da odgovorim na upite. Pisanje pojedinih kolega govore da ova istraga ima neke veze sa mnom. Želim da odgovorim na sve. Podržavam rad institucija u BiH. Predmet stalnog interesovanja moraju biti svi političari. Od Bakira Izetbegovića, Nermina Nikšića, mene… Ne možete imati vjeru u instituciju, ako imate sumnju u procese koje oni vode. Nemam problem sa tim”, kazao je Konaković.

Potom je dodao:

“Imam problem sa praksom koja se dešava od 2018./2019. Gordan Memija je moj prijatelj, koji je hapšen prošle godine sa dugim cijevima u 6 sati ujutru, nakon što je jedan novinar najavio spektakularno haopšenje zbog bočice kanabisa za nekog bolesnog. Pozivam sve institucije da ozbiljno rade posao, ali i svi oni koji pakuju neće se dobro provesti. Svjedoci smo da to rade dugi niz godina”.

Istaknuo je kako ga niko nije iz institucija kontaktirao povodom ovog slučaja.

“Niko me niko kontaktirao povodom ovog slučaja. EUROPOL-u smo poslali i treću urgenciju da se ustanovi da li sam imao kakvu vezu sa tim ljudima. Naravno da nisam, ali neka se provjeri da li sam bio sa tim ljudima. Pravosudna mafija su oni koji su bliski režimu. Interesantna je današnja priča, neki od advokati su komunicirali. Direktor FUP-a i šef specijalne jedicine su danas ispitani. Advokati su rekli da nemaju nalog za hapšenje, a da nalog za pretres imaju na osnovu svjedočenja njihovih kolega. To se mora dovesti do kraja. Ili ovi što prijavljuju lažu, ili ovi imaju kontakt sa kriminalnom organizacijom. Niko nikog neće štiti, ali ni pakovati”, zaključio je Konaković.

