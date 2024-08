Komšić u Bužimu: Danas smeta što smo se branili, dvije godine su puštali da nas pobiju i problem je kad kažemo tu istinu!

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se na obilježavanju 32. godišnjice formiranja 505. viteške brdske brigade na manfestaciji “Slobodarski dani Bužima”.

On je na početku čestitao organizatorima i kazao kako bi se mnogi trebali ugledati na Bužim, na odnos prema svom komandantu Izetu Naniću, prema borcima i agresiji na BiH.

“Sve ono što se danas dešava ovdje nekako mi je vezano za sve što se dešavalo na Ljutoj gredi i priči oko spomenika generalu Alagiću. Možda i mi, kako premijer reče, budemo u nekom saopćenju ali hoću nešto da kažem. Ne volim nikoga da kudim ni da se ni na koga žalim, ali hoću da kažem onima kojima smeta ovako nešto, kojima smeta ono što se dešavalo na Ljutoj gredi kojima smeta i general Alagić, ne recite da sutra neće biti smetnja i general Nanić. Nikad se ne zna. Hoću samo da im kažem kako vas nije stid. Kako vas nije stid kad se pogledate u ogledalo da nas svlačite u istu ravan sa zlikovcima i zlotvorima koji na svojoj duši na svojim politikama imaju svo ovo zlo uključujući i genocid u Srebrenici.

Kako vas nije stid? Zašto to radite? Jel mislite da je to put do mirne Bosne. Bosna može biti mirna samo na istini. A istina je da mi svi kao pripadnici Armije RBiH i MUP RBiH i svi oni ljudi koji su bili uključeni u odbranu BiH nikada nikome nismo otimali ono što nije naše. Mi smo branili svoje, nikada nismo posezali za tuđim i mi to ne znamo. Nismo tako učeni ni odgajani. Ali zato ćemo krvavo da branimo ono što je naše. Zašto nas pokušavate poniziti, nećete nas uspjeti poniziti. Šta je problem kad kažeš da voliš svoju zemlju”, kazao je Komšić.

Istakao je kako se uvijek govori da u ovoj zemlji ima mjesta za svakoga.

“Oni protiv kojijh smo ratovali oni su krenuli da uzmu naše, ubijali naše. Šta je problem što smo se branili. Ja poštujem naše međunarodne prijatelje, ali nemojte da se lažemo. Dvije godine ste nas ostavili da umiremo, dvije godine ste nas pustili da nas pokolju i pobiju i onda kada smo napravili Armiju koja je postala prava sila tada ste tek počeli da mislite šta mi kažemo. Ali tog trenutka je počeo naš problem s vama. Šta je problem što mi volimo ovu zemlju. Ovo je naša domovina ne postoji druga. Malo ovo sa gorčinom govorim jer su me razočarale neke stvari nakon Vlašića.

Genocid nad jednim narodom, ti ljudi u Srebrenici su pobijeni samo zato što su Bošnjaci i muslimani. Šta je problem to priznati? Šta je problem kod naših navodnih prijatelja to reći. Imenovati onoga ko je to učinio”, kazao je Komšić.

On je kazao da je prisustvo Bužimljana i bivših boraca u velikom broju, poštovanje koje pokazuju prema 505. brigadi, prema Naniću i Armiji i MUP RBiH najjača poruka koja se može poslati iz Bužima.

“Ja ću biti na raspolaganju i vama i ovoj zemlji dok me služi i pamet i zdravlje, a ja se nadam da još dugo neću izgubiti ni jedno ni drugo”, završio je Komšić svoje obraćanje.

(Kliker.info-NAP)