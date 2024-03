Komšić reagovao na navode Konakovića: “Konaković je u pravu, vrlo personalno doživljavam njegovu simpatiju i sklonost UZP-u“

Nakon gostovanja u Pressingu na N1 gdje je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković govorio o odnosu sa članom Predsjedništva Željkom Komšićem, reagovao je i sam Komšić. Kaže da je “Konaković u pravu samo u jednom – vrlo lično doživljava njegovu sklonost UZP-u”.

“Konaković je u pravu samo u jednom, naime ja vrlo personalno doživljavam njegovu simpatiju i sklonost UZP-u. To je protivno svemu protiv čega sam se borio, protiv čega se borim i boriću se. Logično je da to doživljavam i kao ličnu izdaju“, kazao je Komšić i dodao:

“Da ne govorim kako mislim da nije normalno da ministar vanjskih poslova bude neko ko je patološki lažov i osoba povezana sa narko kartelima”.

“A šta sam uradio kao član Predsjedništva o tome ne sudi ni Konaković niti ja! O tome sude građani BiH”, zaključio je Komšić.

Podsjećamo, Konaković je u Pressingu govorio o odnosu sa Komšićem.

“Mi imamo neki stari problem koji on personalizira, ja ne. Počeli smo frku na toj turističkoj zajednici koju sam ja kao premijer raspakovao, jer su uzimali parafiskalne namete ljudi koji su vodili DF. Taj famozni neki Džeko koji je tamo uzimao novac države. Tužilaštvo to nije procesuiralo. Danas je Turistička zajednica perjanica turizma u KS. On se tu našao lično povrijeđenim. Jako cijenim njegov ratni angažman, taj dio patriotski, skidam mu kapu za ljiljan i poklanjam se. To kao član Predsjedništva nije uradio ništa za ovu državu, to ne mogu. Meni se čini da je on lijen, da on to ne voli i da ne uživa u poziciji od koje ima koristi“, pojašnjava Konaković.

(Kliker.info-N1)