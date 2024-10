Katarski emir: Zbivanja na Bliskom istoku ugrožavaju sigurnost i stabilnost regije i cijelog svijeta

Njegova Visost, emir Države Katar, šeik Tamim bin Hamad al-Thani otvorio je u utorak, 15. oktobra 2024., redovnu sjednicu Vijeća Šura, upućujući značajne poruke domaćoj i međunarodnoj javnosti.

U svom uvodnom obraćanju katarski emir upozorio je da Bliski istok prolazi kroz izuzetno osjetljive i opasne događaje, te „zbivanja koja ugrožavaju sigurnost i stabilnost regije i cijelog svijeta“.

„Genocid u Gazi prekršio je sve vrijednosti čovječanstva“

„Palestinsko pitanje ostaje na čelu naših prioriteta. Prošla je godina dana od početka brutalne agresije na naše srodnike u Gazi i na Zapadnoj obali. Iza nas je godina razaranja i genocida uz kontinuiranu neaktivnost i neuspjehe međunarodne zajednice da zaustavi ovaj ružan rat koji je prekršio sve vrijednosti koje ujedinjuju čovječanstvo, kao i međunarodne konvencije, norme i vjerske kanone“, naveo je, uz ostalo, katarski suveren, prenijela je katarska državna novinska agencija QNA.

On je istakao da se Izrael, koji iskorištava neaktivnost međunarodne zajednice i paralizu svojih institucija, a kako bi proveo opasne planove naseljavanja na Zapadnoj obali, upleo u širenje agresije na Liban.

„Ostali smo i još uvijek stojimo uz našu braću u Palestini. Pozvali smo međunarodnu zajednicu da zaustavi novu izraelsku agresiju i napade, te ukine nepravednu opsadu nad palestinskim narodom. Naglasili smo da ovo uništenje neće biti od koristi vis-a-vis nepokolebljivog palestinskog naroda koji brani svoja legitimna prava. Nakon ove hajke, ubijanja i razaranja, Izrael neće imati drugog izbora nego poštovati ono što je međunarodna zajednica dogovorila u vezi s dvodržavnim rješenjem u skladu s rezolucijama međunarodnog legitimiteta, te se obvezati na njihovu provedbu i prihvaćanje palestinske državu koja živi rame uz rame s njom, te da palestinski narod dobije sva svoja legitimna prava“, poručio je emir Al-Thani.

Dodao je da Katar ulagao i ulaže intenzivne napore sa svojim partnerima kako bi se postigao prekid vatre. Podsjetio je, također, da je upravo zvanična Doha postigla sporazum o primirju koji je implementiran u studenom prošle godine, zaustavljajući barem nakratko ubijanje Palestinaca.

„Unatoč preprekama koje ometaju posredovanje, nastavljamo ulagati sve napore kako bismo postigli sporazum o okončanju ovog rata, zaustavili krvoproliće naše braće u Palestini, omogućili pristup pomoći i oslobađanje zatvorenike i zatočenika, kao uvod u politički put prema pravednom rješenju“, poručio je.

-Zaustaviti agresiju na Liban-

Govoreć o libanskom pitanju, šeik Al-Thani je ponovio osudu zračnih udara i vojnih operacija koje su pokrenule izraelske okupacijske snage protiv Libanonske Republike, a koje su odnijele živote hiljada civila, te dovele do raseljavanja više od milion građana.

„Upozoravali smo na ovu opasnu eskalaciju izraelske agresije, koja se iz dana u dan pretvara u grudvu, kao i njezine reperkusije na susjedne zemlje i regiju. Najlakši i najsigurniji način za deeskalaciju na granici s Libanom jeste zaustaviti rat do istrebljenja u Gazi, a što zahtijeva većina čovječanstva. Ali, Izrael je namjerno odlučio proširiti agresiju kako bi izvršio planirane spletke na drugim lokacijama, poput Zapadne obale i Libana, jer to vidi priliku za to. Pozivamo na prekid agresije na Liban i na provedbu međunarodnih rezolucija, uključujući Rezoluciju 1701 Vijeća sigurnosti iz 2006.“, rekao je Al-Thani.

Al-Thani je, također, naglasio značaj koji Katar pridaje odnosima sa zemljama Zaljeva, posebno ukazujući na potrebu dodatnog razvoja međusobnih odnosa. Zvanična Doha slijedi dijaloški pristup i preventivnu diplomaciju. U svojoj vanjskoj politici Katar podržava pomirljiva politička rješenja i kurs mirnog rješavanja sporova te se uključuje u posredovanje kada je to moguće, što zahtijeva potrebnu fleksibilnost za uspješno obavljanje ove uloge, konstatirao je katarski emir.

-Katarska ekonomija nastavlja rast-

Govoreći o katarskoj ekonomiji, emir Al-Thani je kazao da je, uprkos očekivanom padu rasta, katarska privreda nastavila rasti tokom 2023. godine. Analize pokazuju da je BDP porastao za 1,2%, uz rast sektora ugljikovodika za 1,4% i drugih u oblasti industrije. Međunarodni monetarni fond (MMF) procjenjuje da će privreda zemlje Zaljeva rasti za 2% na kraju tekuće godine, da bi napravila skok na 4,1% godišnjeg rasta tokom srednjoročnog razdoblja (2025.-2029.) potaknuto projektima proširenja proizvodnje plina, proizvodnim projektima i inicijativom Treće nacionalne razvojne strategije.