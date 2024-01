Kako je propala smjena Zalužnog: ‘Zelenskog su stjerali u kut, dvoje ključnih ljudi reklo je – ne!‘

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski praktički je smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga, generala Valerija Zalužnog, ali je, kako piše britanski The Times, bio prisiljen povući svoju odluku nakon pritiska viših vojnih zapovjednika i međunarodnih partnera.

Prema riječima viših časnika, Zalužni je pozvan na sastanak licem u lice sa Zelenskim u ponedjeljak, gdje je predsjedničkim savjetnicima rekao da su njihove procjene vojne situacije više pozitivne nego realne. Zatim je od njega zatraženo da podnese ostavku, kako su navela tri izvora. Kad je general to odbio, Zelenski je rekao da će potpisati dekret o njegovoj smjeni, kako piše The Times . Zalužni se tada vratio u svoj ured i obavijestio svoje zamjenike da je otpušten. “Pakiram svoje stvari”, rekao je jednom od časnika koji su ga pitali o glasinama o njegovoj ostavci.

Washington Post piše da su se Zalužni i njegove američke kolege oštro razilazili oko taktike tijekom neuspjele ljetne protuofenzive, a ukrajinski zapovjednik naposljetku je ignorirao američki savjet da snažnije koncentrira svoje snage, za što je vjerovao da je moglo dovesti do daleko većih gubitaka.

Tijekom razgovora u ponedjeljak, Zelenski je rekao Zalužnom da su Ukrajinci umorni od rata te da su međunarodni saveznici usporili s isporukama vojne pomoći pa da bi možda novi zapovjednik donio osvježenje i određene pomake, rekao je jedan od dva izvora upoznatih s razgovorom, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, kako navodi Washington Post .

Detalji napetog razgovora

Sukob između vrhovnog zapovjednika i predsjednika tijekom razgovora dodatno se razbuktao zbog neslaganja oko toga koliko vojnika Ukrajina treba mobilizirati ove godine. Zalužni je predložio mobilizaciju blizu 500.000 ljudi, što Zelenski smatra nepraktičnim s obzirom na nedostatak uniformi, oružja i objekata za obuku te moguće izazove vezane uz regrutaciju, rekli su ljudi. Zelenski je također javno rekao da Ukrajini nedostaju novčana sredstva da plaća toliki broj novih vojnika.

Zalužni je, pak, odgovorio da Ukrajini već nedostaju snage zbog rastućih gubitaka te da također treba dovesti u omjer obim snaga s obzirom na 400.000 novih vojnika koje Rusija planira mobilizirati.

Prema ovim informacijama dobivenih od izvora, Zalužni za sada ostaje na svojoj dužnosti, ali očekuje se da će službeni predsjednički dekret na kraju potvrditi njegovu smjenu, a očekuje se da će viši suradnici Zalužnog također biti uklonjeni.

Tenzije između političkog i vojnog vrha zemlje rastu već nekoliko mjeseci. Popularnost Zalužnog u javnosti veća je od popularnosti Zelenskog nakon gotovo dvije godine rata, što je potaknulo nagađanja da će se kandidirati za političku dužnost. General je odbacio ta nagađanja, odlučno izjavivši da je usredotočen na borbu protiv Rusije.

U nedavnom intervjuu za The Economist vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske odmaknuo se od optimističnog pristupa Zelenskog i ustvrdio kako je rat ušao u slijepu ulicu, a javno je kritizirao odluku predsjedničke administracije da otpusti časnike za regrutaciju, što je potez za koji vojni dužnosnici kažu da je otežao posao vojsci da nadomjesti gubitke. “Državu vodi glumac koji oštro reagira kada netko dobije više pljeska od njega”, rekao je Jurij Butusov, bloger i vojni novinar koji je žestoko kritičan spram Zelenskog.

​Izvori kažu da su viši zapovjednici i međunarodni partneri, uključujući SAD i Veliku Britaniju, izrazili zabrinutost nakon što je Zalužni rekao svojim podređenima da odlazi. Odluka Zelenskog izazvala je burne reakcije i na društvenim mrežama u Ukrajini. Kruže glasine da je šefu ukrajinske vojne obavještajne službe, 38-godišnjem Kirilu Budanovu, a potom i zapovjedniku ukrajinskih kopnenih snaga, 58-godišnjem general-pukovniku Oleksandru Sirskom, ponuđeno mjesto Zalužnog. Obojica su navodno odbili ponudu, prisilivši tako Zelenskog da uzmakne.

Sirski i Budanov odbili ponudu

Ta se dva generala spominju kao kandidati za mjesto Zalužnog. Obojica se smatraju bliskima predsjedničkom timu. Sirski, jedan od najiskusnijih ukrajinskih časnika, bio je glavni operativac dviju najznačajnijih pobjeda Ukrajine 2022. godine – one kod Kijeva i kasnije te godine u regiji Harkiv. No, njegov beskompromisan pristup borbama učinio ga je nepopularnim u nekim dijelovima vojske – prošle je godine u borbama žrtvovao prekaljene zapovjednike u uzaludnoj i po mnogim procjenama besmislenoj obrani strateški ne značajnog Bahmuta.

Budanov, zagonetni i ambiciozni šef ukrajinske vojne obavještajne službe, pak, ima mnogo nekonvencionalniji i manje provjeren pristup zapovijedanju. On do sada nije predvodio konvencionalne oružane snage ili organizaciju sličnu ukrajinskoj vojsci, koja sada broji otprilike milijun ljudi. Prema nekim informacijama, on je odbio ponudu u zadnji čas. Jedan njegov bliski suradnik tvrdi da se Budanov nije zagrijao za funkciju Zalužnog, ali da također nije imao pravo odbiti vojno imenovanje. “Niste vi taj koji donosi te odluke”, dodao je.

General Zalužni je redovito komunicirao s ukrajinskim predsjednikom tijekom sastanaka vojnog vijeća, Stavke, ali se morao boriti da dobije vrijeme za razgovor nasamo sa Zelenskim, bez njegovih savjetnika, što je dodatno pridonijelo smanjenju povjerenja, kažu dužnosnici koji su sudjelovali u sastancima. “Zelenski mora shvatiti da vojska vjeruje Zalužnom, a ako predsjednik želi da mu vojska vjeruje, mora i on naučiti vjerovati Zalužnom”, rekla je generalova osoba od povjerenja. “Savjetnici bliski Zelenskom stavili su ga pod stakleno zvono, izvan kojeg je teško uočiti realnost na fronti”, dodao je.

Sva tjeskoba koja vlada u samom vrhu ukrajinske ratne vlade izašla je na vidjelo nakon što su Kijevom u ponedjeljak prostrujale glasine da se predsjednik Zelenski sprema otpustiti svog zapovjednika oružanih snaga, nakon višetjednih napetosti u odnosima. Ukloniti jednu od najpopularnijih osoba u Ukrajini bio bi krajnje kontroverzan potez, koji bi bio i ključni trenutak uratu Ukrajine s Rusijom. Zelenski do sada nije objavio da generala smjenjuje, a tiskovni tajnik ukrajinskog predsjednika Serhij Nikiforov izjavio je predsjednik nije smijenio Zalužnog. No, to ne znači da je posao vrhovnog zapovjednika siguran – moguće da jednostavno da njegova zamjena još nije izabrana.

Dramatični ponedjeljak

Ovo nije prvi put da se govori o smjeni Zalužnog, ali se ovoga puta to činilo izvjesnije nego ikada. Dramatični ponedjeljak započeo je curenjem informacija od strane zastupnika, koji su bili obaviješteni, vjerojatno strateški, o “setu dokumenata” poslanih odboru za sigurnost na potpisivanje. Naknadno su izvori u glavnom stožeru i bliski Zalužnom potvrdili da se sprema potres, prenosi The Economist , koji tvrdi kako su dobili potvrdu da je u ponedjeljak rano navečer održan sastanak na kojem je predsjednik obavijestio generala da ga je odlučio smijeniti. Također, Zalužnom je ponuđena druga uloga, ona tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost. No, Zalužni je to odbio.

Izvor iz ukrajinskog vrha koji je upoznat sa situacijom rekao je za neovisni ruski portal Meduza da su informacije o skoroj smjeni Zalužnog lažne i da smjena neće biti u skoroj budućnosti, no ruski portal prenosi pisanje nekih ukrajinskih medija da generalu nije bilo ponuđeno “ništa adekvatno ili značajno”, već tek mjesto pomoćnika ili savjetnika, a prema tim informacijama smjena Zalužnog mogla bi biti prva od mnogih kadrovskih promjena u zapovjednoj strukturi ukrajinske vojske i političkom vodstvu zemlje.

Vijest o planu smjene brzo je procurila u lokalne medije. Ministarstvo obrane i predsjednička palača demantirali su da je general smijenjen, što je tehnički i točno. No, problem, a to je nefunkcionalan odnos između predsjednika i vrhovnog zapovjednika te sumnje u predsjedničkom uredu da general gaji političke ambicije, nisu nestali. Obojica izgledaju načeti sukobom, a sporovi između ukrajinskog političkog vodstva i vojnog zapovjedništva zabrinjavaju glavne saveznike Ukrajine.

Sve ove glasine dolaze u kritičnom trenutku. Ukrajinska ljetna protuofenziva nije uspjela, a stupanj podrške saveznika koji se može očekivati u budućnosti neizvjestan je. Malo je vjerojatno da će borbe o sudbini Zalužnog novo financiranje učiniti vjerojatnijim jer je zapovjednik vrlo cijenjen na Zapadu. Ukrajinski vojnici na prvoj liniji već se žale na nedostatak streljiva. Ruske snage ispaljuju najmanje pet puta više granata od svojih neprijatelja, iako ostvaruju skromne teritorijalne dobitke na istoku zemlje.

Obrana Kijeva i sjeveroistočne Ukrajine na početku rata učinila je generala Zalužnog kultnom figurom. Ankete su iznova pokazivale da je popularniji od predsjednika, što je stvorilo napetosti između njih dvojice, nakon što su njihovi odnosi u početku bili dobri. No, generalovo odobrenje osnivanja humanitarne zaklade u njegovo ime u travnju 2022. neki su smatrali previše političkim činom. Zalužni je tvrdio da nema političkih ambicija, ali se razišao s nekoliko savjetnika u jeku skandala.

Kraj priče još nejasan

Zelenski nije jedina osoba koja je primijetila opću popularnost generala. Istaknute oporbene figure, koje su se do sada držale po strani zbog potrebe za nacionalnim jedinstvom, počele su se svrstavati uz Zalužnog. Taj se proces ubrzao posljednjih tjedana kako su se pojačale glasine o skorom svrgavanju generala. Tako je bivši predsjednik, Petro Porošenko, koji nije sklon svom nasljedniku, ubrzo iskoristio nastali nered. “Otpuštanje Zalužnog, ako je istina, pogodilo bi srce nacionalnog jedinstva”, napisao je.

Izvor u ukrajinskoj obavještajnoj službi procjenjuje da će se pokušaji nabacivanja s generalom Zalužnim nastaviti sve dok Ukrajina bude demokracija. “Mi ustanemo ujutro i želimo jesti”, kaže on. “Drugi ljudi ustaju ujutro i mogu razmišljati samo o tome da budu predsjednik”.

Osim zavisti koja se kod šefova zemalja zna rađati prema svojim zapovjednicima zbog njihovih vojnih uspjeha i popularnosti, činjenica je da se u brojnim primjerima radilo o klasičnim neslaganjima oko nekih pitanja. Poznato je da je bilo razlika u mišljenjima između Zelenskog i Zalužnog o nekim vojnim pitanjima. General je javno izvršio pritisak na Zelenskog da pokrene veliku mobilizaciju, dok se predsjednik tome opirao, znajući da bi to bilo nepopularno. Bilo je i žestokih rasprava između predsjedničkog ureda i glavnog stožera o vojnoj strategiji, uključujući i rasprave o Bahmutu. No, na kraju je vjerojatno stalno rastući politički kapacitet Zalužnog bilo ono što je alarmiralo Zelenskog i njegove najbliže suradnike.

Predsjednik ima pravo promijeniti zapovjednika u kojeg više nema povjerenja – podređivanje vojnog vodstva civilnom kamen je temeljac demokracije. Ukoliko netko drugi bude imenovan na funkciju Zalužnog, nedvojbeno je da će pošteno služiti, no uklanjanje osobe koja je popularna među svojim vojnicima i u javnosti, kao što je to Zalužni, nosi sa sobom političke i vojne rizike.

Ipak, još nije jasno kako će ova priča završiti, ali ako Zelenski ipak zadrži svog glavnog zapovjednika, zaključuje Economist, izgledat će slab, a ako ga otpusti, nespretan način na koji je to izvedeno samo će narušiti povjerenje u državno vodstvo.

