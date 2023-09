Kajtazov oklop : Jedinstvena knjiga poezije koja se neće svidjeti političarima

Svatko od nas ima svoj oklop. Činjenica je kako se svi povlačlimo u sebe u trenucima slabosti, nakon burnih razdoblja u životu, ili pak kad ne želimo drugima dati do znanja koliko smo ranjivi i krhki, beznačajni i maleni na ovome svijetu…

Upravo tu na scenu stupa poezija. Jedinstven način izražavanja ljudskih emocija kroz stih koji, kad je iskren i nepatvoren, čini ono pravo naše ljudsko Ja, emociju, karakter, poruku…

Upravo je knjiga poezije pod nazivom „Moj oklop“ koju je, (a takav se dojam stječe čitajući je), kao iz rukava, onako iz srca „prosuo“ mostarski novinar, publicist i analitičar Faruk Kajtaz.

Djelo je to vrlo neobičnog karaktera po svome sadržaju, ali po svemu originalno, autentično, s dozom nepatvorenog, na trenutke originalnog mahalskog humora, karakterističnog za Grad na Neretvi. Kajtaz je do sada napisao tri knjige i objavio foto album pod nazivom „Mostar Old Town“.

Ljudski.ba je na ovim stranicama pisao o knjizi „Pisanje između redova“, koju smo hrabro proglasili knjigom godine, kasnije se ispostavilo – potpuno opravdano.

Nedavno je svjetlo dana ugledalo i izdanje na engleskom jeziku pod nazivom „War Stories“, dopunjeno s tri nove ratne mostarske priče, koje svjedoče o teškim vremenima koje je autor doživio u ratu, šaljući civilizacijsku poruku o besmislu rata i ratnim strahotama koje nikada ne treba zaboraviti.

Vratimo se mi Kajtazovom „oklopu“.

Napisati knjigu poezije u današnjem vremenu vrlo je hrabra odluka, pogotovu ukoliko ste, poput Kajtaza, po prvi puta autorski zagazili u jednu takvu tematiku. Kajtaz je prvu knjigu poezije, umjesto predgovora, otvorio s nekoliko zanimljivih redaka, s kojima otkriva zbog čega je uopće napisao ovakvu vrstu knjige.

-Jedino ti poezija omogućuje da riječi redaš samo tvojom logikom, da zaboraviš na sva pravila i zakone…, da se igraš, i poigravaš, strahovima, nadanjima, činjenicama, fikcijama, slikama i bojama, da sklapaš kule od riječi i pijeska sjećanja, piše Kajtaz u uvodu otkrivajući čitatelju poriv za ovakav neobičan književni pothvat.

Kajtazov „oklop“ posvećen je njemu dragim ljudima. Tu su pjesme majci, ocu, važnim ljudima, muzici, Mostarcima….

Knjiga ima i „skrivenih kutaka“, stihova u kojima će se prepoznati i neki bh. političari, kojima se Kajtazovi stihovi zasigurno neće dopasti.

Tu činjenicu svakako možemo prepisati i profesionalnoj deformaciji, jer autor godinama piše i kronološki secira političku scenu u BiH, kritički se osvrćući na gotovo sve anomalije društva u kojem živimo, a poezija i pjesnički izričaj odvajkada je idealno „oružje“ za kritičku misao upravo zbog slobode izražavanja.

Valja napomenuti da se autor poslužio oprobanim receptom – dobitnom kombinacijom,

Naime, knjigu poezije „Moj oklop“ Kajtaz je podijelio na tri dijela, baš kao i knjigu ratnih priča i autorskih kolumni „Pisanje između redova“.

Autor je objavio i nekoliko haiku pjesama prilagođenih našem podneblju. Posebno se izdvaja Mostarski haiku, pjesma koja u svega četiri stiha pred očima čitatelja stvara sliku onoga što Mostar uistinu jeste.

Na prvo čitanje, a knjiga „Moj oklop“ se čita u jednom dahu, u Kajtazovim pjesmama može se prepoznati utjecaj Tina Ujevića, Charlesa Bukowskog, a autor se u stihovima jedne pjesme dotiče i Georga Orwella…

Knjigu poezije „Moj oklop“ prate zanimljive Kajtazove ilustracije, a posebno su fascinantne one urađene uz pomoć umjetne inteligencije.

Kajtaz je za Ljudski.ba otkrio kako je uz pomoć prijatelja stihove jedne od pjesama iz knjige nedavno i uglazbio, a za promociju koja bi se trebala dogoditi koncem ovog mjeseca sprema i jedno iznenađenje…

(Ljudski.ba)