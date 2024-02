Jevrejski profesor i istraživač holokausta Barry Trachtenberg : “Izrael pokrenuo genocidnu kampanju u Gazi “

Profesor sa Odsjeka za jevrejsku istoriju na Univerzitetu Wake Forest u saveznoj američkoj državi Južnoj Karolini Barry Trachtenberg izjavio je da je Izrael od 7. oktobra prošle godine pokrenuo genocidnu kampanju uništavanja protiv Palestinaca u Pojasu Gaze.

Trachtenberg je američki Židov i istraživač na polju holokausta i genocida, a u razgovoru za Anadolu je govorio o izraelskim napadima na Gazu i suđenju za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Trachtenberg je naveo da je Izrael nakon Hamasovog napada 7. oktobra počinio izuzetno nesrazmjerno nasilje nad civilnim stanovništvom u Gazi, te da izraelski lideri ne samo da su ciljali odgovorne za napade 7. oktobra, već su odgovornim smatrali i sve Palestinci koji žive u Pojasu Gaze.

“Na taj način su pokrenuli genocidnu kampanju istrebljenja, ne samo da su ubili najmanje 29.000 Palestinaca i ranili desetine hiljada drugih, već i namjerno djeluju na uništavanje uslova za održavanje života. Njihova praksa jasno seže do genocida. To je u kombinaciji sa širokim spektrom izjava izraelskih zvaničnika da će u potpunosti provesti korake da sve Palestince pozovu na odgovornost, da nema nevinih Palestinaca i da će svi Palestinci platiti cijenu za napade 7. oktobra“, rekao je on.

Ističući da je jedan od glavnih razloga izraelskih genocidnih napada na Palestince, mimo međunarodnog javnog mnijenja i zakona, njihova “cionistička ideologija“, Trachtenberg je naglasio da Izraelci okupirane palestinske teritorije vide kao vlasništvo i vječnu domovinu jevrejskog naroda.

“Dakle, svi drugi nejevrejski narodi na tom području se vide kao neprijatelji te cionističke vizije. Trenuci krize poput ovih su zapravo samo pokušaji daljeg čišćenja zemlje od Palestinaca. Ono što vidimo sada, za razliku od Nakbe iz 1948. i ekspanzija Izraela iz 1967. godine, jeste to da su oni pokrenuli i genocidnu kampanju da potpuno unište palestinski narod, posebno onaj koji je trenutno u Gazi“, rekao je Trachtenberg.

– Pristup koji je Izrael zauzeo od 1948. ne donosi sigurnost Jevrejima –

Trachtenberg je također kazao da je Izrael ignorisao instrukcije Međunarodnog suda pravde (ICJ) da preduzme vrlo jasne korake za sprječavanje genocida u Gazi i da su hiljade ljudi izgubile živote nakon te odluke. Trachtenberg je rekao da izraelski zvaničnici, koji nastavljaju napade na Palestince, vjeruju da mogu samostalno djelovati i donositi odluke i da su svi sa drugačijim mišljenjem njihovi neprijatelji.

Smatra da Izrael vjeruje da međunarodna pravila ne važe za njega te je dodao da se ignorira se da antisemitizam ne postoji sam po sebi, već da je isprepleten s drugim oblicima mržnje i netrpeljivosti.

Naglasivši da govori kao američki jevrejski akademik koji veoma pomno istražuje jevrejsku istoriju, Trachtenberg je rekao da Jevreji mogu stvoriti linije solidarnosti s drugima i učiniti svijet sigurnijim za sve prihvatajući da je ugnjetavanje kojem su bili izloženi u istoriji zapravo isprepleteno sa ugnjetavanjem drugih naroda.

“Zaista, pristup koji je Izrael zauzeo od 1948. godine nije učinio svjetske Jevreje sigurnijim, povećao je nivo opasnosti za sve. Moramo pronaći drugačiji način. Koristimo sva sredstva koja su nam dostupna, bilo da su to sudovi, politički pritisak ili lobiranje. Veoma je važno da pokušamo. Moramo povesti sa sobom sve aktiviste koji vjeruju u mirno rješenje, koji vjeruju da se Izrael mora zaustaviti i prihvatiti da će nastavak ovog genocida na kraju poraziti dugoročne ciljeve jevrejske stabilnosti u svijetu“

– Sugestija da su Jevreji izuzetni u svijetu jača antisemitizam –

Navodeći da je dobio mnogo kritika zbog suprotstavljanja izraelskim genocidnim napadima na Gazu, da je oko sebe izgubio mnogo bliskih prijatelja, ali da je, s druge strane, upoznao mnogo novih ljudi u solidarnosti, Trachtenberg je rekao da je ovo period prosvjetljenja za njega lično.

“Mislim da nelagodnost koju ljudi osjećaju zbog toga što se ova kriza posebno naziva genocidom, nije zato što je sama riječ genocid šokantna, već zato što postoji velika zabrinutost zbog primjene tog termina na jevrejski narod, jer je sam termin nastao zbog naše krize Holokausta”, rekao je Trachtenberg.

S druge strane, Trachtenberg je istakao da se termin “genocid” koristi sasvim slobodno, te je kao primjer naveo višekratnu upotrebu ovog izraza od strane predsjednika Joea Bidena protiv Rusije, koja je izvršila invaziju na Ukrajinu.

Trachtenberg je istakao da je ravnodušan pristup onome što Izrael može učiniti u vezi s genocidom uznemirujući.

“Ali posljedice u jevrejskoj historiji odbijanja da priznamo ovaj genocid kako bismo zaštitili jevrejski narod doveli su do toga da insistiramo da su Jevreji suštinski drugačiji narod na svijetu, da smo mi jedini narod na svijetu koji ne može počiniti genocid, koji može samo biti trajna žrtva genocida u svijetu. Da su Jevreji na neki način izuzetni u svijetu. Tvrdnja da tako nešto postoji pojačava pojam fundamentalne jevrejske razlike koja je u samoj srži antisemitizma“, poručio je.

Ukazujući na to da je neophodno ne samo prihvatiti ovu nelagodu koju ljudi doživljavaju, već i je prevazići, Trachtenberg je rekao da je činjenica da Jevreji na neki način sebe vide kao izuzete od činjenja takvih zločina učvršćivala izuzetno štetne ideje prema jevrejskom narodu kroz istoriju.

– Bombe koje su padale u Gazi su američke bombe –

Trachtenberg, koji je svjedočio u ime Palestinaca kao stručnjak u slučaju pokrenutom protiv Bidenove administracije za zaustavljanje izraelskog genocida u Gazi na Federalnom sudu u Oaklandu, Kalifornija, 13. novembra 2023. godine, također je naveo da je tužan zbog podrške SAD-a Izraelu.

Naglasio je da je SAD zauzeo stav koji slijedi njegove uske interese, zanemarujući pristup koji bi bio od koristi širem svijetu, te da je Izrael privilegirao u odnosu na Palestince.

“Sjedinjene Države moraju promijeniti kurs i prepoznati da njihova ogromna moć i utjecaj u svijetu zapravo moraju biti u skladu s onim što svijet želi. Znate, ono što vidimo upravo sada od 7. oktobra je prvi put da je globalni jug zaista ostao tako masovno u znaku solidarnosti s Palestincima. Mislim da američki lideri moraju priznati da njihove odluke i postupci zapravo dugoročno štete interesima zemlje“, kazao je Trachtenberg.

Podsjetio je da je Bijela kuća nedavno dala neke umjerene izjave u vezi s odlaskom Izraela predaleko i njenoj zabrinutosti zbog humanitarne krize.

“Međutim, s druge strane, uz podršku Bijele kuće, Kongres pokušava poslati više oružja Izraelu. Ono su naše, američke bombe što padaju na Gazu, a najlakši način da se zaustavi ova kriza biće da Sjedinjene Države insistiraju na tome, ali one to ne čine“, rekao je.

S druge strane, Trachtenberg je naveo da politički pritisak koji stvaraju protesti promirovnih grupa u javnom mnijenju polako počinje da dobija na zamahu.

“Mislim da će trebati dosta vremena da se preokrene intenzivno lobiranje i podrška Izraelu koji je zaista promijenio poglede i političku kulturu u Sjedinjenim Državama. Većina republikanaca i demokrata i dalje otvoreno podržava ono što Izrael radi. Ne znam koliko još Palestinaca treba biti ubijeno prije nego američki vlastodršci shvate da su prekršili principe“, istakao je Trachtenberg.

Naglasivši da nema opravdanja za napade koje je Hamas počinio nad civilima 7. oktobra prošle godine, Trachtenberg je kazao da je Izrael nakon tog napada pokazao pravo lice i potvrdio da sve Palestince vidi kao prijetnju za sebe.

