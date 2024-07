James O'Brien u američkom Senatu govorio o Dodiku: “Sankcije su dale rezultat, izolovan je i sve teže dolazi do novca”

“Milorad Dodik je sve iyolovaniji i sve teže dolazi do novca. ”

Ovo je ukratko dio svjedočenja pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Euroaziju Jamesa O'Briena na saslušanju pred Podkomitetom za evropska pitanja Američkog senata.

O'Brien je na pitanje senatorice Jeanne Shaheen kazao kako nije tačno da američke akcije protiv Dodika nemaju rezultata i da nije urađeno ništa da ga se zaustavi u ugrožavanju Dejtona.

-U Bosni je teškoća što je Dejton zaista bio prekid vatre između triju frakcija, od kojih je svaka u to vrijeme dominirala kao neka vrsta etnonacionalističke grupe. I vidimo da je Dodik odlučio da je to dobar model za njega. On ne želi da bude dio jedinstvenog tržišta niti da ima više vladavine prava. Ono u čemu se ne slažem sa Vama je da mu ništa nije urađeno. Vidite, on je uglavnom izolovan. On nema političku podršku. Kada govori o secesiji, Hrvatska otvoreno kaže da neće priznati i da je jedan susjed otišao. I tiho Srbija kaže: ‘Ne, mi ne mijenjamo ove granice. Držimo se originalnog Dejtona.’ I vidjeli ste sada kako je predsjednik Vučić počeo tako nešto javno da govori. Dakle, Dodik je sam”, kazao je O'Brien.

“Ako ga samo poslušate na njegovoj posljednjoj konferenciji za novinare danas, sankcije mu prave finansijske probleme i tako ima sve manje novca. Ide i pokušava da pozajmi novac od Kine, Rusije, Mađarske i povremeno iz Srbije, a to mu postaje sve teže”, dodao je.

“Nekada je mogao da pridobije favorizovane banke da upravljaju državnim obveznicama i to što se danas žalio da mu je isključeno zbog naših sankcija… Tako da se sve ovo mora spojiti u jednu političku strategiju koja kaže da Bosna i Hercegovina ima šansu da krene naprijed ako usvoji reforme koje traži EU, jedinstveno tržište. Upravo su propustili svoj rok prošle sedmice jer je druga grupa tražila malu dodatnu prednost i nije htjela potpisati paket. Ali predsjednik Dodik osjeća veliki pritisak i mislim da možemo raditi koristeći naše sankcije, koristeći ovlasti obveznica i koristeći pritisak ovog pristupanja EU da se počnu mijenjati politički poticaji. Trenutno ga to nagrađuje. Što je nečuveniji, on mora biti nagrađen… to više daje za svoje građane”, kazao je O'Brien.

O'Brien je pred senatorima govorio i o ostatku regiona za koji je stava da se mora uraditi mnogo više po pitanju reformi te da se na tome posebno radi sa Evropskom unijom, ali i sa zemljama regiona koje su članice NATO-a.

(Kliker.info-agencije)