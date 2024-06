Igman proizveo novu bh. pušku: 100 % domaći proizvod

Helez je istakao kako je posebno ponosan jer su u “Igmanu” u potpunosti razvili proizvodnju puške.

“Ova puška je 100 % domaći proizvod. U ovom izazovnom i nepredvidivom vremenu moramo imati jake vlastite fabrike namjenske industrije, moramo sačuvati i unaprijediti svaku firmu i te sačuvati svako radno mjesto u njoj”, poručio je Helez uz objavu fotografije s Igmanovom puškom.

Riječ je o puški kalibra 7,62 mm.

– Kada je u pitanju ovo što proizvodi Igman Konjic, mi smo u samome vrhu u čitavom svijetu. To odgovorno tvrdim. I ostala namjenska industrija u samom je svjetskom vrhu. Siguran sam da je namjenska industrija Bosne i Hercegovine vodeća na zapadnom Balkanu te da smo u Europi među značajnim zbog toga što je Europa dugo godina zagovarala pacifizam, zagovarala je mir i nisu mislili da će se ponovno nekada dogoditi rat. Europa se polako budi nakon rata u Ukrajini, ali mi smo već odavno budni – naglasio je ministar.

Helez je najavio i novo oružje te istakao da je dogovoren i uplaćen uvoz pet helikoptera te nekoliko borbenih transportera.

– Imamo još nešto što nema nitko u regiji, nešto što je dogovoreno da uvezemo, ali neću još o tome govoriti. To ćete vidjeti svi novinari na velikoj press konferenciji koju ćemo organizirati kad to nabavimo. Također, nabavljamo radare i prvi put da ćemo u potpunosti kontrolirati sigurnost našega neba. Sve su to određene pripreme da naša država bude potpuno stabilna i nezavisna od bilo koga. Ponosan sam da imamo domaću proizvodnju, ali i da imamo naše partnere i prijatelje od kojih uvozimo ono što nemamo – zaključio je ministar Helez.

