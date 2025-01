Hrvatski film o zločinima u BiH : “Čovjek koji nije mogao šutjeti” nominovan za Oscara:

Američka filmska akademija objavljuje nominacije za ovogodišnje Oscare koji će se održati 11. novembra. Među nominovanim je i film “Čovjek koji nije mogao šutjeti” redatelja Nebojše Slijepčevića.

Riječ o filmu koji govori o ubistvu 20 nesrpskih civila u Bosni i Hercegovini.

To je prva nominacija hrvatskog filma za prestižnu nagradu od osamostaljenja Hrvatske, izvijestio je HAVC.

“Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerovatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. U cijeloj ovoj dugoj oskarovskoj kampanji puno mi je značila iznimna podrška cijele filmske zajednice. Zato posebno želim zahvaliti svim našim filmašima koji su zdušno navijali za nas, koji su pričali o našem filmu, dijelili na društvenim mrežama inserte iz filma i pozivali glasače AMPAS-a na naše projekcije”, izjavio je povodom objave nominacije Nebojša Slijepčević.

Brojne nagrade

“Čovjek koji nije mogao šutjeti” bio je kvalificiran za nominaciju za Oscara zahvaljujući Zlatnoj palmi koju je osvojio u Cannesu, ali i Grand Prixu koji je osvojio je Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, te uvrštenju u selekciju festivala Manhattan Short.

Film je dosad prikazan na više od 80 festivala diljem svijeta, uključujući filmski festival u Torontu, Manhattan Short, PÖFF Shorts u Tallinu, Filmski festival u Stockholmu, Festival du Nouveau Cinéma i mnoge druge.

“Čovjek koji nije mogao šutjeti” realiziran je pod okriljem kuće Antitalent

Scenarij je pisan prema istinitom događaju. Naoružani pripadnici vojske Republike Srpske su 27. februara 1993. zaustavili voz između Beograda i Bara te iz njega izveli 20 civila u mjestu Štrpcima kod Višegrada.

U vozu je bilo 19 muslimanskih putnika, koje su kasnije pogubili, a tijela bacili u Drinu. Njihovoj otmici je svjedočilo oko 500 putnika, no niko im se nije usudio suprotstaviti, osim umirovljenog časnika Tome Buzova, koji je putovao u posjet sinu. Buzov je bio 20 žrtva.

Ko sve glumi u filmu?

Ulogu Tome Buzova glumi Dragan Mićanović, a osim Bogdana u filmu se pojavljuju Alexis Manenti, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina. Film je producirala kuća Antitalent, a producenti su Katarina Prpić i Danijel Pek.

(Kliker.info-N1)