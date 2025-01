Ukrajinski grad Časiv Jar, ključno istočnoukrajinsko uporište, pao je u ruke nadirućih ruskih snaga, potvrdilo je pet ukrajinskih i europskih vojnih i vladinih izvora neovisno za neovisni ruski medij The Moscow Times , koji tu informaciju predstavlja kao svoju ekskluzivu.

Iako ni ukrajinska ni ruska vojska nisu potvrdile rusko zauzimanje strateški važnog grada, izvori The Moscow Timesa na terenu izvješćuju da su ukrajinske snage potisnute do predgrađa, što je, kak se navodi, značajan pomak u bitci za grad koja bjesni još od aprila 2024.

Časiv Jar, strateški važan grad smješten na brdu u regiji Doneck, bio je pod nemilosrdnim ruskim udarom gotovo godinu dana. Unatoč tome što su bile dobro utvrđene, ukrajinske snage suočavale su se sa sve većim izazovima u održavanju svojih položaja jer su kroničan nedostatak ljudstva i sve slabija zapadna vojna pomoć uzeli danak. Do kraja 2024. ruske su snage preuzele borbenu prevlast na području grada, sustavno stežući obruč i uspostavljajući sve snažniju kontrolu nad gradom.

Jedan ukrajinski vojni izvor potvrdio je pad grada, rekavši: “Da, tako je”, kako navodi ruski medij.

“Sve opskrbne ceste u gradu i izvan njega su žestoko bombardirane”, rekao je drugi izvor, govoreći o pojačanim ruskim udarima na zapadnim prilazima Časiv Jaru.

“Rusi su u središtu grada. Svi Ukrajinci koji su još u gradu posljednje je ljudstvo koje se drži na periferiji”, rekao je treći izvor, koji se pozvao na brojne vojne kontakte o situaciji na terenu.

Svih pet izvora The Moscow Timesa govorilo je pod uvjetom anonimnosti.

Ruske snage pokrenule su prvi izravan napad na grad u travnju 2024. Do 21. istog mjeseca zauzele su obližnji grad Bohdanivku, ojačavši svoj položaj za prodor u Časiv Jar. Do sredine listopada, ruske snage su probile ukrajinske obrambene linije i napredovale u jugoistočne dijelove grada, uspostavljajući uporišta duž mreže kanala.

Ruske snage stigle su do središta grada do sredine studenoga, eskalirajući intenzitet urbanih borbi. Unatoč odlučnim ukrajinskim protunapadima, ruske snage nastavile su napredovati – osobito na sjeveru grada – do kraja prosinca. U ponedjeljak su se pojavili izvještaji o teškim borbama u zapadnom dijelu grada.

Zajedno s logističkim središtem Pokrovskom, Časiv Jar ključan je za plan Moskve da zauzme čitavu regiju Doneck, budući da je tu oblast znatno teže obraniti u slučaju pada te dvije utvrde.

Grad se nalazi na najvišoj točki u tom dijelu Ukrajine, a kanal koji se proteže u smjeru sjever-jug dugo je bio nepremostiva prepreka ruskim vojnicima na području u kojem su se ukrajinske snage snažno ukopale i pružale žestok otpor s čvrstih položaja, držeći dugo uske sage podalje od grada.

Časiv Jar je bio posljednji robustan ukrajinski obrambeni položaj koji je stajao između ruskih snaga i većih ukrajinskih urbanih središta Kostjantinivka, Kramatorsk i Slovjansk – ključnih ciljeva Kremlja u širim ratnim naporima da uspostavi kontrolu nad cijelom regijom Doneck.

Do sredine studenog 2024. u opkoljenom gradu ostalo je samo 304 stanovnika od prijeratnih 12.000 stanovnika. Evakuacije je sve teže provoditi zbog nemilosrdnog granatiranja, a oni koji su još uvijek u Časiv Jaru oslanjaju se na oskudnu humanitarnu pomoć dok su suočeni s kolapsom osnovnih usluga.

Budućnost ukrajinske obrane u istočnoj Ukrajini neizvjesna je dok Rusija nastavlja napredovati – dosuše izuzetno usporeno, ali postojano.

U međuvremenu, potpora Zapada Ukrajini je na kritičnoj točki u trenucima kada je u Bijelu kuću uselio Donald Trump koji je kritizirao goleme iznose pomoći SAD-a Kijevu i obećao pregovarati o okončanju gotovo trogodišnjeg rata u prvih 100 dana u dugom mandatu u Ovalnom uredu.

