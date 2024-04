Francis Boyle , prvi agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde : “Od 1993. godine su sabotirali tužbu protiv Srbije. Velike evropske sile i Amerikanci su tražili da ja budem otpušten!” (VIDEO)

Francis Boyle, prvi bh. agent pred Međunarodnim sudom pravde, jedan od vodećih svjetskih pravnika, govorio je za televiziju FACE.

Jedna od tema koju je komentarisao je i tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije.

Voditelj Senad Hadžifejzović upitao je Boyla da li je rezolucija UN-a o Srebrenici neka vrsta zamjene ili utjehe za odbijanje tužbe BiH protiv Srbije.

“Da. Naravno. Taj predmet je bio predmet sabotaže. Ja sam to napisao 1993. godine. Ja sam tražio nalog za posebne zaštitne mjere za Republiku BiH protiv Jugoslavije koje su bile opsežne. Nijedan pravnik, nijedna vlada nije u jednom predmetu dobila dva naloga otkako je Svjetski sud formiran 1921. godine. Onda sam treći nalog dobio. Da, u pravu ste. To jeste bila sabotaža tog predmeta (tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu, op SB.). Nema nikakve sumnje i ovo nam daju (rezoluciju, op. SB) upravo zato. Ali, bolje išta nego ništa. I trebamo raditi sa onim što imamo”, kazao je Boyle.

Na insistiranje voditelja da kaže ko je sabotirao reviziju i tužbu protiv Srbije u Hagu, Boyle kaže:

“Ja sam otpušten jer sam činio sve što je u ljudskoj moći da spriječim uništenje Bosne i Hercegovine i da spriječim etničko čišćenje i genocid. Ali, velike evropske sile i Amerikanci su tražili da ja budem otpušten. Šta da kažem na to!? Nisam ni bio plaćen. I onda su doveli novi tim pravnika i taj pravni tim je izvršio tu sabotažu. To je to. Ja sam dao sve od sebe”, kazao je prvi prvi bh. agent pred Međunarodnim sudom pravde.

Na pitanje ko je politički naredio sabotažu, Boyle kaže:

“Ja nisam tu da kažem ko je to eventualno uradio, ali sabotaža jeste bila. Ja sam 1993. godine dobio predmet. Suđenje se nije desilo do 2006. godine, dakle 13 godina kasnije. Znači, odlagalo se, razvlačilo se. Brojni su pokušaji bili da se to sve uništi i ukloni. Ja sam išao i u BiH i koristio utjecaj koji imam da to ostane živo – taj predmet. I stalno je bilo sabotaža”, zaključio je Boyle.

(Kliker.info-SB)