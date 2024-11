FIBA se divi Zmajevima: Izjava Džanana Muse odjeknula Evropom

Džanan Musa ubacio je 19 poena i pomogao sa ostalim Zmajevima, da BiH dođe do veoma važnog trijumfa protiv Hrvatske.

Selekcija Adisa Bećiragića je pobijedila 110:90 i nadoknadila -13 iz prvog meča u Zagrebu, što bi u konačnici trebalo biti dovoljno za plasman na Evropskog prvenstvo.

Izjavu Džanana Muse prenijela je FIBA, čime su bh. košarkaši pokazali koliko je čast i želja nositi nacionalni dres.

“Ja vam moram nešto sada reći, jednu istinu o ovoj reprezentaciji. Ova reprezentacija je došla, a ne zna se to još uvijek, ali hvala Bogu dobili smo, pa mogu reći: Mama od Vrabca je u bolnici trenutno, bukvalno se borila za život, on je izašao na teren, dao je sve od sebe. Ja sam iz Madrida došao bukvalno na nagovor gdje su iz Madrida rekli da ne dolazim, Kamenjaš ima nogu kao bukvalno dvije lopte, Gegić ima na peti…. ostvarili smo strašnu pobjedu. Amar se povrijedio i uz to sve smo dobili 20 razlike. Ne moram ti više ništa govoriti o ovoj reprezentaciji. Volim te Bosno! Idemo dalje!”, kazao je Musa.

(N1)