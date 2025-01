Faruk Kajtaz : Jesmo li spremni za Trumpa?

Donald Trump nikako nije klasičan političar… čak niti predsjednik u tradicionalnom smislu toga pojma! Trump je, prije svega – fenomen, koji nije iznikao sam od sebe.

Kao takav moguć je bio samo u duboko posvađanoj Americi.

Zemlji gdje su kulturni ratovi postali dio političke stvarnosti i glavi pokretač brojnih javnih zbivanja.

Piše : Faruk Kajtaz

Trumpova osnovna namjera nije do kraja poznata, jer on teži trenutku i improvizaciji, ali će se većina njegovih promjena vjerovatno odnositi na SAD, pa tak onda na svijet i to samo kao posljedica onoga što će uraditi na domaćem terenu.

Trumpovo prirodno okruženje je javni spektakl… puno vatre i dima… svjetla i zvuka, pa tek onda ozbiljnog sadržaja. Ipak, to ne znači da njegove namjere nisu ozbiljne. Posebno, jer je iza njega stao ogroman dio američke javnosti koja želi brza, ali ne nužno i dobra rješenja.

Problem nije u tome šta želi Trump, već što ga u tim njegovim nastojanjima slijedi dobar dio američke političke javnosti i građana, koji su mu SVE oprostili!?

Tu je, uz njega, i američka verzija ruskih oligarha u vidu superbogatih vlasnika tehnoloških kompanija, koji su zadnjih dana ritualno pohodili Trumpove odaje na Floridi i naprosto se utrkivali ko će se novom predsjedniku SAD više ulizivati.

Potapšati ga i pohvaliti mu „vizije“.

Ekstravagantni Elon Musk se uključio i u međunarodnu politiku!? što je situacija bez presedana. Trump je te poteze uglavnom uredno prešutio što bi moglo značiti da je Musk djelovao uz njegovu saglasnost, ali na posredan način. Još je gore ukoliko je moćni oligarh sam došao na ideju da napadne rukovodstvo Velike Britanije ili podrži ekstremno desni njemački ADF bez konsultacija sa Trumpom, a što se ne može isključiti.

Iako se stalno ograđuje od kontraverznog Projekta 2025. jako desne Fondacije “The Heritige” Trump suštinski djeluje baš prema tom planu. A taj plan je detaljno preoblikovanje Amerike i njeno udaljavanje od neoloberalizma u pravcu tzv. novog konzervativizma.

Trumpov prvi dan u Bijeloj kući sigurno će biti „spektakularan“, jer on zna samo tako komunicirati. Eskalacija pitanja ilegalnih migranata je sigurna opcija i prvi izbor, jer on kao i svaki nabrijani kauboj voli prvo pucati, pa tek onda pitati šta je gađao ili pogodio.

Široke mase u SAD vole vjerovati kako Trump bije bitku za samu dušu Amerike, koju treba opet učiniti velikom, ali prije će biti da njega najviše zanima politička kontrola nad velikim kapitalima, ali i učešće u raspodjeli toga ogromnog „finansijskog kolača“.

Pokretanje vlastite kripto valute samo je jedan od dokaza da Trump voli miješati privatne i javne interese. Svoje slabosti je uz pomoć moćnog kapitala oligarha i poslovničnu relaksiranost prema činjenicama prosječnih Amerikanaca pretvorio u svoje vrline i prednosti.

Amerikancima je po drugi put „prodao priču“… kao i svaki dobar trgovac, koji zna šta tržište traži!

On je spreman za Svijet, ali da li je Svijet spreman za njega?

Hey ho, let's go! Hey ho, let's go!