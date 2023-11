Fadil Novalić: Ekonomija je protjerana iz ove Vlade FBiH

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je Fadil Novalić, potpredsjednik Stranke demokratske akcije i zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine.

Govoreći o očekivanom Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH, Novalić kaže da EU u ovom momentu ima ‘mnogo preča posla sa Ukrajinom i Gazom’.

„Nije joj pretjerano stalo do unutrašnjih pitanja u kojima smo i mi. Priča sa prioritetima nije dominantna u ovome svemu. Pokazatelj je Sjeverna Makedonija koja je čak promijenila i ime, pa nije dobila to što treba“, pojasnio je on.

Dodao je da iz EU možemo dobiti neki pozitivan signal, ali da je zakon o VSTV-u ipak korak nazad.

Na pitanje kako ocjenjuje rad Vlade i Parlamenta FBiH, kaže:

„Ovo je prva godina da ni kao parlamentarac ni kao bivši premijer nemam ovogodišnjeg plana rada vlade. Mi u parlamentu smo u mraku, nemamo nikakvog plana rada“, kazao je Novalić.

Komentirajući zašto ne zasjeda Zastupnički dom, naveo je da je to pitanje za Vladu, i, kako kaže, ovu većinu koja je labava.

„Odgovor je u toj labavoj većini, za svako pitanje se oni moraju složiti, postoje neki problemi tamo unutar koalicije. Tamo nešto ne štima. Nije funkcionalna, nije prirodna“, kategoričan je on.

Govorio je i o najavi povećanja minimalne plate.

„Ja tu reagiram kao poslovan čovjek. Hoću da dokažem svima da pitanje minimalne plate nije političko -SDP ga je pretvorio u političko. To je, prije svega, ekonomsko i stručno pitanje. Treba da bude riješeno izračunima, jer postoje neka pravila. Minimalnu platu određuje država, prije svega da zaštiti svoje prihode. To je razlog zašto ga država donosi. Važno je prvo da se smanje obaveze, pa da onda govorimo i o rastu minimalne, ali i svake druge plate“.

Pojasnio je da je zakon još 2018. upućen u parlament.

„Za takvo teško pitanje nije bilo većine. Tamo su pojedini članovi stranaka se plašili tog pitanja i nisu ga stavili na dnevni red“, kazao je.

Do kraja godine očekuje se veliki gubitak u poslovanju Elektroprivrede BiH, a Novalić smatra da je to uvod u priču o poskupljenju električne energije.

„Statistički ako pogledate, Elektroprivreda 28 godina poslije rata nije bila u gubitku. Mi smo prije tri godine uzeli akumuliranu dobit 92 miliona i poslali na Hranjen. Pazite, ne uzimate od gubitaša pare. Onda sam shvatio da nije to glavno pitanje, glavno pitanje je poskupljenje struje. Ona će poskupjeti. I treba naći krivca za to. Već je plasirana ta vijest. Struja će poskupjeti, a poslovanje Elektroprivrede je tekuća stvar“, smatra Novalić.

On je dodao:

„Ova Vlada će morati zatražiti usluge bivšeg ministra i bivšeg direktora – Džindića i Andelije. Oni su doveli nekompetentne ljude. Džindić i Andelija su iz privrede, iz sistema. Ovdje imamo ljude iz politike koji ne mogu odgovoriti ovom teškom zadatku“, rekao je.

Upitan da pojasni zašto od osnivanja Fonda solidarnosti ni u jednoj kalendarskoj godini nije ispunjena zakonska obaveza finansiranja njihovog rada, odgovara:

„Trebalo je prvo stabilizirati federalni budžet, i to je trajalo 4-5 godina. Onog momenta kad smo stabilizirali budžet, da bismo ga mogli koristiti za razvojne potrebe, došla je korona. 2022. i 2023. su godine ponovo velikog suficita i tad je trebalo reagirati. Lijekovi su poskupjeli. Nije problem da treba Vlada FBiH da dodaje, samo je dodala malo, trebala je 30, 40 miliona. Mi smo ostavili novac koji može to da uradi“.

Kaže i da je SDA vrlo velika stranka i u punom smislu demoktraska.

„Ja sam potpredsjednik u tijelu koje broji devet članova. Isključivi motiv mi je da u fokusu FBiH ostane ekonomija. Ja sam je u SDA unio. Ekonomija je opet protjerana iz ove Vlade. Drugi motiv je – želim u stranku unijeti korporativni model“, navodi Novalić.

Iznio je i očekivanja od drugostepene presude u predmetu Respiratori:

„O postupku ne mogu govoriti. Motivi i oni koji su to kreirali su sad došli do toga zbog čega su to kreirali i da će sad bar u drugostepenom prepustiti to pravosuđu. Pravosuđe već zna po struci donijeti presudu. Moje šanse su sad bolje, jedini ja znam da nije bilo ništa. Ja bih postupio isto jer nisam napravio nijednu grešku“, kaže on.

Poručio je da nema nikakvih posljedica nakon što je stavljen na američku crnu listu.

„Nemam imovinu ni u Tuzli, a ni u Americi. Nemam nikakvih posljedica“, tvrdi Novalić.

Na kraju je odgovorio i na pitanje šta se promijenilo u odnosu na 2015., kada su ga stranci snažno podržavali.

„To zbog čega je međunarodna zajednica bila za to prihvatim dužnost je – ekonomija. Ja sam taj zadatak odigrao. Međunarodna zajednica je promijenila strategiju prema SDA i ja sam se vjerovatno našao na tom putu. Znam jednu molbu, predstavnici iz jedne stranke iz Trojke su otišli u SAD i rekli – ako hoćete da nas dovedete, morate nam skloniti Novalića“, zaključio je Novalić.

