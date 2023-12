eogradski analitičar Dušan janjić o izborima u Srbiji i glasačima iz RS-a : “Dodik je uzdrmao Vučića”

Dušan Janjić, beogradski politički analitičar, mišljenja je da protekli vanredni izbori u Srbiji nisu bili demokratski, a posebno je skrenuo pažnju na birače iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska koji su glasali u Beogradu.

Janjić je u razgovoru za agenciju Anadolu komentarisao izborni proces, moguće posljedice kao i odnos Srbije prema susjednoj Bosni i Hercegovini.

“Svi međunarodni posmatrači, domaći posmatrači, oni koji nisu iz vladajuće partije, mediji, potvrdili su da ovi izbori nisu bili fer, nisu bili demokratski i u jednom momentu su bili neregularni, odnosno kršenje zakona. Primera radi, pozicija medija, uloga predsednika države koji vodi listu i učestvuje u kampanji je protustavna i naravno onda dolazi taj momenat upravljanja ljudima, odnosno namensko dovođenje ljudi koji su raspoređivani na pojedina mesta, ne samo iz Republike Srpske nego i iz obližnjih opština. Sve u svemu, izbori su neregularni, nedemokratski, ali ovog puta mislim da će imati duže i dublje posledice po stabilnost u Srbiji”, kazao je Janjić.

– Glasači iz RS-a –

Prema njegovom mišljenju, glasači iz RS-a koji su došli u Srbiju kako bi glasali, žrtve su politike koja se vodi u Republici Srpskoj.

“Birači iz Republike Srpske koji su za potrebe izbora dobili lične karte i prebivalište u Beogradu su u opštem broju neregularnosti tek trećina, ali oni su bili vidljivi, i to pre svega zbog bahatosti Milorada Dodika i drugih koji su to organizovali i želeli da pokažu međunarodnoj i domaćoj javnosti. Dakle, ti ljudi su žrtve, instrument jedne politike koja je Republici Srpskoj, a očigledno je da se Aleksandar Vučić oslonio na Dodika i u manjem broju na nekih dve hiljade na Mandića te da je on u okruženju svoje saveznike našao samo među zagovornicima takozvanog ‘Srpskog sveta'”, rekao je politički analitičar.

Dalje ističe kako su glasači iz RS-a, ustvari, doveli u pitanje i samu legitimnost vlasti Aleksandra Vučića.

“Kada uzmemo u obzir efekat glasanja, ti ljudi iz RS-a su sada glavni argument i za međunarodnu zajednicu jer dovode u pitanje ne samo izbore nego i legitimnost vlasti Aleksandra Vučića. Paradoksalno, ali Dodik je itekako uzdrmao Vučića na način na koji mu je pomogao”, kazao je ovaj ugledni stručnjak.

Opozicija smatra da je oko 40 hiljada ličnih karata izdato ljudima koji ne žive u Beogradu i koji su došli da glasaju u srbijansku prijestolnicu na dan izbora.

– Ogromno nezadovoljstvo građana –

On ne očekuje u narednom periodu promjenu modela vlasti u Srbiji, ali napominje da će posebno teško biti kontrolisati ogromno nezadovoljstvo građana.

“Više niko ne može kontrolisati, ni vlast ni opozicija, nezadovoljstvo građana, i drugo, te veze organizovanog kriminala s državom i obaveze visokih funkcionera prema organizovanom kriminalu, pre svega pranju novca kroz građevinu do droge. Zaista, Srbija se nalazi u ozbiljnoj situaciji, ali ja ne očekujem da će vlast priznati da su izbori bili neregularni. Trebalo bi očekivati politiku smirivanja unutrašnjih tenzija, dogovora s opozicijom, ali to nećemo videti od Vučića”, rekao je Janjić.

Na kraju je komentarisao i odnose Srbije prema Bosni i Hercegovini, napominjući kako smatra da se odnos zvaničnog Beograda prema Sarajevu neće mijenjati.

“Kada je u pitanju Republika Srpska, naravno da se ni tu ništa neće promeniti jer su skoro svi političari, i opozicija i ostali, učestvovali u legalizovanju krađe na izborima u Srbiji, tako da to samo slabi i njihovu poziciju pred građanima Srbije i slabi bilo kakav motiv, koji inače Vučić i nema da se jasno opredeli. Sve u svemu, nema nikakve promene politike prema Bosni i Hercegovini”, istakao je Janjić.

U Srbiji su 17. decembra 2023. godine, održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i izbori za odbornike u 65 lokalnih samouprava.

Izborna lista “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” osvojila je najviše glasova birača, a druga po procentu osvojenih glasova je opoziciona Izborna lista “Srbija protiv nasilja”. Međutim, opozicija osporava rezultate zbog izbornih neregularnosti.

(Kliker.info-AA)