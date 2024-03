Elmedin Konaković u Pressingu : Komšić personalizira problem između nas dvojice, sa SDA ne možemo dok je tu bračni par Izetbegović

“Mi imamo neki stari problem koji on personalizira, ja ne. Počeli smo frku na toj turističkoj zajednici koju sam ja kao premijer raspakovao”, kazao je u Pressingu na N1 lider Naroda i pravde Elmedin Konaković govoreći o odnosu sa Željkom Komšićem.

Kada je riječ o napretku na EU putu, Konaković je poručio:

“Znali smo šta hoćemo i da će ta potvrda glasanja razbiti bilo kakve priče o bilo kakvim izdajama. Ovo mi je teško, gledam političare i medije kako tuguju i kako su nesretni što je BiH otvorila pregovore sa EU jer će se to pripisati Trojci. Do te mjere ide ta frustracija. Izetbegović i Komšić i njihovi saradnici nisu nikada ponudili rješenje za BiH i uvijek se mogu sakriti iza paravana, neće nas, mi smo muslimani itd. Sada imaju problem, mi smo dokazali suprotno. Ko je sad na nas ljut? Ima li neko u međunarodnoj zajednici da optužuje Bošnjake za nešto?”, kazao je Konaković.

O navodima ambasadora u Ženevi o radikalnim krugovima u BiH, kazao je:

“Presmiješni su u međunarodnim krugovima, morao sam se šaliti s tim jer me većina pitala šta vam je s ambasadorom u Ženevi? Je li on dobre glave? Ti trivijalni pokušaji radikalizacije Bošnjaka, jer to ne postoji, su smiješni. To je klovnovski pristup ambasadora koji je dobio malo pažnje i od sebe napravio klovna. Nažalost, zbog načina izbora nisam znao da će biti ambasador i nisam mu nominalno šef. Ja bih trebao biti koodinator, ali ima onih koji rade suprotno od onoga što ja mislim. Ja nemam alate i mehanizme da sankcionišem. Ja nemam nikakvu opciju da sankcionišem niti tog ambasadora niti bilo kog drugog. To se može postići samo ako se dogovori Predsjedništvo koje ih je imenovalo. Bez da prigovaram, teško su to mogli postići i Komšić i Bećirović bez da naruše svoj koncept imenovanja“.

Pozvali ste opoziciju da se ujedinite na EU putu? Jeste li dobili odgovore?

“Samo neke napade i laže i frustracije kroz medije. Pokušali su sa destrukcijom, blokadama, sa lažima, podvalama. Priča je završena, BiH otvara pregovore, entiteti su snažniji, ništa niko ni milimetra nije dao“, ističe.

Vidite li SDA u koaliciji?

“Mi smo napravili jednu zdravu koaliciju u USK sa SDA sa ljudima koji su pokazali da im je interes države i USK na prvom mjestu i ta koalicija funkcioniše dobro. Ja ne vjerujem da se bračni par Izetbegović može promijeniti. Sa SDA nemam nikakav problem, nego sa njih dvoje, ne personalno, nego sa njihovim konceptom upravljanja ovom zemljom, imam veliki problem. Dok su oni tamo, ne vidim kako možemo. Neće otići nikad iz SDA, on je čuvar pečata, statuta, ne vidim tu neku njegovu preobrazbu ili to da će sutra ustati i shvatiti šta je uradio“.

Odnos sa Željkom Komšićem? U čemu je problem?

“Mi imamo neki stari problem koji on personalizira, ja ne. Počeli smo frku na toj turističkoj zajednici koju sam ja kao premijer raspakovao, jer su uzimali parafiskalne namete ljudi koji su vodili DF. Taj famozni neki Džeko koji je tamo uzimao novac države. Tužilaštvo to nije procesuiralo. Danas je Turistička zajednica perjanica turizma u KS. On se tu našao lično povrijeđenim. Jako cijenim njegov ratni angažman, taj dio patriotski, skidam mu kapu za ljiljan i poklanjam se. To kao član Predsjedništva nije uradio ništa za ovu državu, to ne mogu. Meni se čini da je on lijen, da on to ne voli i da ne uživa u poziciji od koje ima koristi“, pojašnjava Konaković.