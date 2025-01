Elmedin Konaković: SNSD krši dogovore, više bih se iznenadio da SDA glasa protiv nego za moju smjenu

Gost Dnevnika D Federalne televizije bio je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a, koji je tom prilikom, između ostalog, govorio o aktivnostima Parlamenta i Vijeća ministara BiH, potencijalnoj rekonstrukciji državne vlasti, odnosima u koaliciji te evropskom putu zemlje.

Na početku razgovora upitan je zašto je otkazana sjednica Zastupničkog doma BiH.

„Reformski zakoni su još ‘živi’. Nadam se da će u ovom odgođenom terminu zastupnici biti svjesni koliko su važni, da su ta dva zakona novi korak ka formalnom održavanju međuvladine sjednice Evropske komisije i BiH i da ćemo u onom obliku kako smo ih usvojili u Vijeću ministara imati taj završni dokument“.

Osvrćući se na informacije koje su se pojavile na portalima da je SNSD kazao da nisu stečeni uslovi za održavanje sjednice, istakao je da ta stranka krši dogovore. Sve manje kredibiliteta imaju i oni i njen lider, dodao je.

„Njihov lider je na političkim dogovorima složio se da ova dva dokumenta idu dalje u proceduru, složio se da nastavimo evropski put. Ja sam o toj nekoj skepsi govorio i ranije, jer oni izgledaju ponekad zaista bolje nego ranije, imamo i rezultate koji to govore, a ponekad izgledaju tako kako ja mislim da rade, a to je da od prevelikog ruskog utjecaja i brige za ruskim narodom, uopšte ne brinu za bosanskohercegovačkim niti srpskim u BiH. Tako da oni će pokazati vrlo brzo svoje pravo lice, kratki su rokovi, nadam se da će biti razumni da ti zakoni budu usvojeni 23.“, kazao je Konaković.

‘Proevropske snage moraju se reorganizirati’

U tom kontekstu, kazao je da ukoliko SNSD bude potpuno zaustavio ili blokirao evropski put, proevropske snage moraju se reorganizirati.

„Mora se pokušati naći neka većina koja će u parlamentu to izglasavati. Da li će se to prenijeti na Vijeće ministara ili ne, o tome se treba razgovarati sa zdravim mozgovima na tom nivou, jer je prilika koju Bosna i Hercegovina trenutno ima ograničenog vremenskog trajanja. Ja mislim da ne možemo očekivati da Evropa čeka da uskočimo u taj voz još dugo. Ako nam ovaj voz ode, u velikom smo problemu“, poručio je on.

Dodao je:

„Oni iz tog ruskog zagrljaja ili prijetnje neke njima lično i Dodiku i ostalim saradnicima, ne smiju dalje povesti svoj narod ka prosperitetu. Govorimo o maskama, one su nekako bile tu, skidaju se, vraćaju, ali sad je taj upravo tajming i rokovi su kratki, pokazat će se u kratkom roku finalna odlučnost da li idemo ili ne idemo prema EU“.

Odgođena je i sjednica Vijeća ministara BiH za ponedjeljak, ali i sjednica na kojoj delegati i zastupnici pitaju ministre. Upitan zašto ova sjednica još nikad nije u dvije godine mandata održana, iako bi po zakonu trebala biti svake godine, odgovara:

„Ta bi sjednica sigurno bila interesantnija od ostalih. Dobra je ta komunikacija zastupnika i ministara u nekom interaktivnom dijalogu. Bila bi zanimljiva i našoj javnosti, moglo bi se dosta toga čuti. Mogli bi se prevenirati neki spinovi, odagnati neke sumnje i ne znam zašto se otkazuje. Možda zbog ovih rokova, zbog ovih zasjedanja Predstavničkog doma, pokušaja da se usvoje evropski zakoni. Nadam se da će se ta sjednica što prije desiti. Zašto je nije bilo ranije, zaista nemam odgovor“.

O inicijativi za njegovu smjenu

Osvrnuo se Konaković i na inicijativu Sanje Vulić za njegovu smjenu, kazavši da o tome nije razgovarao sa koalicionim partnerima iz SNSD-a te da neće revidirati svoje stavove.

„Pokrenuo sam inicijativu i nadam se da će se naći na prvoj sjednici Vijeća ministara – da 9. januar zaista bude dan žalosti u BiH. Mi taj datum onako doživljavamo sa strepnjom, sa lošim sjećanjima, emocijama. Veći dio mog naroda, kom pripadam, i drugih naroda, i ovih normalnih ljudi koji pripadaju srpskom narodu, taj datum, zapravo, otvara put ka veličanju i ratnih zločinaca, i zločina, i neustavan je. I nijedna, nikakva Sanja Vulić, ni bilo ko drugi, neće me pokolebati da zadržim takav stav, a pogotovo ne bih pregovarao o svojoj poziciji“, naglasio je.

Ustvrdio je da ‘postoji jednostavna matematika da me se smijeni sa pozicije ministra vanjskih poslova’.

„To su svi zastupnici iz manjeg bh. entiteta Republika Srpska. Dakle, s obzirom na inicijativu i njenu strukturu, vjerujem da će to podržati i opozicija, jer oni svi zajedno slave taj 9. januar. S druge strane, znam da bi SDA-u to bio dan radosti, da me makne s ove pozicije i mislim da je za njih to veliki izazov. I ne bih se iznenadio, više bih se iznenadio da glasaju protiv nego da glasaju za. One ne razmišljaju o BiH, ne razmišljaju o tome šta sam ja, ili šta radim, ili šta mogu uraditi, koliko je bitno ministarstvo u ovom formatu, imat ću pres-konferenciju u narednih sedam dana da ljudi vide šta je urađeno u protekloj godini, kakva je pozicija danas nama u Briselu, koliko smo otvorili puteve prema Trumpovoj administraciji, kakve lobističke, prijateljske veze koristimo kako bismo zaštitili interese Bosne i Hercegovine. Time bi se SDA trebala baviti. Da li bi mojim sklanjanjem eventualno tu neka šteta nastupila za našu državu, oni se time ne bave. Oni razmišljaju hoću li biti žrtva ili neću, da li ću se vratiti u Kantonalnu vladu pa ih i tamo sekirati na nekoj poziciji. Nije ni to nemoguć scenarij, neka znaju. Znam da je to u njihovim glavama, u kalkulacijama. U mojoj glavi bi bilo najbolje da se odmorim jednu godinu od svih poslova koje radim, ali ja se ne bavim politikom da bih bio u nekom zaklonu. Ja ću opet izabrati neku borbu, neku izvršnu poziciju, neku sekiraciju. Oni imaju čist put. Opozicija iz Federacije se nije očitovala do kraja, oni imaju neke različite poruke. Neki pritisak bi pravili pa bi nešto pregovarali. Nema pregovora, niti s jednom opozicijom, niti s pozicijom. Tu je bilo nekih emisara koji su govorili o formiranju nekog zajedničkog bloka. Ja sam za blok proevropski“, kazao je Konaković.

Razgovori se mogu desiti oko načina funkcionisanja parlamenta, usvajanja zakona, kategoričan je.

„Razgovor o mojoj poziciji, bilo ko to zamišlja, neka ne zove. Mene to ne zanima i ne može biti predmet nikakvog razgovora“, naveo je.

Hoće li NiP glasati za smjenu Nešića?

Kazao je i da će NiP glasati za smjenu Nenada Nešića, a za to je više razloga.

„Naravno, zbog činjenice je da je Nenad Nešić u pritvoru, da mu je uskraćen i pristup tajnim informacijama, da ne obavlja svoj posao, da će očigledno kako sada stvari stoje tamo ostati. Mislim da će biti potrebne većine, i entitetske većine. Moje su procjene da će Nenad Nešić na ovoj sjednici biti smijenjen. Preduslov da ova koalicija ostane na okupu jeste da se usvajaju evropski zakoni i nastavi evropski put. Onda razgovaramo o popunjavanju tog ministarstva. Ako SNSD blokira i ako SNSD obara prilike da idemo dalje prema EU, nema potrebe da razgovaramo niti o njegovoj, niti o mojoj, niti bilo kojoj drugoj poziciji“, naglašava Konaković.

Na pitanje može li sve ovo biti put u rekonstrukciju Vijeća ministara i da li blefira kada kaže da bi SNSD zamijenio sa nekim drugim partnerima iz Republike Srpske, poručio je – mi zaista ne blefiramo.

„Da li će doći do rekonstrukcije Vijeća ministara, hoćemo li mi tamo sjediti, to nas ne zanima. Pokušat ćemo naći većinu na Predstavničkom domu prije svega, pa i u Domu naroda, koja će dići ruku za zakon o zaštiti ličnih podataka, zakon o graničnoj kontroli, za zakon o sudovima, za zakon o VSTV-u. I u Domu naroda se nazire neka moguća većina. Pazite, u toj nekoj zavrzlami, SNSD i HDZ bi mogli blokirati rad Doma naroda, nedolaskom na sjednice, uvesti nas u jedan novi zaplet koji bi opet političarima garantovao njihove visoke plate, a ne bi obezbijedio funkcionalnost sistema. Mi vodimo zaista i o tome računa. Hoćemo funkcionalan sistem. Da li su prekompozicije moguće? One će možda biti nužda. Moguće je da SDA uđe umjesto Trojke sa SNSD-om i HDZ-om, moguće je i taj scenarij. Dakle, sve je to otvoreno i na stolu je. Mi ćemo zagovarati takav scenarij ako ovo bude konačan odgovor SNSD-a“, rekao je Konaković.

HDZ i evropski put

Govorio je i o tome kakva je pozicija HDZ-a, kada govorimo o evropskom putu zemlje.

„To će biti veliki test za HDZ. Ja sam to i ovih dana aktualizirao. Neupitno je i vidljivo je da HDZ i SNSD imaju dobru komunikaciju, da ponekad imaju dobru koordinaciju, da međusobno jako dobro sarađuju. Sada možda najveći test jeste za HDZ. Ako SNSD potpuno blokira evropski put, HDZ koji u ovoj rotaciji ima predsjedavajuću Vijeća ministara koja jako dobro radi svoj posao, treba da kaže u redu je, hajde da mi sačekamo 2026. ili hajde da nešto uradimo. Ako kaže da čekamo 2026. godinu, ne radeći ništa, mi zaista ne vidimo svrhu da dalje budemo unutra. A ako kaže da radimo nešto, neka kaže HDZ šta je to moguće da bi se prevenirale ili zaobišle blokade koje SNSD i najavljuje i implementira“.

Otkazano saslušanje zbog otkazane sjednice?

„Ja sam odmah promptno poslao dopis komisiji tražeći da bude hitno, da bude sutra, kada su se problematizirale te stvari, jer to javnost mora saznat do svakog detalja. Ali su ti ljudi imali neka preča posla, datume, oblježavanje praznika, skijanje. Dakle, koji nisu našli za shodno da se to desi do kraja prošle godine, imam pismo i dokaz da sam ih molio da to bude do kraja prošle godine. Pa su to pomjerili na 16. januar, pa sam vidio da je ovaj Čaušević slagao kako to nije bila njihova nego moja i spremio sam mu taj dokaz da mu to pokažem na tom saslušanju. Dakle, kad mjesec i po nakon toga saslušavate nekoga po nekom predmetu, to već gubi neku formu ozbiljnog saslušanja. Ja ću to naravno ispoštovati. Jedva čekam to saslušanje. Naučit ćemo neke zastupnike koji ne znaju šta je Zapadni Balkan, šta je sastanak lidera, šta je uloga ministra vanjskih poslova, a šta je uloga predsjedavajuće ili predsjednika. I odgovorit ćemo posebno na onaj dio koji javnost ima pravo i mora znati – povezivanja mene sa bilo kojom firmom koja je tu dobila posao za organizaciju jer je tačno da u toj firmi koja je dobila – ja te ljude poznajem i da su to moji prijatelji“.

Konaković smatra i da je usvajanje Zakona o Južnoj interkonekciji dobar i važan korak.

„Razbili smo tu priču, famu o Južnoj interkonekciji. Imamo zakonske preduslove koji su vrlo bitni. Imamo restruktuiranje BH Gasa koje smo mi najavljivali, tražili, nudili HDZ-u kao partneru od samog starta, da se na takav način implementira i Južna interkonekcija. Oni su to odbijali, cijeli taj proces, tražeći da se formira neko novo etničko preduzeće. Mi na to ne pristajemo, na to su pristajali naši prethodnici, pa imate Hrvatske pošte, pa imate Hrvatsku struju, pa HZHB, neka preduzeća. Podružnica nemamo ništa protiv da bude u Mostaru“, pojasnio je.

O minimalcu

U nastavku razgovora osvrnuo se i na priču o minimalcu, jednu od najvažnijih tema u javnom prostoru u posljednje vrijeme, disonantni tonovi su u koaliciji.

„Ja bih svoj stav prije 3-4 dana iznosio drugačije, sada mogu reći da sam optimističan. Preksinoć smo imali jedan dugi i težak sastanak u kojem smo sistemski poredali naredne korake. Rekao sam da je ovo vrlo hrabra odluka Nermina Nikšića. Sastanak su imali predstavnici Trojke, ministri u Vladi, ministar finansija koji je bio inicijator ove odluke zajedno sa Nikšićem, razjasnili su nam neke svoje motive i metode. Mi smo dali neke dodatne prijedloge, sistematizirali naredne korake koji vode ka rasterećenju realnog sektora, koji ne opterećuju samo poslodavca, nego i država daje od sebe smanjenje stope poreza na neke druge naredne korake, koji brine i o penzionom fondu i ukoliko se taj hodogram ostvari i bude implementiran, ovo će biti jedna dobra priča sa sretnim završetkom“.

Odgovor Radončiću

Odgovorio je i na tvrdnju Fahrudina Radončića koji je prije nekoliko dana na jednoj televiziji kazao da je Trojka ‘raspašoj’ koalicija.

„Vidi se da Radončić planira povratak SBB-a na političku scenu i normalno je da onda počne i sa komentarisanjem. On je bio vrlo korektan i ima pravo i na kritike. Ono što smatramo da Radončić bude u pravu, prihvatit ćemo kao kritiku. Ono što smatramo da nije, adekvatno ćemo na to odgovarati. Mislim da je Trojka odlična koalicija i naš model u kom je možda malo previše demokratije po ukusu Radončića je nešto što ja preferiram u odnosu na neki malo striktniji model koji bi on možda primjenjivao. Ja mislim da je dobro da mi govorimo drugačije i mislimo drugačije.

