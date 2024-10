Elmedin Konaković: Direktor FUP-a neće biti po želji HDZ-a, one koji krenu u treći entitet izvući ćemo za uši

Dodik više nije vlasnik svojih odluka, a Schmidt pravi grešku gurajući se u proces „Kovačević“. Nova Hrvatska Republika u BiH nestala bi kako je i nastala, kaže u intervjuu za Mrežu ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković. Konaković u intervjuu govori i o nefunkcionisanju državne koalicije, ko kome radi iza leđa, smjeni Galića, imenovanju direktora FUP-a, USKOK-u, NiP-ovim špijunima, ali i odgovara hoće li se odazvati sudu u Sarajevu ili će dozvoliti da bude priveden.

Upitan zašto nema sastanaka na državnom nivou, i ovise li oni od volje Milorada Dodika, odgovorio je da ‘zavise od volje svih nas’. „Kada se jedna od strana ne pojavi, onda taj sastanak više nema svrhu. Kada se desi u formatu onih koji nisu krajnji donosioci odluka, također nam se znalo desiti da to vrijeme možemo zvati izgubljenim. Probleme smo rješavali i stvari pomicali naprijed samo onda kada bismo se u kapacitetu lidera stranaka nalazili i eventualno dogovorili neka rješenja. Ovog puta, prije svega, zbog lokalnih izbora koji su iza nas i ljetnog perioda u kojem smo često svi zajedno putovali, a sada zbog, nažalost, odlaska Dodika na BRICS, nemamo ga u kapacitetu SNSD-a i bez njega taj sastanak, samo sa njegovim saradnicima, uglavnom nije imao neki velik smisao. Pa čekamo datum kad smo svi u BiH u isto vrijeme kako bi se desio, napokon, taj sastanak državne koalicije koji treba da otkoči buduće procese vezane za EU, ali i još neke druge“, poručio je Konaković.

Dodaje da ‘nije baš potpuno siguran da će taj budući sastanak otkočiti procese’. Naglašava da Milorad Dodik više nije vlasnik svojih odluka. „Ovo što smo svi zajedno uradili je iznenadilo i Dodika i njegove komandante iz Moskve, i njegove nalogodavce iz Rusije, dakle, i Putina i njegove bliže saradnike. Otvaranje pregovora za Bosnu i Hercegovinu je nešto što oni nisu očekivali i čemu Rusija dalje se snažno protivi, to je evidentno, a Dodik kao izvršilac tih ultimativnih stavova Moskve, prekinuo je taj način komunikacije koji smo imali ranije“, objašnjava ministar Konaković.

Dejtonska BiH daje za pravo svakome ko želi – da blokira šta god želi, navodi on. „Nažalost, tako je ova zemlja uređena. Tako da, samo kad se dogovorimo i kad imamo konsenzus, stvari se pomjeraju naprijed. Sada ga nema i to je ono što ja pokušavam – animirati našu evropsku, prije svega, političku javnost, naravno, naše partnere u SAD-u i drugim državama, ukazujući na taj problem ruskog prisustva u BiH, koje postaje krucijalno, koje, zaista, možemo zvati malignim i koje nema dobre namjere kada je riječ o BiH, jer je nama integracija u EU sve“, kazao je.

O Dodikovim optužbama da mu Trojka radi iza leđa, kaže: „Nikome ništa ne radimo i nikada nismo radili iza leđa. To što se on ne slaže sa našim pogledima ili stavovima kad je riječ o budućnosti ove zemlje, za mene je prihvatljivo i očekivano, ali me iznenađuje to što on interese ljudi u BiH i onih koji žive u bh. entitetu Republika Srpska stavlja, na njegovoj skali prioriteta, ispod interesa Ruske Federacije i Vladimira Putina“.

Na pitanje hoće li na tom sastanku, ako se desi, biti zakoni koji BiH vode ka evropskom putu ili će biti interesni zakoni, poručio je kako se dosad nije desio nijedan interesni zakon. „Sve te optužbe kako smo nekome udovoljavali, bilo čijem interesu, su notorne laži. Nikad nijedan zakon, nijedan zarez na parlamentima nije usvojen na način da pogoduje bilo kojem pojedincu ili stranci – pogoduje državi BiH, a u okviru toga svim građanima i strankama koje se politikom bave u BiH. Ovo su zakoni definisani evropski, nam treba zakon o sudu, treba nam zakon o zaštiti ličnih podataka, zakon o granici, treba nam broj 122, novi Zakon o VSTV-u, trebaju nam stvari koje se mogu smatrati nastavkom Reformske agende na evropskom putu. S naše strane je to ultimatum, s naše strane su to zahtjevi, očekujem da to naši partneri razumiju. To je ono oko čega smo se i ranije dogovarali. Izborni zakon je naš jedan od primarnih interesa, da u okviru izbornog zakona riješimo pitanje presuda međunarodnih sudova, da se i slučaj Kovačević dovede do kraja, da to još jednom potvrdi građansko opredjeljenje ljudi u BiH i evropskih standarda u BiH. Na tome Trojka insistira i nije ustuknula ni milimetar kad je o toj temi riječ“, naglašava Konaković.

Imamo rješenje za Ustavni sud BiH, naveo je. „Sudije Ustavnog suda moraju otići prije nego što BiH uđe u EU – to je imperativ. Mi smo stavili da ćemo na to pristati nekoliko dana prije ulaska u EU. Takva rješenja prihvatamo. Sve dok Dodik napada taj Ustavni sud, dok napada OHR, dok napada visokog predstavnika, dok ljulja institucije koje štite BiH – o tome, naravno, nema govora“, objasnio je.

Dalje navodi: „Ako Dodik ostane pri svojim stavovima i ultimativno i dalje blokira ono što blokira već 20 i više godina, a EU za to nema razumijevanja, onda imamo pravo da glasno vrisnemo mi koji BiH volimo i mi koji želimo EU, da se onda nagovorimo svima. I da tražimo od EU mnogo ozbiljniji odnos prema kočničarima u ovoj zemlji, da se postave adekvatno prema Dodiku i onima koji to koče, a da prestanu sankcionisati nas koji radimo sve na evropskom putu“.

Na konstataciju da je BiH postala sakupljač presuda Evropskog suda za ljudska prava – nijednu dosad nismo implementirali – kazao je: „Te presude su značajne. Zaista podržavam svaku. I ovu u predmetu Kovačević. Mislim da je tu Schmidt napravio grešku, gurajući se u neki proces u kojem bi trebao da kaže svoj stav. To treba pustiti organima, sudu. Ne postoji niko ko bi trebao da se boji presude Kovačević, jer ona kakva god da bude, može se implementirati – samo ako za to dignu ruku članovi parlamenta u skladu sa Ustavom BiH. Ovi koji galame i tjeraju OHR i ruše Schmidta, i koji na toj temi destabiliziraju BiH, pomažu Dodiku i jačaju one snage koje su antibosanske“.

Konaković je istakao da se nikad nije odustalo od građanske BiH, ali da on ‘nije jedan od onih koji ljude lažu i kažu – bit će ona ujutro’. „Ona može biti samo kada se oko nje dogovore unutrašnji akteri u BiH. Mi smo bili nekoliko koraka naprijed bliži građanskom uređenju, s tim famoznim sastankom u Neumu, brisanjem etničkog prefiksa, tadašnji načelni dogovor iz Neuma je bio skoro priveden do kraja. Dakle, naš san je građanska BiH“.

Upitan zbog čega se Schmidt samoinicijativno pozvao da se pojavi u Strazburu, Konaković odgovara: „Nemam, zaista, nikakvu ni pretpostavku, čak sa njim o tome nisam razgovarao, nisam ga sretao u zadnje vrijeme. Mislim da je to pogrešan potez, šta god mu je namjera. Ali, s druge strane, da sad pravimo ambijent u kojem neko tjera Schmidta iz BiH, u kojem ljulja OHR, jer krucijalni cilj Dodika i tih antibosanskih politika jeste poništavanje ili destabiliziranje Ustavnog suda i OHR-a… Postoje snage u BiH, sad to prvi put govorim, jer sam prvi put u to siguran, koje rade po nalogu BIA-e, koje rade po nalogu sigurnosnih službi Srbije i pomažu Dodiku u ove dvije materije. Ovih dana se vrlo ozbiljno bavimo analizama da vidimo ko je taj ubačeni element, ko je špijun koji se predstavlja zaštitnikom bh. interesa, a istovremeno zajedno sa Dodikom ljulja i Ustavni sud i OHR. O tome ćemo se sigurno oglašavati u narednom periodu. Predstavlja se kao pripadnik probosanskog bloka, a radi u interesima države Srbije da destabilizira dvije važne institucije. Ima ih više. Ima ih više starih KOS-ovaca koji su još iz tog sistema i koriste benefite što se nikada sa njima nismo obračunali do kraja, što ih nismo sklonili iz sistema, što imaju utjecaj na donošenje odluka kod predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, kod Željke Komšića. To su ljudi iz sistema, u knjigama ozbiljnih ljudi možete naći imena i prezimena. Ja ću ih nabrojati onog trena kad prikupim još dodatnih informacija“.

Osvrnuo se i na izjavu sekretara HNS-a, da ukoliko se potvrdi presuda Kovačević u Strazburu, može doći do osnivanja nove Hrvatske republike, kazavši da bi treći entitet nestao onako kako je i nastao. „BiH i njene institucije odgovorili su – i secesionistima, i radikalima, i nacionalistima. Mi smo te institucije ojačali, protiv njih se vode i sudski procesi, oni su po sudovima u BiH, na međunarodnom polju zaštitili smo sve interese BiH. To Josip Merdžo može pričati za sebe i za HNS. Ako to bude stav HNS-a, adekvatno ćemo na to odgovoriti. Naravno, ako to bude stav Hrvatske, više nego adekvatno ćemo na to odgovoriti. Štitimo BiH i njene interese institucionalno, to ćemo nastaviti. Imamo više nego dovoljno i snage i međunarodnih partnera da na bilo kakav secesionizam ili priču o trećem entitetu odgovorimo tako da bi zažalili oni koji to kreiraju. Evo, Dodik već žali što se na takav način bavi politikom jer je izolovan, sankcionisan, procesuiran. Tako bi završile i neke merdže koje sutra krenu praviti neku priču o trećem entitetu. Dok se to ne desi, mi imamo ozbiljan posao u zaštiti institucija BiH koje će adekvatno odgovoriti na te vrste planova, ako ih ima. Tako da se toga ne plašim, jer smo dovoljno snažni da sve te ljude izvučemo za uši i stavimo na pravo mjesto. A šta ako? Vidjet ćemo, pratimo ih“.

Pojasnio je i kad će Vijeće ministara BiH smijeniti ili razriješiti Zorana Galića: „Odugovlači se, nažalost. Dakle, postoji jedna grupa ljudi koja zagovara nezakonitu smjenu Galića kako bi ga sud vratio i ostavio do okončanja spora, što je za Galića najbolje moguće rješenje. Postoji dio javnosti u BiH koji bi želio da se na nezakonit način smijeni kriminalac. Onda sudovi, poštujući pravo, a ne pravdu, takve ljude ostave na poziciji i garantuju plate, benefite. Ključni razlog zašto nije čovjek smijenjen i razriješen zove se Nezavisni odbor, koji je morao, po pravilima i zakonima ove zemlje, napisati razlog i prijedlog za smjenu, jer ima dovoljno argumenta, a nije. Pozivam ih da napokon sjednu, vidite da nemaju kvoruma, da ima opstrukcija, da napišu argumentovano razloge za smjenu, da nam pošalju dokument. Mislim u roku od 24 sata će taj čovjek biti smijenjen“.

Odgovarajući na pitanje kad će se imenovati direktor Federalne uprave policije, poručio je kako ne pristaje na ultimatume koje dolaze od HDZ-a, koji kažu da to mora biti neko hrvatske nacionalnosti. „Mislim da to, prije svega, trebaju biti ljudi profesionalci. Ovo što se dešava u Mostaru, ova nemoć policije HNK-a, gdje i resorni ministar i direktor policije dolaze iz reda hrvatskog naroda, i čini mi se po vertikali 90% rukovodilaca iz hrvatskog naroda, imamo nerede koji se, evo, i njima vraćaju u krilo, dakle, koji više ne gledaju na nacionalnu pripadnost nego su to huligani koje teško da taj MUP može uopšte kontrolisati. I tada stižu zahtjevi do HDZ-a, da to mora biti neko nacionalno imenovanje, mi u tome nećemo nikada učestvovati, to može biti samo neka visokokvalikovana, profesionalna osoba, a ako budemo govorili o paritetima nekim nacionalnim, to ne može sve dok se u HNK-u na mjesto komesara ne imenuje adekvatan i kvalitetan Bošnjak“.

Objasnio je i da li zbog tog imenovanja HDZ može stopirati uspostavu USKOK-a: „Ono što je jako važno i što bi bilo dobro otvoriti na pravi način, a nije bilo dosad vremena i prostora, u toj izbornoj noći Schmidt je nametnuo odluku koja je bila katastrofalna, odluku u kojoj se mijenjaju izborna pravila. Ali isto tako u nametanjima tih odluka Schmidt je deblokirao ono što je bio veliki problem i frustracija svih nas, to je ta dva famozna doma koja smo imali, Predstavnički dom pa Dom naroda, koji se kačio na jednu interpretaciju tamo moguće apelacije Ustavnom sudu, vitalnog interesa, koji kaže i nabraja šta su interesi, onda kaže i ‘drugo’. Veoma važno brisanje je bilo što je Schmidt izbrisao to ‘i drugo’. Danas ta vrsta apelacije više ne postoji. Postoji samo ona strukturna, vitalna, suštinska i time se otvara prostor da HDZ ne može blokirati ništa“.

Konaković je otkrio hoće li se odazvati sudu ili će čekati da ga privedu: „To je priča u kojoj je sud prvo dao novinaru informaciju i ovo je pravosuđe u kojem tužilac prvo pozove novinara sa aparatom da slika hapšenje ljudi koji ga zanimaju. Ja se protiv tog sistema borim. Dakle, ovo je predmet za koji sam šokiran da sam pozvan za svjedoka. Tek sam kasnije vidio – Vinko Jakić, i to me predložio advokat Vinka Jakića, koji je advokat Fadila Novalića. Dakle, išao sam neki dan na sud da svjedočim u nekom predmetu, pozvao me čovjek koji brani nekoga – kao premijera, ja nisam bio premijer u to vrijeme, mene zatrpavaju tužbama za klevetu, ja sam na sudu stalno. Ljudi, bio sam dvaput odsutan, nemam razlog da ne odem na ovo ročište i otići ću 15. da toj sudiji i našoj javnosti kažem šta imam. Jer ja tako živim, naravno da ću otići, ako ne budem imao neki važniji posao“.

Predsjednik NiP-a osvrnuo se i na rezultate proteklih izbora, kazavši da su ‘nam ukazali na neke naše greške’. „Dolazim iz sporta. Kad izgubimo neku utakmicu, kao što smo u Sarajevu izgubili, mi prvo analiziramo svoje greške. Uspavali smo se, refleks nam je otupio. Jedan dio NiP-ovaca udaljio se od naroda, ne sluša više objektivno ni mišljenja, ni stavove, ni kritike. Jedan ima neku interesnu notu, nekoliko ljudi su provukli svoje familije po nekim tamo imenovanjima, neka su prirodna, puno je ljudi u NiP-u, pa ne možeš zabraniti da negdje bude uposlen neko ko je nekad član NiP-a. Mi sad radimo jednu ozbiljnu analizu i sve ćemo, naravno, sankcionisati. Tu smo poruku, mi u Sarajevu shvatili. 53 su opštine u kojima je NiP parlamentaran. To čini NiP stabilnom trećom strankom na ovom probosanskom bloku, iza SDA i SDP-a, a mnogo bolje stojimo od DF-a i SBiH-a. I sad bi neko da zaboravimo taj dio priče u kojoj, recimo, u Tuzlanskom kantonu NiP je imao sedam, a sada ima 25 izabranih vijećnika. Rasli smo u Krajini, rasli smo u Goraždu trostruko. To pokazuje da NiP ima, ono što je meni jako važno, porast van Kantona Sarajevo i pokazuje da nismo lokalna kantonalna stranka, a kao vlast u Kantonu Sarajevo shvatit ćemo poruke naših birača i, vjerujte mi, na naredne izbore 2026. doći ćemo jači nego ikad i ovo je bila opomena na vrijeme. Izetbegović nam predviđa nestanak već šest godina, otkad smo se formirali. Na naredne izbore dolazimo s mnogo jačom infrastrukturom. Ovo su sad bili lokalni izbori s puno kvalitetnih kandidata, ali na te 2026. istrčava prvi tim NiP-a i čekamo Izetbegovića da tu odmjerimo snage“.

Konaković je za Federalnu televiziju govorio i o dešavanjima unutar NiP-a, kazavši da nisu tačni navodi da on vodi jedan dio stranke, a Kemal Ademović drugi. „Konačne odluke u NiP-u su one koje ja potpišem. Ako Ademović tvrdi da ima spletkaroša u NiP-u, neka kaže imena i prezimena“.

