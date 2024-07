Duška Jurišić : Dodik neće završiti ni kao Milošević, ni kao Praljak, nego će otići kao kukavica

Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, oglasila se o dolasku kadeta Vojske Srbije u Prijedor i Bratunac, ali i retorici i težnjama predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.

– Prije dvije sedmice bila sam u Prijedoru. Odbio je gradonačelnik Prijedora da primi i šefa Misije OSCE-a, predstavnike ambasada Turske, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH i mene pod izgovorom da ima preča posla. Ništa Fikretu Bačiću, kojem su ubili dvoje djece i suprugu, ne znači što već dvije sedmice razmišljam o našem susretu i njegovom jedinom zahtjevu, da ga primi gradonačelnik Slobodan Javor. Htio je Fikret pitati Slobodana zašto ne dozvoljava da se podigne spomenik ubijenoj djeci. Sada znam da ovaj susret ne bi imao nikakvog smisla, započela je Jurišić, napominjući na riječi predsjednika RS-a Milorada Dodika, kako na Kozari neće dozvoliti izgradnju memorijalnog centra za bošnjačke žrtve.

To nije jedina Dodikova izjava na koju se Jurišić osvrnula.

– “Zločine nad Srbima na ovom prostoru (Kozara; op.aut.) počinile su njihove komšije, koje su se preko noći iz komšija pretvorile u ubice i koljače. I nama se to stalno ponavlja, kao što se ponavljalo za vrijeme Otomanske imperije, Austrougarske, Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata. To nam se ponovilo i u procesu raspada bivše Jugoslavije i uvijek smo bili na jednoj strani, oni na drugoj”, tvitao je Dodik ranije, kao i: “Poslije 30 godina mislio sam da nema izjave, stave, ponašanja koji me mogu iznova iznenaditi. I prevario sam se. Histerija, mržnja, zloba, koje su posljednja dva dana dolazile iz Sarajeva, prevazišle su sve do sada viđeno”.

To su, podsjeća Jurišić, riječi čovjeka koji je na susretu sa svojim političkim kolegama psovao genocid, te poručivao kako ne može “disati isti zrak s muslimanima”.

“Učestvovanje kadeta Vojske Srbije u komemoraciji žrtvama Kozare nije bilo ništa drugo nego čin pijeteta prema svim nevino stradalima”, napisao je Dodik koji je na dan defilea u Prijedoru imao samo jedan komentar: ‘Konačno’.

– Ne znam kako će na neku od narednih provokacija reagovati neka od “naših” budala. Jasno mi je da Zukan neće puštati (borbene) dronove, a Sefer (Halilović) i Naser (Orić) defilovati Banja Lukom. Ali sada znam sa sigurnošću da Milorad Dodik neće završiti ni kao Slobodan Milošević, koji se u haškom pritvoru mjesecima trovao uspjevši na kraju izazvati smrt, ni kao Slobodan Praljak javnim samoubistvom tokom izricanja presude. Milorad Dodik će sa političke scene otići kao posljednja kukavica, plačući kako je jednom činio u uredu tadašnjeg premijera RS-a u strahu od najavljenih optužnica. Jedini spas od omče koja se steže, za njega je sukob. Pa vi vidite, navela je Jurišić.

