Draško Aćimović : „Počeo svjetski energetski rat! 20 triliona u igri! Evo otkud Musku milijarde!“ (Video)

Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata, bio je gost u “Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem”.

Bez dlake na jeziku Aćimović u intervjuu govori o ratu u Ukrajini, padu režima u Siriji, “vulkanu” na Bliskom istoku…

Hadžifejzović: „Nas dvojica razgovaramo o evropskim, svjetskim i regionalnim temama. Šta je od tih informacija koje imate najbitnije za naše gledaoce?“

Aćimović: „Energetika je osnova; tu je uključena i Evropa! Nakon 25 godina, pokrenut je prvi novi nuklearni reaktor! Nezapaženo je prošlo i da je EU uvezla rekordne zalihe gasa iz Rusije! Šesnaest miliona tona je uvezeno ove godine iz Rusije! I za BiH je to signal da počinje razmišljati sama za sebe! Interesantno je da su dvije trećine stranih investicija ostale u Rusiji! Sankcije nisu odrađene na tom nivou! Rat za energetiku je najveći rat koji bukti u Evropi i svijetu.

Hadžifejzović: „Strašna je izjava Muska, da se samo čeka da Trump postane predsjednik… Rekao je da AFD treba preuzeti vlast, a to može zaustaviti ili promijeniti vlast u Austriji…?“

Aćimović: „Strašna je ta izjava! Zastrašujuća je u smislu da je Scholza nazvao nesposobnim glupanom, što je nevjerovatno da jednog premijera tako nazovete. Njegove izjave u vezi sa AFD-om su također zastrašujuće jer možemo povući paralele između početka Drugog svjetskog rata. Njegova izjava će utjecati na Njemačku i na mlade ljude i doprinijet će uspjehu AFD-a u Njemačkoj! Austrija nakon izbora je dobila ultranacionalnu partiju. SPD, NEOS pokušavaju napraviti vladu unutar Austrije! S ovom porukom može doći do zaustavljanja vlade. U potpunosti se time mijenja slika Evrope i stvara se jedna vrlo opasna slika. Musk je cijelom svijetu rekao u kojem pravcu će ići politike! Od izbora Trumpa vidimo da su samo Musk i ostale ekipe oko njega zaradile stotine milijardi dolara i to u ovom kratkom periodu! U ovom momentu vidimo nesklad između brzog novca! Imamo Warrena Baffeta koji kaže da neće ići u tu priču!“

Hadžifejzović: „Hoće li na Bliskom istoku biti entiteta i republika, kao što se desilo po uzoru na naš Dejton?“

Aćimović: „2018. imao sam predavanje u Tel Avivu sa jednim od najvećih poznavalaca arapske kulture. Njegov plan za Palestinu je uspostavljanje države Ujedinjeni Palestinski Emirati. On smatra da je na Bliskom istoku jedan od najuspješnijh projekata Ujedinjeni Arapski Emirati! Njegova ideja je bila stvaranje osam država, koje bi imale svoj novac, potpunu vlast na svojoj teritoriji identično kao UAE, s tim da bi Izrael imao sigurnost da Emirati neće dozvoliti stvaranje neprijateljske vojske! Taj plan nije prihvaćen! Druzi su najinteresantniji, Izraelci ih poštuju i smatraju prijateljima! Možda će na nekoj ovakvoj bazi da nastanu Ujedinjeni Emirati Druza: Sirija, Liban i Izrael! Mislim da je vrlo moguće, da su to možda neke od varijanti koje bi dovele do mira!“

Hadžifejzović: „Šta će Trump uraditi, dodati ili oduzeti sankcije Dodiku?“

Aćimović: „Trump će mariti za nas! Poslovni ljudi preuzimaju vlast u Americi! Mi vidimo da naši političari imaju devedeset posto orijentaciju na ego, a deset posto su usmjereni na rad! Ta kontradikcija je čudna, ali u novoj konstalaciji biznismena – doći će do promjene! Osnovni problem naših političara, znamo kako oni funkcionišu. Izvlače stvari i slike iz konteksta! Ovi ljudi koji dolaze znaju vaš učinak i njima ne trebaju kafanske priče i mahalski način u bh. politici! To će biti veliko iznenađenje za naše političare!“

Hadžifejzović: „Dodik je bolestan; ne zna se šta će biti sa sudskim procesom, ali može biti da ne bude predsjednik RS. Da li ga može zamijeniti Draško Stanivuković kao nacionalni lider?“

Aćimović: „Iz medija čujemo da se otvaraju i novi procesi protiv njega. Cjelokupna situacija vodi prema nekom mogućem, političkom prekidu djelovanja! Jedna od takvih presuda može dovesti do zabrane političkog djelovanja. Slijede prijevremeni izbori, a Stanivuković ima najbolju poziciju da bude lider! Dodik je sebi podigao budžet na sedamdeset i nešto miliona… To bi u potpunosti promijenilo sve. PDP-ov Draškov bi mogao biti game changer! Ne samo Vlada RS… vidimo da su sve partije vezane za SNSD u velikoj krizi! I na državnom nivou koalicionom moglo bi doći do promjene! Sve je moguće u idućoj godini!“

(Face TV)