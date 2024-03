Dragan Bursać upozorava : Milorad Dodik je spreman za otvoreni akt secesije (VIDEO)

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska u obraćanju Narodnoj skupštini u Banjoj Luci rekao je da kreće u novu fazu političke borbe za Republiku Srpsku.

Ponovno je, uz ostalo, najavio i secesiju tog dijela države, povlačenje učešća u odlučivanju na državnom nivou, raskid partnerstva s koalicijom na vlasti.

Dodik je ponovno negirao i genocid. U govoru koji je trajao sat vremena dao je svoje viđenje rješenja političke krize u toj zemlji.

Novinar Dragan Bursać kaže da su Dodikovi zaključci ucjenjivački i pokazuju da postoji strategija za secesiju bh. entiteta Republika Srpska.

“Dodikovi zaključci su ucjenjivački, oni su takvi da otprilike već postoji neka vrsta strategije za secesiju entiteta Republika Srpska, i to je nešto što smo, nažalost, mogli očekivati – tražio se samo povod. Nemojte zaboraviti da je, još od kraja prošle godine, Milorad Dodik zajedno sa Skupštinom entiteta RS imao i usvojio set zakona koji su zapravo pripremali na neki način i ovu situaciju, koja može dovesti do nečeg što je secesija – makar ustavno-pravna, koliko god se to kosilo sa Ustavom države Bosne i Hercegovine.”

Kaže i da bi donošenjem nelegalnog entitetskog izbornog zakona – Milorad Dodik i njegova vlast nadgledali kompletan izborni proces. To bi bio otvoreni akt secesije, smatra Bursać.

“Dodik je krenuo u put bez povratka i sada je opet loptica na OHR-u i međunarodnoj zajednici,” kaže Bursać i dodaje da svi politički subjekti u BiH moraju stati na jednu stranu i osuditi Milorada Dodika. Smatra da je Dodik pokazao da je spreman na bilo šta “pa i otvoreni akt secesije”.

Bursać kaže da od prošle godine u entitetu Republika Srpska postoji paralelan sistem vlasti naspram sistema vlasti u Bosni i Hercegovini i da se radi o “paraustavnom sistemu vlasti koji se kosi sa Ustavom BiH na 49 posto teritorije”.

Kaže da se ne radi samo o predstavi za javnost, kako smatra opozicija u RS-u, jer ako se donese zakon po kojem bi se paralelno dešavali izbori – “imali bi klasično dvovlašće u državi u izbornoj godini”, što će zahtijevati novu reakciju visokog predstavnika i dodatno zatezanje situacije. “Ako je ovo predstava, onda je tragično opasna predstava po građane Bosne i Hercegovine”, kaže Bursać.