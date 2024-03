Dr. Zlatko Hadžidedić : : “Praktično je zemlja pred raspadanjem, a oni govore o napretku”

Profesor politologije i ekspert za međunarodne odnose dr. Zlatko Hadžidedić u izjavi za “Slobodnu Bosnu” o najavi predsjednice Evropske komisije Ursule von Der Leyen da će preporučiti otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom kaže da nije loše za BiH da se otvore bili kakvi pregovori.

Von der Leyen je u utorak na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta izjavila da je Bosna i Hercegovina napravila u posljednjih godinu dana najveći napredak u odnosu na proteklu deceniju, rekavši: “Dobra vijest je da ćemo dati zeleno svjetlo za početak pregovora sa Bosnom i Hercegovinom”.

Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine.

“Nije loše za BiH da se otvore bilo kakvi pregovori. Mada ja lično ne vjerujem da se iza toga krije ikakav stvaran proces. U pitanju je vjerovatno pritisak koji je vršen na Brisel da i BiH dobije jedan tretman kao Ukrajina i Moldova. Imamo jedan paradoks da BiH nikad nije bila u goroj situaciji. Možda čak ni 1992. na rubu rata nismo imali takvu situaciju kao što je sada. Praktično je zemlja pred raspadanjem, a oni govore o napretku. Ili žele nekakvu raspadnutu BiH prime u Evropsku uniju, ili misle da će primanjem BiH u EU taj proces destrukcije i raspada da zaustave. Sumnjam da imaju namjere da urade ovo drugo, jer dosadašnja naša iskustva sa EU su bila sasvim suprotna”, kaže profesor Hadžidedić.

Ukoliko Evropska komisija potvrdi najavu Ursule von der Leyen, konačnu odluku o početku pregovora donijet će Evropsko vijeće na sastanku 21. i 22. marta ove godine u Briselu.

Hadžidedić navodi da su BiH uvijek pomagali i podupirali oni koji su djelovali protiv suvereniteta i integriteta BiH.

“Pogledajmo samo kako Hrvatska upotrebljava EU ili možemo reći da Evropska unija dozvoljava Hrvatskoj da upotrebljava EU da BiH izlaže tom procesu destrukcije koji predvode ovdje na terenu Dragan Čović, a u Zagrebu Andrej Plenković i ekipa oko njega. Prema tome, možemo vidjeti da EU nema nimalo dobre namjere kad je BiH u pitanju. Ne znam zašto bi ih sada promijenili nakon tolikih godina kada smo bili svjedoci njihovih veoma loših namjera”, objašnjava Hadžidedić.

Europarlamentarka Željana Zovko isključivo zasluge za sve pripisuje hrvatskim zvaničnicima, Trojka se hvali da je to rezultat njene politike, američki ambasador Michael Murphy kaže da je to isključiva zasluga Christiana Schmidta. Zvaničnici SNSD-a tvrde da je to rezultat dogovora u BiH koji potvrđuje da se stranci ne trebaju miješati

Kao što rekosmo, Zovko sve zasluge pripisuje HDZ-u. Ona je stava da je ruska agresija na Ukrajinu – olakšala hrvatska nastojanja da se pregovori sa BiH otvore. Tako je ona poručila da je Plenković odveo predsjednicu EK Ursulu von der Leyen i premijera Nizozemske Mark Ruttea u Sarajevo i pokazao im gdje se može napraviti sljedeća “žarišna točka” ukoliko BiH ne dobije mjesto koje će označavati mir i stabilnost, te da: “Ono što je učinio Andrej Plenković za BiH je kao i operacija Oluja – ključno.”

Lideri Trojke su pozdravili najavu predsjednice Evropske komisije. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao da je preporuka Evropske komisije o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH velika stvar, te da je ovo jedan od najljepših dana u njegovoj političkoj karijeri.

S druge strane, premijer FBiH Nermin Nikšić, između, ostaloga je izjavio sljedeće: “Glavna vrata EU smo otvorili. I nema povratka nazad. Ne hvalimo se, nego je s najviše evropske pozicije rečeno da smo u godinu dana nove vlasti na državnom nivou uradili više nego naši predhodnici za deset godina. Toliko o ‘izdajama’ i ‘prodajama’”.

Ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy je mišljenja da kako je visoki predstavnik Christian Schmidt taj koji trenutno osigurava napredak BiH na europskom putu. “Bez visokog predstavnika, i to je nedvojbeno, možda ne bi bilo ni izbora u oktobru 2022. Zamislite gdje bismo bili sad da nije bilo tih izbora“, kazao je Murphy.

Predsjednik manjeg bh. entiteta RS Milorad Dodik pozdravio je najavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da postoji sva mogućnost da početak pregovora EU sa BiH bude odobren, ali, dodaje, bez datuma to ne znači mnogo. “Treba reći da je otvaranje pregovora rezultat ogromnog i ključnog doprinosa Republike Srpske u tom procesu. Za nas je evropski put važan jer predstavlja ispunjenje velikog nacionalnog cilja – života Srba u ekonomskom i političkom prostoru bez granica”

Profesor Zlatko Hadžidedić kaže da je odlično da su se sami javili oni koji su zaslužni za ovo stanje u kome se BiH nalazi danas.

“Odlično da su se sami javili. Svi koji su krivi za stanje u BiH sami su se javili da su zaslužni za ovo stanje sada. Ovo predstavlja jednu masku za raspad BiH u kojima oni sve ove godine ovu zemlju guraju. Sami su podigli dva prsta svi, ne vidim da je bilo ko izostao”, mišljenja je profesor Hadžidedić.

I ovom prilikom je profesor podsjetio da je sve počelo još sa konferencijom u Lisabonu u februaru 1992. godine koju je tadašnja Evropska zajednica, a današnja Evropska unija, organizirala.

“Tada je ustanovljen ovaj princip da svaka etnička grupa treba dobiti svoju teritoriju. Predsjedavali su Peter Carrington i Jose Cutilliero, sponzor konferencije je bila Evropska zajednica. Od tada do danas mi imamo princip da se etničke teritorije poštuju kao jedina norma u BiH. To je nešto što je Evropska zajednica ustanovila, EU bi trebala prvo da to zaustavi. Oni podupiru te koji nastoje stvarati etničke teritorije. Neka samo podupiru Dragana Čovića, da zažmirimo što podupiru i Milorada Dodika i druge koji vuku u pravcu raspada. Dovoljno je da kažemo da je EU istrajava na tom principu da su etničke teritorije princip na kojima BiH treba da postoji, odnosno da nestane”, zaključio je Hadžidedić.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)