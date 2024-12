Dr. Tarik Hodžić tvrdi : Ljudi u našoj zemlji sve više posežu za stimulansima.Spid i kokain najpopularnije droge !

Na osnovu iskustava starijih kolega, ali i vlastitog u posljednjih osam godina, koliko ovaj mladi ljekar radi u Zavodu, dodaje da, pokušavajući da svoj život dovedu u red, pomoć uglavnom traže ovisnici koji koriste amfetamin, na ulici poznatiji kao spid, ili kokain.

– Posljednjih godina imamo možda nekoliko novih heroinskih ovisnika godišnje, a to je nekada bilo i više od 100. Takav trend je prisutan i u regiji i svijetu, jer ljudi sve više posežu za stimulansima, supstancama kao što je amfetamin. One su psiho-toksičnije od heroina. Mnogo više oštećuju psihološko funkcionisanje zdravog, a kamoli čovjeka koji ima neku psihijatrijsku podlogu ili poremećaj u svojoj anamnezi. Heroin je, s druge strane, opasan zato što stvara mnogo jaču fizičku ovisnost, vezan je za više kriminogenosti, kao i za prenos nekih bolesti preko zajedničkog pribora. S tim da i šmrkanjem kokaina ili spida s novčanicom također može doći do prijenosa hepatitisa i drugih bolesti – kazao je dr. Hodžić.