Dodik na posebnoj sjednici NS : RS morati odlučiti da li će nestati ili opstati i da mora podnijeti žrtvu. Bošnjacima je dovoljno 25% teritorije (Video)

Predsjednik RS-a Milorad Dodik obratio se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS. Poručio je da ide do kraja, da ga ne dotiče što je ukinut račun jer ima keš, te da će RS morati odlučiti kako će dalje – nastaviti podaništvo i nestati ili da opstane, ali da mora da podnese žrtvu. Ponovo je negirao genocid u Srebrenici i počinio krivično djelo po Krivičnom zakonu BiH.

Govor je počeo čitanjem poruke koju je navodno dobio uoči obraćanja: “Mile, iz OHR-a je upravo otišlo pismo patrijarhu Srpske pravoslane crkve kako bi od njega zamolili da obezbjedi susret Šmita s tobom. Zna njegova svetost šta ja mislim o tome.

Govoreći o situaciji u svijetu, rekao je kako RS i Srbija moraju dočekati sve spremno. Poručio je da sve što institucije RS, političari i elite rade je očuvanje mira, uprkos svim ozbiljnim pristicima i sankcijama.

“To nama pripada, neće se desiti narodu, nego nama. Nastavit ćemo da se nosimo s ovim što nam nameću i o tome ne trebamo da govorimo. To je moj izbor, pristao sam da budem predsjednik RS i znao sam šta me čeka ukoliko budem radio narodne poslove i nemam pravo da se nikome žalim i ne želim niko da me sažaljeva i idem do kraja šta god to značilo, za RS i srpski narod. Nemam pomisli da odustanem i neću i ne bojim se. Krećemo u novu fazu političke i svake druge borbe za RS. Kako će se moj život u tome odvijati, to je manje važno. Nemojte mi ovdje pričati o sankcijama. Ja sam svoje račune ugasio, moja porodica sankcionisana, neki misle da nije, neki da jeste fer, ali ja nikome ništa ne zamjeram. Ako vidim da RS može imati problem ja ću pitati narod na referendumu šta misli o tome jer kao odgovoran čovjek mislim da je RS u jednoj delikatnoj situaciji i mora odlučiti kako će i šta će. Prihvatiti podaništvo i nestane ili da opstane, ali da mora da podnese žrtvu”, rekao je Dodik.

Potom je rekao kako Washington, odnosno SAD, gubi monopol u današnjim globalnim dešavanjima.

“Pravi ozbiljne probleme jer taj centar moći ne želi da izgubi monopol. Žele da ograde ono što je njihov način uticaja i čvrsto je postavi. Taj centar moći Washington srušio je EU davajući joj podanički položaj. Danas većina smatra poltronostvo EU prema SAD ide najviše na štetu EU i njenoj perspektivi. Dovedena je u poziciju zavisnosti SAD-u. Jefitne izvore sirovina mora da nabavlja na drugim mjestima. U snažnoj je krizi. Nije to moje mišljenje i želja to je konstatacija koje možemo vidjeti u odnosima u EU i EU prema drugima. Odlučuje da ubrzava procese tzv. pridruživanja nudeći neke šargarepe koje bi trebali druge da navuku predavanja svog suvereniteta evropskim centrima moći koji bi mogli da upravljaju svima”, rekao je Dodik.

Kaže da na tom procesu odustaju od svih svojih pravila koji su je činili moćnim.

“Sve jeto dalo pečat regionalnim procesima na prostorima Balkana, ali i u okviru BiH. Mi moramo naći način kako ćemo se ponašati da ne dođe u trenutku kada se centri moći budu definisali na grub ili flekisibilan način, da mi znamo svoje mjesto. Geopolitika govori da smo u središtu zemalja okruženi NATO-im i EU. Ovakva situacija nikada nije bila do sada i ona nameće ono što dolazi”, rekao je Dodik.

Kazao je kako nekoliko dana nakon zelenog svjetla za otvaranje pregovora EU sa BiH desilo ono što su očekivali, da ima onih koji ne žele kretanje BiH ka EU jer su prije toga srušili sve što se tiče evropskog puta BiH, aludirajući na odluku visokog predstavnika BiH da nametne izmjene Izbornog zakona BiH.

“Uz sva upozorenja. Naravno, oni nas ne slušaju, smatraju nas manje bitnim. U svakom slučaju, donošenje i nametnja navodno nekih zakona je nešto što je planirano i htjelo se udariti nož u leđa BiH. To je urađeno. Taj nož je duboko zariven, a bolno je čupanje tok noža i biće vrlo bolno. Ti majstori koji to rade su učinili to nepotrebno. Bilo je glupo. Udareno je na narode u BiH, Bošnjake, jednako kao na Srbe i Hrvate. Dok Bošnjaci to orkestrirano to podržavaju, Srbi i Hrvati to odbacuju. EU nekim saopštenjima pokušavaju sanirati situaicju, nudeći neke laži. Neće im proći ovo što čine od sinoć, zovu nas da idemo na priču o planu razvoja. Nećete praviti planove, gospodine Sattler, vi ste vaše planove završili. Izračunali smo da se za plan razvoja Balkana za četiri godina predviđa šest milijardi, u najboljoj varijanti je da RS može povući 300 miliona iz sredstva EU. U jednoj od stavki političke agende piše da BiH i entiteti pristaju da prilagode školske programe EU. Ako ne stavite da nema oca i majke već roditelj jedan i dva nećete dobiti ništa. Ja neću da guram do toga. Neću da živim u zemlji koja to promoviše”, rekao je Dodik.

Kazao je kako se u BiH ne može dogovoriti ono što piše u Ustavu, a to je da zakone donosi PSBiH, a ne da nameće neko.

“Mislite da smo blesavi i ludi, vidjet ćete u narednom periodu koliko smo blesavi i ludi. Ne prijetim nikome. Žele da se ponizi RS ponovo uz aplauze Bošnjaka iz Sarajeva. Mislim da su glupi u političkom smislu jer ako misle da će Srbe držati u takvoj BiH onda se grdno varaju”, rekao je Dodik.

Za sankcije je rekao: “Pa šta. Nemam kartice, ali uvijek u džepu imam ponešto novca, a imam i prijatelje. Salkiću, je l tako? Šta ćeš.”

No, poručio je da ukoliko Bošnjaci prihvate da se drže podaništva Americi zatvaraju vrata BiH te da se vraća na “starog Milorada Dodika” jer se “za***ao”.

Optužio je SAD, Veliku Britaniju i Njemačku da su uz političku podršku Bošnjaka i dijelom Hrvata uzurpirale institucije BiH, srušili Ustav BiH i Dejtonski sporazum BiH.

“Nisu očekivali da će neko to vidjeti. Oni vode hibridni rat protiv RS , Srbije i cijelog srpskog naroda. U Srbiji pokušavaju održati atmosferu pritiska za Kosovo podmećući korake za raseljevanje Srba na Kosovu i ne poštuju nikakve sporazume. Napadaju Srbiju, osporavaju predsjednika Vučića, destabilizraju Srbiju i žele da ga učine lakim plijenom za svoje politike”, rekao je Dodik i poručio kako je bitno da RS snažno stane uz Srbiju i politiku predsjednika Vučića.

Potom je govorio kako zemlje koje je naveo gube operacije šitrom svijeta, pa i u Ukrajini, te sada žele stati na žulj svima.

“Rade s opozicijom protiv RS, s nevladinim organizacijama i medijima koje finansiraju protiv RS. Prijete bankama da ne smiju da sarađuju s privrednim subjektima koji nisu po njihovoj volji”, rekao je Dodik.

Naveo je kako je bio prvi koji je zatvorio svoj račun. Ambasadora Murphyja je vrijeđao kazavši da je bio potrčko i nevažan, a sada pokušava provesti svoje frustrirajuće pozicije.

“Imam saznanje koje ne mogu da potvrdima da je korumpiran od strane muslimanskih struktura širom svijeta, navija za muslimane u BiH, čojvek za kojeg znamo ko je i pratimo ga iako je ambasador. On je zapušten u političkom smislu”, rekao je Dodik.

Poručio je kako će donijeti odluke koje će biti važne, ali da je bitno da u RS ostanu zajedno.

Negirao je genocid u Srebrenici ponovo, uprkos svim presudama Haškog suda i drugih međunarodnih sudova u kojima je jasno navedeno da se u Srebrenici dogodio genocid.

“Muslimani su odlučili da uđu u unilateralno kršenje vanjske politike, to je počela bivša ministrica, a sadašnji je nastavio. Priča o genocidu u UN ima za cilj da nastave s nametanjem kolektivne odgovornosti Srbima, a Njemačka je sponzor nekog dokumenta u UN-u isključivo s namjerom da opere svoju genocidnu prošlost (Deklaracija o genocidu u Srebrenici, op.a.)”, rekao je Dodik.

Poručio je ponovo kako BiH nema budućnost i da se pokuša još jednom dogovoriti pa će predložiti neke stvari.

“Bošnjaci mogu da žive na ovih 25 posto, to im je dovoljno. Odbijamo da prihvatimo torturu u ime BiH. Imate svojih 25 posto teritorije niko vam to ne spori. Vaše nije ni Kozarska Dubica ni Novi Grad, ništa. Dočekat ćemo trenutak da ćemo se od vas odvojiti. Jedini cilj Bošnjaka je da podjarme Srbe i da im se osvete. Poslije još jednog pokušaja vidjet ćemo da šta ćemo dalje”, poručio je Dodik.

(Kliker.info-agencije)