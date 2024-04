Do koga nas je sve odvela ‘Crna kravata’: Od biznismena, policijskih službenika do poznatih doktora i influensera

Pretresi koji su u ponedjeljak ujutru započeti na više lokacija u tri kantona u Bosni i Hercegovini završili su pozamašnom listom uhapšenih – 23 njih se terete za različite stvari.

U kasnim večernjim satima iz MUP-a Kantona Sarajevo stigla je lista uhapšenih, ali i obrazloženje.

“Black Tie 2 sprovedena je s ciljem dokumentovanja krivičnog djela Organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom Pranje novca, krivičnog djela Davanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, Zloupotreba ovlaštenja, Primanje dara ili drugog oblika koristi i krivičnog djela Odavanje tajnih podataka”, naveli su iz MUP-a KS.

No, na opsežnost akcije, možda ponajbolje, upućuje saopštenje koje je jutros stiglo iz Europola.

“U raciji velikih razmjera koja je provedena u Bosni i Hercegovini, službenici za provođenje zakona

upali su u domove i urede 23 osobe za koje se sumnja da su dio ‘užeg kruga’ narkobosa uhapšenog u novembru 2022. godine. Europol je podržao jučerašnju akciju koja služi kao još jedna prekretnica u borbi protiv takozvanog ‘super kartela’, saveza kriminalnih mreža koje su kontrolirale veći dio europske trgovine kokainom”, ovako je jučerašnju akciju opisao Europol u svom zvaničnom saopćenju.

Od jučer kruži medijima lista ljudi koji su privedeni. No, jedni su mnogo istaknutiji od drugih. O kome se radi?

Vahidin Munjić

Prvi čovjek Federalne uprave policije, tačnije v.d. direktora ove institucije, jedan je od 23 uhapšenih.

Na ovu poziciju imenovan je prije nepunih godinu dana – 17. maja 2023. godine. Radilo se o poprilično burnom periodu, s obzirom da je prethodni čelnik agencije napustio poziciju, te je doveden u pitanje i kompletan operativni rad Uprave.

Pojedini su tada poručivali kako je imenovanje Munjića nezakonito rješenje. Tada se tvrdnjama Svevlada Hofmana, jednog od kandidata za ovu poziciju, suprostavio ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, ističući da vjeruje da će Munjić “časno i pošteno obavljati dužnost.”

Vrlo vjerovatno ispolitizirano imenovanje nije riješeno ni do danas, s obzirom da su se kroz prethodne mjesece uzastopno, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, donosila rješenja kojim mu se ovlašćuje daljnje rukovođenje Upravom.

Ramo Isak, na jučerašnjoj maratonskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pojasnio je šta će trenutna Munjićeva situacija značiti za nastavak rada ove agencije.

“FUP može funkcionisati nesmetano, ima način rukovođenja i hijerarhije. Direktor po ovlaštenju kada je odsutan, ima osoba koja ga mijenja i ima ovlaštenje za to, ta osoba u ovom trenutku rukovodi i FUP-om, a tako isto komandant specijalne jedinice ima svoje zamjenike”, rekao je.

Tužilaštvo Munjića tereti za zloupotrebu položaja.

Prema nezvaničnim navodima pojedinih medija, Munjiću se na teret stavlja da je trojicu policajaca ostavio da rade u policijskoj agenciji, iako su ostali bez sigurnosnih provjera.

O onome za šta se tačno tereti u kratkoj izjavi za N1 njegova advokatica Denisa Gačanin nije željela nešto više govoriti, dodavši da će Tužilaštvo tražiti određivanje pritovora za njenog branjenika.

Mustafa Selmanović

Upravo komadant Specijalne policije MUP-a Federacije BiH još jedan je od onih koji se tereti za zloupotrebu položaja. Nezvanično, tereti se da je trojici specijalaca omogućio da “čuvaju” Gačanina prilikom boravka u Sarajevu, a da je zauzvrat dobio skupocjeni Rolex, o čemu se u javnosti dosta govorilo.

Sat tokom pretresa nije pronađen, potvrdio je za pojedine medije njegov advokat Mirsad Crnovršanin, dok je za N1 naglasio da će ispitivanja biti nastavljena i tokom utorka, te da konačan stav Tužilaštva BiH u pogledu daljnjih mjera nije donesen.

Privedena su i trojica policajaca, koji su bili dio grupe specijalaca koja je učestvovala u čuvanju vođe kartela ‘Tito i Dino’, prilikom njegovog dolaska u Sarajevo, 2016. godine.

Aida Halać

Uposlenica menadžmenta Kantonalne bolnice u zenici. Aida Halać, inače i vijećnica u Gradskom vijeću Zenica (BHI- Kasumović Fuad) kao i vlasnica poznatog fitness kluba AFit u Zenici. Fitness klub se nalazi u mjestu Crkvice u Zenici. Pomenuta je bivša sportistkinja, nekada se bavila boksom i imala je nekoliko profesionalnih mečeva u karijeri.

Adna Helić

Poznata influenserka u bh. javnosti. Putem društvene mreže Instagram Adnu prati oko 180 hiljada ljudi. Inače, osnivač je i vlasnica salona ljepote. Salon se nalazi u sarajevskoj ulici Džemala Bijedića. Javnosti je odnedavno poznata i po bahatoj vožnji.

Podsjetimo, Adna je kada je kroz sarajevsko naselje Halilovići vozila 108 km/h te snimala video za društvene mreže. Ubrzo je reagirao i MUP KS. Naime, sarajevska policija joj je oduzela vozačku dozvolu na 60 dana, te je dobila prekršajni nalog u iznosu od 400 KM.

Ibro Miladin

Miladin je bivši pripadnik Federalne uprave policije. Nedavno je također bio u jeku javnosti kada je 20. juna 2023. godine je u samom centru Sarajeva, ispred hotela Evropa, ranio Timura Keketovića. Inače, putem društvenih mreža kruži fotografija iz Dubajia na kojoj je Ibro Miladin sa Edinom Gačaninom, poznatim narko bossem.

Miladinu ovo nije prvi put da je povezivan sa kartelom Tito i Dino. Kako su pojedini mediji naveli Ibro Miladin je priveden u Mostaru i to u kući Ediba Šarića.

Gordan Memija

Gordan Memija je poznati sarajevski biznismen. Vlasnik je kompanije “Foto Art”. Kako je ranije navedeno ova kompanije je nudila marketing usluge, promotivne i reklamne potrebe.

Inače, Memija je dobar prijatelj i kum Elmedina Konakovića, lidera Naroda i pravde i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Jučer je pretresena Memijina kuća u Juraja Najtharta u sarajevskom naselju Breka, kao i poslovni prostor Memijine firme Foto Art u Paromlinskoj ulici.

Podsjetimo, Memija je hapšen i 2022. godine zbog navodne umješanosti u neovlaštenu proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, ali istraga je obustavljena nakon nekoliko mjeseci. Sumnjičen da je neovlašteno trgovao kanabisovim uljem.

Haris Behram

U Mostaru je uhapšen Haris Behram koji je ranije povezivan s kartelom Tito i Dino. Vlasnik je kompanije Gold Product.

Tarik Zulović

Prvi čovjek Kantonalne bolnice Zenica. Tarik Zulović rođen je u Zenici gdje završava Osnovnu školu “1. maj”, a potom upisuje srednju i to Medicinsku školu. Svoj obrazovni put nakon srednje škole stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 2010. do 2014. godine uspješno završava specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva, potom u periodu od 2016. do 2018. subspecijalizaciju iz ginekološke onkologije.

Bio je načelnik Odjela ginekologije i porodiljstva, član Upravnog odbora JU KB Zenica, šef Odsjeka za endoskopsku ginekološku hirurgiju, član odbora za malignome pri JU KB Zenica, predsjednik ginekološko-onkološkog konzilijuma, te član nadzornog odbora pri ljekarskoj komori Zeničko-dobojskog kantona.

Sada je na potezu državni sud i tužilaštvo. Hoće li i kakve će im biti mjere zabrane?

(N1)